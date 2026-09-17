هاميلتون ينفي مطالبته فيراري باستبدال أفراد رئيسيين في الفريق

نفى لويس هاميلتون ما أوردته وسائل إعلام إيطالية بشأن مطالبته فيراري باستبدال عدد من أفراد الطاقم الرئيسيين الذين يعملون على الحلبة.

ولم تحدد صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أسماء أفراد بعينهم زُعم أن سائق فيراري أراد استبدالهم، لكنها أشارت إلى أن هاميلتون عبّر عن إحباطه من طريقة تنفيذ بعض السباقات الأخيرة.

ففي جائزة هولندا الكبرى في أغسطس، على سبيل المثال، أبدى هاميلتون عبر الراديو استياءه من إبقاء فيراري له خلف زميله شارل لوكلير لفترة طويلة جدًا خلال محاولته المنافسة على مركز في منصة التتويج.

ثم في مونزا، لم يكن بطل العالم سبع مرات راضيًا عن الطريقة التي اصطدم بها لوكلير به في اللفة الافتتاحية، مشيرًا إلى أن مسؤولية تهدئة الوضع تقع على عاتق مدير الفريق فريد فاسور.

وزعمت "كورييري ديلا سيرا" أيضًا أن العلاقة بين هاميلتون وفاسور، الذي فاز معه أيضًا بلقب جي بي 2 في 2006، شهدت توترًا، لكن البريطاني نفى كل ذلك منذ ذلك الحين.

وقال هاميلتون عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "رأيت بعض القصص التي نُشرت، وأريد توضيح الأمر هنا".

وأضاف: "لم أطلب أبدًا استبدال أي شخص في فريقي. كل من أعمل معهم يعملون بجد كل يوم، وتفانيهم هو ما يدفعنا إلى الأمام. أحاول دائمًا تمكين الناس ودفعهم إلى تقديم أفضل نسخة من أنفسهم، أو على الأقل رؤية أفضل ما لديهم".

وأكمل: "قد لا أنجح دائمًا في ذلك، لكن هذه هي نيتي، وهذا هو ما أنا موجود هنا من أجله. نحن نعمل جميعًا معًا، وسيستمر ذلك."

لكنها لم تكن المرة الأولى التي يُجري فيها هاميلتون تغييرات على شبكة الدعم المحيطة به هذا العام، بعدما أجرى بعض التعديلات قبل موسم 2026 في محاولة للعودة بقوة عقب موسم 2025 المخيب للآمال.

فقد عانى في الموسم الماضي من بداية أقل من المتوقع مع فيراري، إذ فشل في تحقيق أي صعود إلى منصة التتويج وأنهى البطولة في المركز السادس، متأخرًا بفارق 86 نقطة عن لوكلير صاحب المركز الخامس.

ولذلك اختار هاميلتون مهندس سباق مختلفًا، مع تولي كارلو سانتي وسيدريك غروجيان المهمة بدلًا من ريكاردو أدامي، إلى جانب إجراء تعديلات أخرى ساهمت في تحسن مستواه بشكل واضح خلال 2026.

وشهد سباق برشلونة في يونيو نجاحه في تطبيق استراتيجية التوقفات الثلاثة ليحقق أول فوز له مع فيراري، وبعد 14 جولة يحتل المركز الثالث في ترتيب البطولة، لكنه يتأخر بفارق 101 نقطة عن متصدر مرسيدس كيمي أنتونيللي.