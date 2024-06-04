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هاميلتون ينفي بعض التكهنات التي تحيط بخطوة انتقاله إلى فيراري

نفى لويس هاميلتون سائق مرسيدس الحالي، بعض التكهنات التي أحاطت بانتقاله الصادم إلى فيراري بدءاً من موسم 2025 المقبل في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

ظهرت بعض التكهنات مؤخراً حيال حقيقة أن هاميلتون لا يعرف الكثير من الأشخاص شخصياً ضمن صفوف الفريق الأحمر، ستؤثر على تأديته.

وكان سوق انتقالات الفورمولا واحد قد انقلب رأساً على عقب بعد إعلان الانتقال الصادم الذي يُعتبر من بين الأكبر في تاريخ البطولة بأسرها.

ويمتلك هاميلتون في جعبته 7 ألقاب عالمية ويعتبر أكثر السائقين نجاحاً في الفئة الملكة من الناحية الإحصائية.

ولم تعلن مرسيدس بعد عن هوية البديل الذي سيقود إلى جانب جورج راسل بعد، لكن بدأت تظهر تكهنات حيال إمكانية هاميلتون في التأقلم سريعاً ضمن بيئة عمل فيراري خاصة وسط تصاعد وتيرة التأديات القوية التي يحققها شارل لوكلير حالياً.

لكن هاميلتون لا يرى أن ذلك سيشكل مشكلة على الإطلاق، حيث أكد أنه لم يكن يعرف أحداً حين انتقل إلى مرسيدس قادماً من مكلارين في السابق.

فقال ضمن تصريح لوسائل إعلام مختارة: "حين انتقلت إلى مرسيدس في 2013، لم أكن أعرف أحداً".

وأكمل: "كان ذلك وضعاً مقبولاً ولا أعتقد أنه أثّر عليّ بشكل شخصي".

وتابع: "عملتُ مع لوي (سيرا) لسنوات عديدة، تجمعني علاقة عمل رائعة معه، كما عمل كذلك جوك كلير مع الفريق أيضاً".

وأردف: "إنهما الشخصان الوحيدان اللذين أعرفهما جيداً، إلى جانب فريدريك (فاسور مدير الفريق)".

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هاميلتون ليس الشخص الوحيد الذي سينتقل من مرسيدس إلى فيراري، حيث وقعت العلامة الإيطالية مع لوي سيرا مهندس الأداء وجيروم دامبروسيو مدير تطوير السائقين.

بالمقابل انتقل سيمون ريستا وإنريكو سامبو مباشرة وبشكل معاكس من فيراري إلى مرسيدس.

وعمل هاميلتون مع فاسور خلال الفترة التي أمضاها في جي بي2 حيث أحرز اللقب في 2006 مع آرت.

وتكلم حول علاقته حينها مع مديره المستقبلي، فقال: "عملت مع فريدريك حين كنتُ صغيراً في جي بي2، لكنني لا أذكر إمضاء الكثير من الوقت معه".

وأكمل: "بشكل خاص مع فريدريك، فقد كنت أمضي أوقاتاً أكثر مع الميكانيكيين خلال عطل نهاية الأسبوع".

واختتم: "تجمعنا علاقة جيدة، وهو قائد رائع في هذه الرياضة".

لويس هاميلتون يحتفل مع فريدريك فاسور

لويس هاميلتون يحتفل مع فريدريك فاسور

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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