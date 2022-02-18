هاميلتون ينفي أنّه فكّر في الاعتزال بعد أحداث أبوظبي

اختفى بطل العالم سبع مرّات عن الحضور العلني بعد خسارته بطولة العام الماضي ضمن جائزة أبوظبي الختاميّة المثيرة للجدل.

ولم يُقدّم هاميلتون أيّ تعليق علني حول ما حدث في أبوظبي، في الوقت الذي أوضح فيه توتو وولف مدير الفريق أنّ هاميلتون "يشعر بخيبة أملٍ" تجاه كلّ ما حدث.

وأدّى ذلك إلى مخاوف من أنّ هاميلتون قد يختار مغادرة البطولة بعد أن شعر بأنّها فقدت جزءًا من مصداقياتها بسبب ما حدث.

لكن بحضوره في حدث إطلاق سيارة مرسيدس "دبليو13" الجديدة في سيلفرستون اليوم الجمعة، قال هاميلتون أنّه في حين أنّه احتاج للابتعاد قليلًا عن كلّ شيء لفترة، فإنّه سرعان ما خلُص إلى أنّه سيعود في مزاجٍ قتالي.

وقال البريطاني: "لم أقل مطلقًا أنّني سأتوقّف عن التسابق. أعشق ما أقوم به، وإنّه لامتيازٌ أن أعمل مع مجموعة ضخمة من هؤلاء الشباب".

وأكمل: "تشعر كما لو أنّك جزء من فريق وجزء من عائلة، ويعمل الجميع نحو هدفٍ مشترك. لا يوجد شعورٌ مماثلٌ لذلك".

وأردف: "لكن أجل... من الواضح أنّها كانت فترة صعبة عليّ، واحتجت للابتعاد قليلًا والتركيز على الحاضر. كانت عائلتي حولي وحظينا بأوقاتٍ رائعة".

وواصل شرحه بالقول: "بلغت نقطة قرّرت فيها أنّني سأعود إلى وضع الهجوم في الموسم الجديد والعمل مع وولف وجورج راسل".

ثمّ تابع: "أنا متحمّسٌ لانضمام جورج والطاقة التي يجلبها معه. أشعر بذلك في الفريق بالفعل. أعتقد بأنّ هذا الموسم سيكون حماسيًا".

ويأتي إطلاق سيارة مرسيدس بعد يومٍ من إعلان "فيا" عن استجابتها لجدل أحداث أبوظبي.

إذ إلى جانب استبعاد مايكل ماسي مدير السباقات السابق، فقد أعدّت غرفة إدارة سباق افتراضيّة وأجرت تعديلات على قوانين سيارة الأمان لضمان عدم تكرار تلك المشاكل في المستقبل.

وقال وولف، الذي تعهّد بتحميل "فيا" المسؤوليّة حيال ما حدث في أبوظبي، بأنّه يُرحّب بتلك الاستجابة.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّه من المشجّع للغاية رؤية تلك الخطوات التي تمّ اتّخاذها".

وأضاف: "هناك هيكلٌ أكثر صلابة الآن وهيكل دعم لمدير السباق. أشارت فيا إلى أنّه ستكون هناك غرفة إدارة سباق افتراضيّة بتكنولوجيا متطوّرة، وسيكونون حاضرين في تجارب برشلونة. أعتقد بأنّ هذه خطوات مناسبة".