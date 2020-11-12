هاميلتون ينفتح حول تأجيل تجديد عقده مع مرسيدس

أثار بطل العالم جدلًا في السباق الماضي عندما أشار بأنّه لا ضمانة بأن يبقى مع مرسيدس في 2021، مع انتهاء عقده الحالي موفى هذا الموسم.

مع ذلك، ينوي البريطاني وفريقه الألماني مواصلة مسيرتهما سويًا في 2021، حتى بالرُغم أنّه من غير المتوقع أن تنعقد محادثات التجديد حتى حسم بطولتي الفورمولا واحد.

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وبالحديث عن ذهنيته تجاه نقاشات تجديد العقد على هامش جائزة تركيا الكبرى، قال هاميلتون أنه بحاجة لفترة معقولة من الوقت من أجل حسم أموره، وذلك كون الصفقة الجديدة مع الفريق يجب أن تتضمن جوانب أخرى بخلاف مجرد قيادة سيارة الفورمولا واحد.

فقال: "أعتقد بأنّ لدي أفضل عقد في البطولة، فيما يتعلق ببنيته وإدارة الوقت، حيث كان وضعي رائعًا مع هذا الفريق".

وأضاف: "لكنني دومًا أتطلع لرؤية جوانب التحسّن، وكيف يُمكننا أن نكون أكثر كفاءة كي نقوم بالمزيد كشريكين، وكيف بمقدوري أن أتواجد في الموقع الذي يخوّلني القيام بالمزيد من أجل الفريق".

وتابع: "أعتقد أنه من السهل أن تذهب وتوقع العقد الجديد كي لا تفكّر في الأمر بعد ذلك. وأنا مدرك لفكرة رغبتي بالبقاء مع مرسيدس، حيث أود مساعدتهم على سعيهم نحو التغيير. فهم ينتجون المزيد من السيارات الكهربائية، وأرغب بمساعدتهم في ذلك الطريق، وكذلك في سعيهم نحو التنوع العرقي الذي نطالب به، كون ذلك أيضاً داخل المنظمة، ومع كل منظمة أخرى. ليس هنالك قدر كافٍ من ذلك، لهذا هنالك الكثير من الأمور لمناقشتها والمرور عليها".

في المقابل، وبعد تعليقاته إثر سباق إيمولا، أكّد هاميلتون أن تركيزه ينصب على البقاء داخل الرياضة.

فقال: "إنّه أمر ستقوم به في وقت ما، إذا لم يكن بعد حسم البطولة، فسيكون بالتأكيد في نهاية العام. أعتقد بأنّ الأمر يتمحور حول الحديث حيال المسألة فقط".

واختتم: "أرى بأنّ هنالك دومًا جوانب للتحسين. أنا أحب التسابق، أحب التحديات ولا أعتقد بأنّ ذلك سيتغيّر في أي وقت قريب".