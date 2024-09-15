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فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

هاميلتون ينطلق من خط الحظائر في سباق باكو

قررت مرسيدس تغيير محرك لويس هاميلتون، وهذا يعني أنه سينطلق من خط الحظائر في سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد.

تم التحديث:
لويس هاميلتون، مرسيدس

تأهل هاميلتون بالمركز السابع، لكن الفريق سيستعمل المحرك الخامس له هذا الموسم، ليتجاوز الحدّ المسموح ضمن القوانين.

وقررت مرسيدس كذلك تبديل الشاحن التوربيني، ووحدتي استعادة الطاقة الحركية والحرارية.

ويأتي ذلك بعد تبديل محرك سيارة زميله جورج راسل كذلك، يوم الجمعة، حيث اكتشفت مرسيدس بعد التجارب الحرة الأولى بعض المشاكل في تحليل الزيوت من سيارة راسل، وبالتالي قرر الفريق تبديل المحرك كإجراء وقائي.

وكان هاميلتون قد صرّح بأن مرسيدس تعاني من "نفس المشكلة" كل يوم سبت.

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فقال: "نحن نعاني من المشكلة نفسها في كل يوم سبت، لم أعد متفاجئاً من ذلك".

وأكمل: "كانت السيارة رائعة في الحصتين الأولى والثانية وكنت تنافسياً للغاية في المقدمة منذ اللفة الأولى".

وأردف: "اليوم، بالكاد غيّرنا أي شيء في السيارة لأنني لم أرغب بالتعديل على أي شيء، لكن الإطارات لم تكن تعمل كما يجب".

واختتم: "لم تعمل الإطارات طوال اليوم. في اللفة الأخيرة، في المقطع الأخير، عملت الإطارات.. لكننا كنا متأخرين بطبيعة الحال".

يشار إلى أن إستيبان أوكون سائق ألبين، سينطلق بدوره من خط الحظائر لنفس السبب.

Watch: What went wrong for Norris? And other Baku Qualifying drama - F1 Azerbaijan GP Saturday Update

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