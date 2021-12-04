هاميلتون ينطلق أوّلًا بعد حادث فيرشتابن في السعوديّة

سارعت مرسيدس للدخول إلى الحلبة في القسم الثالث، لكنّ هاميلتون انزلق خلال محاولته الأولى قرب نهاية المقطع الأوّل ما اضطرّه لإلغائها، قبل أن يضغط لإكمال محاولة ثانية.

ولدى دخوله إلى الحلبة فقد نجح فيرشتابن في القفز مباشرة إلى الصدارة بـ 1:27.653 دقيقة وتقدّم بثلاثة أعشارٍ على بوتاس وهاميلتون خلفه.

وفي حين عاد فيرشتابن وثنائيّ مرسيدس للانتقال إلى إطارات جديدة، بقي بيريز على الحلبة وضغط على ذات مجموعة الإطارات.

لكنّ هاميلتون نجح في انتزاع المركز الأوّل من غريمه فيرشتابن في محاولته الأخيرة مُسجّلًا 1:27.511 دقيقة، وبقي الجميع حينها بانتظار فيرشتابن لرؤية ما بوسعه فعله.

وكان الهولندي في طريقه لفعل ذلك بعد أن كان الأسرع على الإطلاق في المقطعين الأوّل والثاني، لكنّه أغلق مكابحه قليلًا عند المنعطف الأخير وبخروجه منه فقد انزلق واصطدم بالجدار الجانبيّ ما تسبّب في كسر نظام تعليقه الخلفي وتوقّفه مباشرة.

وفي حين أنّه أكمل التصفيات ثالثًا، فإنّه أمام خطر تضرّر علبة تروسه ما سيُؤثّر على فرصه بشكلٍ كبير في السباق.

وسينطلق هاميلتون من المركز الأوّل للمرّة الخامسة هذا الموسم والـ 103 في مسيرته وسيكون زميله بوتاس بجواره على الصفّ الأوّل كحاميه وحامي مرسيدس في ظلّ المعركة الحامية على اللقبين.

وذهب المركز الرابع إلى شارل لوكلير الذي نجح في التفوّق على سيرجيو بيريز في الوقت القاتل.

أمّا بيير غاسلي فسينطلق سادسًا أمام لاندو نوريس ويوكي تسونودا، بينما أكمل إستيبان أوكون وأنطونيو جيوفينازي ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

بالنظر إلى توقّع الجميع للكثير من مشاكل الزحام، فقد سارع كلّ السائقين إلى الدخول إلى الحلبة، حيث قال لوكلير: "سيكون الوضع فوضويًا في المقطع الأخير".

وبدا أنّ حالة المسار تحسّنت كثيرًا وذلك بالنظر إلى تحسّن الأزمنة بشكلٍ لافت، وما زاد الوضع إثارة مدى تقارب الأزمنة في ظلّ تغطية ثانية واحدة للـ 13 الأوائل مع دخول القسم دقيقته الأخيرة.

واشتكى بوتاس قائلًا: "أعتقد بأنّ هناك سوء احتراقٍ في المحرّك"، حيث طلب منه مهندسه العودة إلى خطّ الحظائر، وحال دخوله خطّ الحظائر فقد توقّف محرّكه بالكامل ما اضطرّ ميكانيكيي الفريق لدفع السيارة نحو منطقة الفريق.

وبالرغم من توجيهات مايكل ماسي مدير السباق بشأن ضرورة عدم الإبطاء في المقطع الأخير، تسبّب الزحام في إبطال فيرشتابن للفّته التي كانت لتدفعه للصدارة.

وذهب المركز الـ 16 في النهاية إلى نيكولاس لاتيفي، بينما واجه فريق أستون مارتن حصّة تصفيات كارثيّة ليقتصر سيباستيان فيتيل ولانس سترول على المركزين الـ 17 والـ 18 على التوالي، حيث كان فيتيل متفاجئًا للغاية من هذه النتيجة.

وتذيّل ثنائيّ هاس ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين الترتيب، بالرغم من تفوّق الألماني على زميله بثانية كاملة.

القسم الثاني

تمكّن فريق مرسيدس من حلّ مشكلة محرّك بوتاس، وتمكّن الفنلندي من دخول الحلبة مباشرة منذ بداية القسم الثاني.

ودخل جميع السائقين تقريبًا على إطارات "ميديوم" في القسم الثاني ما عدا جورج راسل الذي استخدم إطارات "سوفت".

وكانت لفّة هاميلتون الأولى ضعيفة، حيث قال عبر اللاسلكي: "لا أعلم ما الذي نفعله هنا، ليس لديّ أيّ تماسكٍ هنا".

وكان كارلوس ساينز الإبن محظوظًا لتفاديه التعرّض لحادث قويٍ بعد انزلاق سيارته في ذات منطقة حادث زميله شارل لوكلير، لكنّ جناحه الخلفيّ تضرّر قليلًا، لكنّ فريقه فيراري تمكّن من تصليحه قليلًا ليعود للفّة وحيدة حاسمة لكنّه كاد أن يتعرّض لحادثٍ آخر فيها وهو ما أدّى إلى اقتصاره على المركز الـ 15.

وضمن هاميلتون صدارة القسم، لكنّه بقي على إطاراته لثماني لفّات ما قد يضعه ربّما في موقع ضعف على صعيد الاستراتيجيّة في السباق.

وانتهى القسم بخروج كلٍ من دانيال ريكاردو وكيمي رايكونن وكذلك فرناندو ألونسو وراسل بالإضافة إلى ساينز بالطبع.

وكانت اللحظات الأخيرة قد عرفت احتكاكًا بين الفنلنديين بوتاس ورايكونن أثناء سير سائق مرسيدس ببطء نوعًا ما قرب خطّ التسابق، بينما احتكّ أنطونيو جيوفينازي بالحاجز الجانبي بشكلٍ عدائيّ.

ترتيب شبكة الانطلاق: