هاميلتون يندد "بصمت" الفورمولا واحد حيال الممارسات العنصرية

خرج الآلاف من المتظاهرين حول العالم خلال الأيام الأخيرة التي تلت جريمة مقتل جورج فلويد، الرجل ذي البشرة السوداء غير المسلح، من قبل شرطة مينيابوليس يوم 25 مايو/أيار.

وقد ندّد العديد من النجوم الرياضيين حول العالم بما يجري، إضافة إلى تقديم دعمهم لمطالب المتظاهرين وحركة #BlackLivesMatter، من بينهم هاميلتون، الذي كان يشارك بشكل دوري تلك المنشورات خلال الأيام الأخيرة.

ويوم أمس الأحد، استعمل البريطاني منصة "إنستاغرام" للتعبير عن إحباطه من "التزام الصمت" حيال المسألة.

فقال: "أرى أولئك الذين التزموا الصمت، بعضكم من أكبر النجوم ورغم ذلك بقيتم صامتين حيال الظلم. لا أحد في رياضتي التي يهيمن عليها الأشخاص ذوو البشرة البيضاء بالطبع. أنا الشخص الوحيد من ذوي البشرة الملونة هناك، ورغم ذلك أقف وحيداً (لمساندة المحتجين)".

وأكمل: "كنت لأعتقد الآن أنكم سترون لماذا تحصل مثل هذه الممارسات، وأن تقولوا أمراً ما حيال ذلك، لكنكم غير قادرين على مساعدتنا. الآن، بتّ أعرف من أنتم وبتّ أراكم".

من جهة أخرى، وضع لاندو نوريس سائق مكلارين الآن رسالة على قناته الخاصة في منصة "تويتش" تقول: "وقعوا على عريضة #BLACKLIVESMATTER".

وواصل هاميلتون التأكيد على دعمه للاحتجاجات السلمية، لكنه أضاف: "لن يكون هناك سلام حتى يقوم من يُدعون بقادتنا، بإجراء التغييرات اللازمة".

وأكمل: "هذه المسألة لا تخص أمريكا لوحدها، بل بلداناً أخرى مثل المملكة المتحدة، إسبانيا، إيطاليا والجميع. الطريقة التي يتم التعامل بها مع الأقليات لا بدّ من تغييرها، كيفية تثقيف أولئك الأشخاص في بلادك حيال المساواة، العنصرية، التمييز الطبقي، وأننا جميعنا سواسية".

وتابع: "لم نُخلق وفي قلوبنا عنصرية وكره، بل تمّ تعليمها من قبل أولئك الذين نراهم قدوة لنا".

وكان هاميلتون قد تكلم سابقاً حيال ضرورة وجود تنوّع عرقي أكبر ضمن رياضة السيارات، حيث صرّح خلال شهر أبريل/نيسان الماضي أنه يرى الوضع الحالي أكثر سوءاً من ذي قبل.

يشار إلى أن سائق مرسيدس كشف سابقاً كذلك أنه مستعد للعمل مع رؤساء البطولة للمساعدة في تغيير الوضع الراهن فيما يتعلق بهذه المسألة.