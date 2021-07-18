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فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى تقرير السباق

هاميلتون ينجو من دراما حادثه مع فيرشتابن ويُحقّق الفوز في سيلفرستون

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أحرز البريطاني لويس هاميلتون الفوز ضمن جائزة بريطانيا الكبرى متفوّقًا على شارل لوكلير سائق فيراري في اللفّات الأخيرة، وذلك بعد الحادث المثير للجدل الذي جمعه بماكس فيرشتابن في اللفّة الافتتاحيّة والذي نُقل على إثره الهولندي إلى المستشفى.

هاميلتون ينجو من دراما حادثه مع فيرشتابن ويُحقّق الفوز في سيلفرستون

خاض هاميلتون معركة حامية مع فيرشتابن في اللفّة الأولى من السباق، لكنّ احتكاكًا بينهما تسبّب في تعرّض فيرشتابن لحادث قوي، بينما انتزع لوكلير الصدارة حينها.

وبعد استئناف السباق إثر فترة العلم الأحمر، طبّق هاميلتون عقوبته وبدأ بالاقتراب لاحقًا من لوكلير قبل أن ينجح أخيرًا في تجاوزه مع بقاء لفّتين ونصف، ليضمن انتصاره الـ 99 على أرضه وأمام جماهيره.

كما كان هذا الفوز الأوّل له منذ خمسة سباقات، إذ يعود آخر انتصاراته إلى جائزة إسبانيا الكبرى.

وبعد أن تصدّر 50 لفّة من السباق، حلّ لوكلير ثانيًا في النهاية بفارق 3.871 ثانية عن هاميلتون، يأتي ذلك بعد معاناته من توقّفات متواترة لمحرّكه في المراحل الأولى من عمر السباق، وكان سائق فيراري قريبًا من تذوّق طعم الفوز هذا اليوم.

أمّا فالتيري بوتاس فقد حلّ ثالثًا بعد أن تلقى أوامر فريق سابقة للسماح لهاميلتون بتجاوزه.

وحلّ لاندو نوريس رابعًا أمام زميله دانيال ريكاردو الذي نجح في صدّ كلّ هجمات كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الآخر الذي خسر الكثير بسبب وقفة صيانته البطيئة.

وذهب المركز السابع إلى فرناندو ألونسو الذي تقدّم على لانس سترول وإستيبان أوكون، بينما أكمل يوكي تسونودا ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

قدّم فيرشتابن انطلاقة ضعيفة وهو ما سمح لهاميلتون بالتواجد بجانبه مباشرة على الخطّ الداخليّ من المنعطف الأوّل، لكنّ سائق ريد بُل واصل الضغط على الجهة الخارجيّة ونجح في الخروج من المنعطف الثاني أمامه.

وتواصلت المعركة على الخطّ المستقيم التالي بالاقتراب من المنعطف السادس وتبادلا المراكز مجدّدًا قبل أن يحافظ فيرشتابن على الصدارة.

لكن بالاقتراب من المنعطف التاسع فإنّ هاميلتون حشر سيارته على الخطّ الداخلي، وأدرك أنّه ليس بوسعه المواصلة هكذا ما دفعه لرفع قدمه عن دوّاسة الوقود، لكنّ تموضعهما كان سيّئًا ما تسبّب في احتكاك الإطار الأماميّ الأيسر لهاميلتون مع الإطار الخلفيّ الأيمن لسيارة فيرشتابن.

نتيجة لذلك انكسر نظام تعليق فيرشتابن والتفّت سيارته على سرعة عالية واصطدمت بقوّة بجدار الإطارات المقابل.

في الأثناء كان شارل لوكلير قد تجاوز فالتيري بوتاس عند الانطلاقة، ونجح في اختطاف الصدارة نتيجة احتكاك هاميلتون وفيرشتابن، حيث تراجع هاميلتون خلف سائق فيراري عندما تقرّر دخول سيارة الأمان في مرحلة أولى قبل رفع العلم الأحمر بعد ذلك بلفّتين.

واستؤنف السباق بانطلاقة ثابتة جديدة مع بقاء 49 لفّة على النهاية، ونجح لوكلير في الحفاظ على الصدارة، بينما قفز نوريس أمام بوتاس.

وضمن معركته مع ألونسو على المركز السادس، انزلق فيتيل بالخروج من المنعطف الثامن وتراجع إلى المركز الأخير.

بالتوازي مع ذلك أعلنت إدارة السباق عن توجيه عقوبة 10 ثوانٍ إلى هاميلتون لتسبّبه في الحادث مع فيرشتابن.

وبقي الوضع ثابتًا على مدار اللفّات الـ 11 التالية، إلى أن أورد لوكلير أنّ محرّكه يتوقّف عن العمل وهو ما تسبّب في خسارته لقرابة ثانية من أفضليّته فجأة، وبالرغم من أنّ فيراري أعطته بعض التعليمات لحلّ المشكلة، إلّا أنّها تكرّرت في عدّة مرّات لاحقة لتطلب مرسيدس من هاميلتون الضغط لمحاولة تجاوزه.

وانطلقت سلسلة التوقّفات في المقدّمة في اللفّة الـ 22 عندما توقّف ثنائيّ مكلارين وكان توقّف نوريس بطيئًا ما دفع بوتاس للتوقّف في اللفّة التالية وانتزاع المركز الثالث الفعلي منه.

ودخل هاميلتون في نهاية اللفّة الـ 27 لإجراء توقّفه وتطبيق عقوبته، وذلك بعد أن تذمّر في لفّة من دخوله من "أنّ إطاره الأيسر مات".

واستدعت فيراري ساينز - الذي كان ثانيًا حينها - في اللفّة التالية، لكنّه واجه مشكلة في تثبيت الإطار الأمامي الأيسر ليخسر الإسباني الكثير ويعود في المركز السادس.

وجاء دور لوكلير في اللفّة التالية، حيث أجرى توقّفه وعاد في الصدارة بفارق 6.5 ثانية أمام بوتاس مع بقاء 23 لفّة على النهاية.

في الأثناء كان هاميلتون يضغط على مواطنه نوريس، وكانت 13 ثانية تفصله عن الصدارة.

ونجح هاميلتون في التقدّم على نوريس في اللفّة التالية، وكان أمامه 3.6 ثانية للوصول إلى زميله بوتاس.

ولدى اقتراب هاميلتون من بوتاس مع بقاء 12 لفّة على النهاية، قالت مرسيدس للفنلندي: "هناك أوامر فريق، لا تنافس لويس"، قبل أن يُطلب من بوتاس بتخفيف سرعته أصلا ومبادلة مركزيهما في ذات اللفّة. وبلغ الفارق حينها بين لوكلير المتصدّر وهاميلتون 8.5 ثانية.

ومع بقاء 10 لفّات على النهاية وتقلّص الفارق إلى 6 ثوانٍ، طلبت فيراري من لوكلير "الضغط حتّى النهاية".

لكنّ هاميلتون واصل تقديم سلسلة من أسرع لفّات السباق، وكان أسرع منه بمعدّل ثانية في اللفّة.

ودخل هاميلتون ضمن مجال "دي آر اس" للمرّة الأولى مع بقاء 4 لفّات على النهاية. وجاء التجاوز في ذات المنعطف الذي وقع فيه الحادث في البداية، حيث تواجد لوكلير على الخطّ الخارجي وهاميلتون على الخطّ الداخليّ، لكن بعبور لوكلير على الحفف الخارجيّ فقد اضطرّ للتصحيح وهو ما سمح لهاميلتون بانتزاع الصدارة.

وبقي الترتيب على حاله حينها حتّى عبور خطّ النهاية، في حين استدعت ريد بُل بيريز لوقفة صيانة إضافيّة لتسجيل أسرع لفّة وحرمان هاميلتون من النقطة الإضافيّة التي لم يحصل عليها أحد في هذا السباق بعد تواجد بيريز خارج العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

# السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 52 -
2   16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 52 3.871
3   77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 52 11.125
4   4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 52 28.573
5   3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 52 42.624
6   55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 52 43.454
7   14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 52 1:12.093
8   18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 52 1:14.289
9   31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 52 1:16.162
10   22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 52 1:22.065
11   10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 52 1:25.327
12   63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 51 1 لفّة
13   99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 51 1 لفّة
14   6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 51 1 لفّة
15   7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 51 1 لفّة
16   11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 51 1 لفّة
17   9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 51 1 لفّة
18   47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 51 1 لفّة
  انسحب 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 40  
  انسحب 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 0  
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