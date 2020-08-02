هاميلتون ينجو من انفجار إطاره في اللفة الأخيرة ليُحقّق انتصاره السابع في سيلفرستون

في العام 2017، تشارك هاميلتون مع آلان بروست لائحة أنجح السائقين في تاريخ جائزة بريطانيا الكبرى بخمسة انتصارات، قبل أن يصعد للصدارة في العام الماضي محققًا فوزه السادس على هذه الحلبة. ويبدو بأنّ البريطاني يُريد الابتعاد أكثر في الصدارة وزيادة الصعوبة على السائقين المستقبليين من خلال إحرازه اليوم لانتصاره السابع.

وضمن هذه الانتصارات، ستةٌ منها كانت على متن سيارات مرسيدس (2014-2017 و2019).

واستطاع هاميلتون تصدّر السباق بأريحية أمام زميله بالفريق فالتيري بوتاس، ليُحقّق فوزه الثالث على التوالي من أصل أربع جولات في موسم 2020. كما أنّه الفوز رقم 87 في مسيرته الاحترافية.

ولكن شهدت اللّفات الأخيرة من السباق انفجار الإطار الأمامي الأيسر لعددٍ من السائقين من بينهم لويس هاميلتون الذي تمكّن من التغلّب على هذه المشكلة من خلال قيادته ببطئ كبير في اللّفة الأخيرة. ولكن أكبر الخاسرين كان زميله بالفريق فالتيري بوتاس الذي انفجر إطار سيارته قبل 3 لفات ليخسر مركزه الثاني ويُنهي سباقه في المركز 11.

كما أنّ كارلوس ساينز الذي كان يحتلّ المركز الخامس، تراجع إلى 13 قبل لفتين من النهاية بسبب نفس المشكلة.

وقد سمح هذا الفوز لهاميلتون بالابتعاد أكثر في صدارة ترتيب السائقين إذ يبدو بأنّ البريطاني في طريقه إلى معادلة الرقم القياسي بعدد البطولات والمسجّل من قبل الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر (7 بطولات).

المركز الثاني كان من نصيب سائق فريق ريد بُل ماكس فيرشتابن الذي خاض سباقًا وحيدًا من دون منافسةٍ من أحد، إلّا أنّ آماله انتعشت في اللّفات الأخيرة بعد انفجار إطارات منافسيه.

وحلّ شارل لوكلير في المركز الثالث أمام دانيال ريكاردو ولاندو نوريس.

إستيبان أوكون خطف نقاطًا إضافية لفريق رينو بحلوله في المركز السادس، إذ تقدّم على بيير غاسلي وأليسكندر ألبون.

وقد أكمل لانس سترول وسيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

حلم نيكو هلكنبرغ بالمشاركة في أوّل سباقٍ له في موسم 2020 تبخّر قبل انطلاق السباق إثر مشكلة في وحدة طاقة مرسيدس على سيارته ريسينغ بوينت تمّ اكتشافها قبيل الانطلاقة. وعلى الرغم من محاولة الفريق إصلاح المشكلة إلّا أنّ الوقت لم يسعفه ليفشل الألماني بالمشاركة في الجولة الرابعة من البطولة.

في أثناء ذلك تمكّن هاميلتون من الحفاظ على مركزه من هجمات زميله بوتاس، بينما انسحب كيفن ماغنوسن مع نهاية اللّفة الأولى بعد اصطدامه بسائق ريد بُل أليسكندر ألبون. وحصل الأخير على عقوبة 5 ثوانٍ لتسببه بالحادثة.

ونتيجةً لهذا الحادث، دخلت سيارة الأمان قبل أن يتمّ استئناف السباق للفاتٍ قليلة قبل أن تدخل من جديد مع نهاية اللّفة 13 بعد الحادث الكبير الذي تعرّض له سائق ألفا تاوري دانييل كفيات على منعطف "ماغتس" السريع. وقال كفيات "أنا آسف".

ومع دخول سيارة الأمان للمرّة الثانية، دخل معظم السائقين إلى تغيير إطاراتهم باستثناء رومان غروجان الذي وجد نفسه في المركز الخامس قبل أن يتراجع للسابع بعد تجاوز ثنائي مكلارين له.

وبعد إكمال 30 لفة من أصل 52 لفة تألف منها السباق، تواجد هاميلتون في الصدارة بفارق 1.6 ثانية عن بوتاس، حيث كان الفارق بين الثنائي ضئيلاً للغاية مقارنةً بالجولات السابقة. أمّا فيرشتابن فكان الوحيد نسبيًا القادر على مجاراة أداء مرسيدس في بعض مراحل السباق على الرغم من أنّ الفارق بينه وبين هاميلتون كان قرابة 10 ثوانٍ خلال اللّفة 31.

وفي حين أنّ كُلّ شيء بدا في طريقه إلى نهاية عادية لمجريات هذه الجائزة، إلّا أنّ انفجار الإطار الأمامي الأيسر على سيارات هاميلتون وبوتاس وساينز أشعلت الإثارة من جديد في السباق. إذ وفي حين أنّ هاميلتون كان قادرًا على إيصال سيارته إلى خطّ النهاية والفوز، بيد أنّ بوتاس وساينز خسرا مركزهما المتقدّم وتراجعا إلى الوراء من دون تحقيق أيّ نقطة.

نتيجة السباق