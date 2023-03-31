هاميلتون ينتقد وضعية جلوسه في السيارة التي تمنحه "أسوأ شعور" ممكن

بالرغم من نجاح مرسيدس بحلّ مشكلة الارتدادات التي عصفت بسيارتها في أغلب فترات الموسم الماضي، لكن سيارة الموسم الحالي تبدو بعيدة للغاية عن مستوى الأداء المنشود.

نتيجة لذلك، صرّح توتو وولف مدير الفريق بعد تصفيات جولة البحرين الافتتاحية بأن السهام الفضية تعمل على تغيير المبدأ التصميمي للسيارة.

وأشار هاميلتون مؤخراً إلى المزيد من نقاط الضعف في السيارة الحالية، من بينها موقع قمرة القيادة القريب للغاية من المقدمة ما يجعل السيارة "صعبة التوقع".

فقال معلقاً: "لو نظرنا للماضي، لطالما كنت أستمتع بقيادة سيارة ذات فرط انعطاف ’أوفرستير’".

وأكمل: "لا أعلم إن كان الناس على دراية، لكننا نجلس أقرب إلى مقدمة السيارة مقارنة بالسائقين الآخرين. قمرة القيادة في سيارتنا قريبة جداً من المقدمة".

وأردف: "حين تقود، تشعر وكأنك تجلس على الإطارات الأمامية، وهو أسوأ شعور ممكن حين تقود سيارة".

وتابع: "نتيجة لذلك، فإن ارتفاع السيارة يتغير، وبالتالي تتغير معه كيفية تعاملك مع تحركات السيارة".

واسترسل: "ذلك يجعل توقعها أكثر صعوبة مقارنة بالقمرة التي تكون أبعد إلى الخلف أو الوسط. ذلك أمر أعاني منه حقاً".

بالمقابل، أوضح هاميلتون أن الخصائص الانسيابية للسيارة غير مريحة كذلك، حيث تتركز مستويات الارتكازية بشكل كبير للغاية في المقدمة، ما يترك المحور الخلفي للسيارة غير مستقر تحت الكبح.

فقال: "علاوة على ذلك، لدينا الخصائص الانسيابية، التي تتركز في القسم الأمامي بشكل كبير بدلاً من القسم الخلفي حين تبدأ الانعطاف أو تستعمل المكابح".

واسترسل: "العكس صحيح كذلك. بالتالي فإن السيارة تقوم بعكس ما نريده وهذا ما نحاول إصلاحه".

من جهة أخرى، ألمح بطل العالم سبع مرات إلى أن مرسيدس كانت تدرك هذه الخصائص أثناء تصميم السيارة، لكنه كان ليتدخل لو كان يعلم الشعور الناتج عنها.

فقال: "لقد استمعت للفريق والاتجاه الذي قالوا أنهم سيسلكونه. لو كنت أعلم الشعور الناتج عنه، لما كان ذلك ليحصل".

وأكمل: "يجب تغيير ذلك للمستقبل. بكل تأكيد".

يشار إلى أن هاميلتون صرّح عدة مرات هذا الموسم أنه غير مرتاح على متن السيارة، حيث أوضح في وقت سابق أنه لا يشعر "بالارتباط" بالسيارة.