فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

هاميلتون ينتقد عقلية لوكلير القائمة على "إما الفوز أو لا شيء" بعد احتكاكهما في جائزة المكسيك الكبرى

خسر فريق فيراري فرصة تحقيق الفوز في جائزة المكسيك الكبرى يوم الأحد، عقب الفوضى التي شهدتها اللفة الأولى بين سائقيه في الفورمولا 1.

منشور: 02-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: كولن ماكماستر

انتقد لويس هاميلتون زميله في الفريق شارل لوكلير بسبب عقليته القائمة على "إما الفوز أو لا شيء"، بعدما خسر فريق فيراري فرصة تحقيق فوز كان في متناوله خلال جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1.

انطلق بطل العالم سبع مرات من قطب الانطلاق الأول على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، فيما كان لوكلير ثالثًا، لكنه تقدم إلى المركز الثاني بعدما فقد جورج راسل زخمه عند الدخول إلى المنعطف الأول.

وهناك، هاجم السائق المونغاسكي هاميلتون من الجهة الخارجية، على أمل إتمام التجاوز من الجهة الداخلية عند المنعطف الثاني، لكنه اجتاز الحافة المرتفعة للمنعطف واضطر إلى البقاء في المركز الثاني.

لكن المواجهة لم تنتهِ عند ذلك، إذ حاول لوكلير مجددًا تجاوز زميله من الجهة الخارجية للمنعطف الرابع، غير أن المساحة سرعان ما اختفت، ما دفعه إلى اتخاذ إجراء لتفادي الاصطدام عبر اختصار المنعطف الخامس، ليخرج متصدرًا.

ونتيجة لذلك، خسر هاميلتون مركزه لصالح ماكس فيرستابن، الذي انتزع الصدارة لاحقًا بفضل العقوبة الزمنية البالغة خمس ثوانٍ التي تلقاها لوكلير بسبب حادثة اللفة الأولى، ليحقق سائق ريد بُل الفوز بالسباق.

وفي نهاية المطاف، أنهى السائق البريطاني السباق ثانيًا أمام بطل العالم الجديد كيمي أنتونيللي، بينما اكتفى لوكلير بالمركز الرابع، ليبقى رصيد فيراري عند انتصارين فقط خلال موسم 2026.

وقال هاميلتون الغاضب: "عندما كنت في مرسيدس، شاهدت وعايشت المواجهات المتكررة بين شارل وكارلوس ساينز في عدة سباقات، إذ كانا يتنافسان بقوة إلى درجة أن السائق المتقدم كان يبتعد في الصدارة، رغم امتلاكهما الوتيرة اللازمة لتحقيق الفوز بالفعل".

وأضاف: "لكن هناك فرقٌ بين حدوث ذلك عندما تتنافسان على المركزين الرابع والخامس، وبين حدوثه وأنتما في المركزين الأول والثاني، ثم تخسران الفوز. هذا أمر بالغ الأهمية".

وتابع: "يبلغ الرجل 28 عامًا، لذلك لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالعمر. أعتقد أنها مسألة عقلية".

وأكمل: "الأمر أشبه بعقلية: 'إما أن أفوز أو لا يفوز أيّ منا'، وهذا لا ينبغي أن يكون هو الحال. كان ينبغي أن نحقق المركزين الأول والثاني".

وكانت أحداث يوم الأحد أحدث حلقة في سلسلة من اللحظات المتوترة بين لوكلير وهاميلتون خلال الفترة الأخيرة، والتي بدأت في زاندفورت، عندما تعرض السائق البريطاني للإعاقة وانتقد غياب تعليمات الفريق.

ثم في السباق التالي بمونزا، خسر هاميلتون مراكز بعدما اضطر إلى الخروج نحو الحصى عند المنعطف الثاني، وهي الواقعة التي تحمّل لوكلير مسؤوليتها، ولذلك يرى السائق البريطاني أن الأمر يستدعي "محادثات جادة".

لكنه لا يعلم مدى تأثير تلك المحادثات، وبعد سباق المكسيك يوم الأحد، قال لوكلير لقناة "سكاي سبورتس": "كانت هناك مساحة، وعندما تتنافس على الفوز، سأحاول دائمًا استغلال الفرصة".

وقال هاميلتون: "لا أعلم ما الذي ينبغي أن يحدث الآن، ولا كيف سنناقش الأمور عندما نعود. لست متأكدًا تمامًا من الطريقة التي أريد أن أتعامل بها مع هذا الموضوع. بالطبع، مشاعر الإحباط حاضرة اليوم. أنا سعيد لأن هذا الرجل فاز للتو ببطولة العالم، لذلك أعيش مشاعر متضاربة؛ فمن ناحية أنا سعيد، ومن ناحية أخرى أشعر بغضب شديد".

وأضاف: "لقد خسرنا نقاطًا ثمينة، وعملنا جميعًا في الفريق بجد كبير. كان بإمكاننا بسهولة تحقيق المركزين الأول والثاني اليوم. في الواقع، كانت لدينا الوتيرة اللازمة لذلك".

وتابع: "دخلنا المنعطف الرابع في المركزين الأول والثاني. وأعتقد أنه لو حافظنا على مركزيْنا، لكان كل شيء ممكنًا خلال السباق. لكن عندما يعمل زميلك في الفريق ضدك، ثم تخسر مراكز بهذه الطريقة، فمن المؤكد أن الأمر يكون صعبًا".

وأكمل: "لذلك، سنتحدث عن الأمر بعيدًا عن وسائل الإعلام، ولا جدوى فعلًا من قول المزيد في الوقت الحالي. ليست لدينا قواعد واضحة لتنظيم التنافس بين سائقينا، ولا أعلم إن كان تغيير ذلك سيُحدث أي فارق من جانب شارل".

واختتم قائلًا: "علينا إيجاد حل للمسألة، لكن من المؤكد أن شيئًا ما يجب أن يتغير".

وجاءت تصريحات هاميلتون مع وضع العاملين في مارانيللو في الحسبان، في ظل إخفاق فيراري مجددًا في المنافسة على لقب العالم، بعدما باتت تتأخر بفارق 126 نقطة عن مرسيدس، التي حسمت اللقب.

وقال هاميلتون عن مدير الفريق فريد فاسور: "فريد يبذل قصارى جهده. أعتقد أنه جاء وتحدث إليّ قبل السباق، وكان متوترًا على ما يبدو".

وأضاف: "كان يريد فقط أن... بالطبع، هو يريد أن يحقق هذان السائقان نتائج جيدة. ومن جانبي، إذا كنت قادمًا من الخلف وأتحمل كل المخاطر، ثم انتهى الأمر بخسارة الفريق، فأعتقد أن عليّ تقديم تفسيرات، لأن ذلك يؤثر في عدد كبير من الأشخاص".

وتابع: "لكن الوضع كان مختلفًا تمامًا هذه المرة؛ فقد كنت في الصدارة، ولم يكن ما حدث ضروريًا على الإطلاق. وأعتقد أننا كنا قادرين بسهولة، كما قلت، على تحقيق المركزين الأول والثاني اليوم، وهو ما كان سيمثل دفعة هائلة للفريق ولكل العاملين في المصنع الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لتجهيز هذه التحديثات".

واختتم قائلًا: "لا أعرف حقًا ما الذي سيُتخذ من إجراءات، لأنه حتى الآن لم يحدث أي شيء يُذكر. لذا، سنرى".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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