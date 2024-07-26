هاميلتون ينتقد سلوك فيرستابن قائلًا أنّه "لا يتناسب مع بطل عالم"
قال لويس هاميلتون أنّ ماكس فيرستابن يحتاج "للتصرّف كبطل عالم" بعد رسائله الغاضبة على اللاسلكيّ في سباقات الفورمولا 1.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
انتقد هاميلتون غريمه ماكس فيرستابن عبر الإشارة إلى أنّ على سائق ريد بُل مراجعة سلوكه بعد تذمّره الشديد تجاه فريقه خلال سباق جائزة المجر الكبرى.
وبدأ فيرستابن بإظهار بعض الشروخ في درعه إن صحّ التعبير بعد أن أصبح يرزح تحت الضغط للمرّة الأولى منذ أن أحرز لقب 2021 بعد المعركة الشرسة مع هاميلتون في تلك الظروف المثيرة للجدل.
وكان فيرستابن، الذي حلّ خامسًا في السباق، قد شنّ غضبه تجاه مهندسه جيانبيير لامبياسي عبر رسائل عدائيّة أثناء السباق.
ويبدو أنّ إحباط بطل العالم يتزايد مع تقدّم الموسم وتزامن ذلك مع بدء مرسيدس ومكلارين بالفوز بالسباقات، وهو ما يعني عدم ضمان تواجده على منصّة التتويج بشكلٍ دائم.
ورفض فيرستابن تحمّل المسؤوليّة لقاء أفعاله عندما وصل إلى جولة سبا لجائزة بلجيكا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.
وعندما سُئل حول محادثاته اللاسلكيّة واللغة التي استخدمها، قال فيرستابن: "من لا تُعجبهم لغتي فليس عليهم الاستماع لها. عليهم خفض الصوت. لديّ دافعٌ عالٍ للنجاح. أعتقد بأنّني أثبت ذلك".
لكن عندما سُئل هاميلتون حول شعوره بشأن كيفيّة تصرّف فيرستابن بالنظر إلى أداء ريد بُل مؤخّرًا، فقد قدّم بطل العالم سبع مرّات إجابة معمّقة.
وقال: "عليك أن تكون قائد فريق، وعضو فريق. ربّما ليس قائد فريق لكن عليك أن تتذكّر دومًا أنّك زميل للكثير من الموظّفين معك وعليك أن تتصرّف كبطل عالم".
وعند الإلحاح عليه بالسؤال حول ما يقصده بكيفيّة التصرّف كبطل عالم، ضحك هاميلتون وقال: "ذلك سؤال جيّد... ليس كما حدث نهاية الأسبوع الماضي!".
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