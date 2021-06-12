تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / بينوتو: قطبا الانطلاق الأوّل على حلبتَي الشوارع لا يعكسان أداء فيراري الحقيقي التالي / المشاركة في إكستريم إي لن تعرقل مساعي مكلارين للعودة إلى سكة الانتصارات في الفورمولا واحد
فورمولا 1 أخبار

هاميلتون ينتقد سعي الفورمولا واحد لزيادة أوزان السيارات

عبّر لويس هاميلتون بطل العالم عن استغرابه من سبب سعي الفورمولا واحد لزيادة أوزان السيارات بينما تحاول بالمقابل تحسين الاستدامة.

هاميلتون ينتقد سعي الفورمولا واحد لزيادة أوزان السيارات

الجيل الجديد من سيارات الفورمولا واحد لموسم 2022 سيكون الأثقل على الإطلاق في تاريخ البطولة، حيث بات الوزن الأدنى المسموح للسيارات 790 كيلوغراماً.

ساهم الانتقال لاستعمال المحركات المزودة بشواحن توربينية بدءاً من 2014، إضافة إلى تحسين هيكل السيارات لدواعي السلامة وتطبيق نظام الطوق لحماية قمرة السائق، ليساهم في زيادة وزن السيارات على مرّ السنين.

ومن 640 كيلوغراماً مع نهاية حقبة المحركات ثمانية الأسطوانات "في8"، بات وزن السيارات 700 كيلوغراماً في 2016، ليقترب الآن من 750 كيلوغراماً.

ومن تبعات زيادة الوزن، انخفاض "رشاقة" السيارة وقدرتها على المناورة، إضافة إلى أنه أحد العوامل التي جعلت حلبة موناكو على وجه الخصوص "غير مناسبة" للسيارات الحالية.

وبالنسبة إلى هاميلتون، تبدو زيادة الوزن متناقضة مع المساعي العالمية لجعل السيارات أكثر خفة بهدف استهلاك وقود أقل.

فقال: "لا أفهم سبب الاتجاه نحو سيارات أكثر وزناً. لا أفهم ذلك على وجه الخصوص عند النظر إلى الكلام حول المزيد من الاستدامة، واتجاه الرياضة في هذا الطريق أيضاً".

وأكمل: "مع زيادة وزن السيارات أكثر وأكثر، فإنك تستهلك المزيد من الوقود. وهذا لا يبدو متوافقاً أو ضمن الاتجاه نفسه (لمجال الاستدامة)".

اقرأ أيضاً:

ومع تزايد وزن السيارات، فإن أبعادها ستصبح أكبر كذلك بالمقارنة مع المواسم السابقة.

حيث أكد هاميلتون أن الشعور خلف المقود قد تغير كثيراً بالمقارنة مع بداياته في الفورمولا واحد.

فقال: "كانت السيارات تمتلك قدرات أكبر على المناورة، ولم تكن بهذا الحجم، وبطبيعة الحال فإن المناورة بها خلال السباقات كانت أفضل".

وأكمل: "السيارت تصبح أكثر عرضاً. في باكو مثلاً، كانت هناك أمكنة عريضة مناسبة، لكن كذلك هناك أمكنة ضيقة أيضاً".

وتابع: "لطالما كان التجاوز في موناكو مستحيلاً، لكن الآن باتت السيارات كبيرة للغاية، وكبيرة مقارنة بالمسار نفسه. كما قلت، إنها تزداد في الوزن أيضاً، ما يعني المزيد من صرف الوقود والطاقة، ومكابح أكبر، والمزيد من غبار الكبح، والوقود اللازم توافره ضمن مكان الجولة. لذا، أنا لا لا أفهم حقاً هذا التوجه".

اقرأ أيضاً:

من جهته، اعترف كيمي رايكونن أن التغير في أوزان السيارات عبر مسيرته الطويلة، لم يبدُ صادماً بالنسبة له لأنه حصل بالتدريج، وأنه لا يلاحظه إلا عند النظر إلى الصور القديمة.

فقال: "الفارق كبير، لكن عندما تقارن بين السيارات جنباً إلى جنب. والفارق موجود حتى بالمقارنة مع سيارات الموسم الماضي".

وتابع: "إن السيارات في بعض المواسم تبدو صغيرة حقاً! لكنني أعتقد أنه وحتى لو استعملنا أية سيارات منذ منتصف الـ 2000 وما بعدها، فلن يكون أسلوب قيادتها مختلفاً في السباقات".

واختتم: "لقد أضعنا كميات هائلة من الأموال لتغيير التصاميم حتى وقتنا الحالي، لكن لم يتغير أي شيء حقاً!".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
بينوتو: قطبا الانطلاق الأوّل على حلبتَي الشوارع لا يعكسان أداء فيراري الحقيقي

المقال السابق

بينوتو: قطبا الانطلاق الأوّل على حلبتَي الشوارع لا يعكسان أداء فيراري الحقيقي

المقال التالي

المشاركة في إكستريم إي لن تعرقل مساعي مكلارين للعودة إلى سكة الانتصارات في الفورمولا واحد

المشاركة في إكستريم إي لن تعرقل مساعي مكلارين للعودة إلى سكة الانتصارات في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
راليات شرق أوسطية أخرى

رالي الربيع الـ 36: جورج ناضر الراليات ليست مجرد "مرورٍ عابر" بل "أتنفس عبرها"

2
فورمولا 1

منصور عجّة.. الملياردير السعودي الذي وقف خلف نجاح مكلارين

3
فورمولا 1

هاميلتون ينتقد سعي الفورمولا واحد لزيادة أوزان السيارات

4
فورمولا 1

بيريز معجب "بانفتاح ودعم" ألبون منذ أن حلّ بديلًا عنه في ريد بُل

5
فورمولا 1

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد

23س
أحدث الأخبار
المشاركة في إكستريم إي لن تعرقل مساعي مكلارين للعودة إلى سكة الانتصارات في الفورمولا واحد
XES

المشاركة في إكستريم إي لن تعرقل مساعي مكلارين للعودة إلى سكة الانتصارات في الفورمولا واحد

هاميلتون ينتقد سعي الفورمولا واحد لزيادة أوزان السيارات
فورمولا 1

هاميلتون ينتقد سعي الفورمولا واحد لزيادة أوزان السيارات

بينوتو: قطبا الانطلاق الأوّل على حلبتَي الشوارع لا يعكسان أداء فيراري الحقيقي
فورمولا 1

بينوتو: قطبا الانطلاق الأوّل على حلبتَي الشوارع لا يعكسان أداء فيراري الحقيقي

تحليل: لماذا انسحبت مرسيدس من تجارب بيريللي
فورمولا 1

تحليل: لماذا انسحبت مرسيدس من تجارب بيريللي

راسل: موسم خال من النقاط في 2021 لن يمثّل "إخفاقًا" لويليامز
فورمولا 1

راسل: موسم خال من النقاط في 2021 لن يمثّل "إخفاقًا" لويليامز

أحدث ملفات الفيديو
وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

لويس هاميلتون More from
لويس هاميلتون
تحليل: هل سينهار حصن هاميلتون تحت الضغط؟ جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

تحليل: هل سينهار حصن هاميلتون تحت الضغط؟

هاميلتون فعّل "الزرّ السحريّ" عن طريق الخطأ في سباق باكو جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون فعّل "الزرّ السحريّ" عن طريق الخطأ في سباق باكو

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018 برايم
فورمولا 1

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: لماذا انسحبت مرسيدس من تجارب بيريللي
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: لماذا انسحبت مرسيدس من تجارب بيريللي

رالي الربيع الـ 36: جورج ناضر الراليات ليست مجرد "مرورٍ عابر" بل "أتنفس عبرها"
راليات شرق أوسطية أخرى راليات شرق أوسطية أخرى

رالي الربيع الـ 36: جورج ناضر الراليات ليست مجرد "مرورٍ عابر" بل "أتنفس عبرها"

هاميلتون ينتقد سعي الفورمولا واحد لزيادة أوزان السيارات
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون ينتقد سعي الفورمولا واحد لزيادة أوزان السيارات

منصور عجّة.. الملياردير السعودي الذي وقف خلف نجاح مكلارين
فورمولا 1 فورمولا 1

منصور عجّة.. الملياردير السعودي الذي وقف خلف نجاح مكلارين

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد
فورمولا 1 فورمولا 1

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد

المشاركة في إكستريم إي لن تعرقل مساعي مكلارين للعودة إلى سكة الانتصارات في الفورمولا واحد
إكستريم إي إكستريم إي

المشاركة في إكستريم إي لن تعرقل مساعي مكلارين للعودة إلى سكة الانتصارات في الفورمولا واحد

رالي الربيع الـ 36: تحت مجهر الملاح جوزيف كميد
راليات أخرى راليات أخرى

رالي الربيع الـ 36: تحت مجهر الملاح جوزيف كميد

حمدة القبيسي تصنع التاريخ كأوّل إمرأة تصعد إلى منصة التتويج في الفورمولا 4 الإيطالية
سباقات المقعد الأحادي الأخرى سباقات المقعد الأحادي الأخرى

حمدة القبيسي تصنع التاريخ كأوّل إمرأة تصعد إلى منصة التتويج في الفورمولا 4 الإيطالية

أحدث الأخبار

المشاركة في إكستريم إي لن تعرقل مساعي مكلارين للعودة إلى سكة الانتصارات في الفورمولا واحد
إكستريم إي إكستريم إي

المشاركة في إكستريم إي لن تعرقل مساعي مكلارين للعودة إلى سكة الانتصارات في الفورمولا واحد

هاميلتون ينتقد سعي الفورمولا واحد لزيادة أوزان السيارات
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون ينتقد سعي الفورمولا واحد لزيادة أوزان السيارات

بينوتو: قطبا الانطلاق الأوّل على حلبتَي الشوارع لا يعكسان أداء فيراري الحقيقي
فورمولا 1 فورمولا 1

بينوتو: قطبا الانطلاق الأوّل على حلبتَي الشوارع لا يعكسان أداء فيراري الحقيقي

تحليل: لماذا انسحبت مرسيدس من تجارب بيريللي
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: لماذا انسحبت مرسيدس من تجارب بيريللي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.