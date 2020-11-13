هاميلتون ينتقد سطح المسار "المروّع" في تركيا

عانى السائقون من أجل التماسك خلال حصّتي التجارب الحرة اليوم الجمعة لجائزة تركيا الكبرى، حيث يختبر المسار الجديد الذي تمّت إعادة تعبيده أولى المنافسات على سطحه.

وواجه السائقون في بداية التجارب الحرة الأولى صعوبة في التسارع بشكل طبيعي على المقطع المستقيم على المسار الجديد، كما عانوا من عدد من الانزلاقات، بينما كانت اللفة الأسرع في تلك الحصة أبطأ بأكثر من 10 ثوانٍ من زمن قطب الانطلاق الأول على ذات الحلبة في 2011.

وبينما تحسّنت ظروف التماسك بشكل طفيف خلال الحصة الثانية، كان زمن ماكس فيرشتابن الأسرع ما يزال أبطأ بأكثر من 3 ثوانٍ من زمن 2011.

وقد أكمل حامل اللقب هاميلتون اليوم في المركز الرابع لصالح مرسيدس، مُنهيًا بفارق 8 أعشار من الثانية خلف فيرشتابن في التجارب الحرة الثانية، حيث وصف البريطاني اليوم "بالكارثي بعض الشيء".

فقال: "تلك حلبة رائعة للغاية، ولا أفهم في الحقيقة لماذا أنفقوا الملايين من أجل إعادة تعبيد المسار".

وأضاف: "أعلم أنّها حلبة قديمة، لكن كان بمقدورهم على الأرجح تنظيفها فقط عوضًا عن إهدار كل هذه الأموال. المسار الآن أسوأ من بورتيماو عندما كان هنالك سطح جديد للمسار هناك".

وتابع: "الإطارات لا تعمل، وبوسعكم رؤية ذلك. المسار زلق كالجليد، ولا تحصل على أيّة متعة من اللفة مثلما كان ليحدث عادة في اسطنبول، ولا أرى بأنّ ذلك سيتغيّر فيما تبقى من الجائزة".

وأردف: "المسار مروّع بكامله. الأمر أشبه وكأن هنالك بقع من الماء في كل مكان، وأنت على الإطارات الملساء، وتتسارع، فتنزلق في النهاية".

هذا وقد آثرت بيريللي جلب أقصى مجموعة من التركيبات إلى تركيا من أجل التعامل مع المنعطفات متوسطة وعالية السرعة، لكنّ ذلك ترك السائقين يعانون من أجل الوصول بها إلى مجال العمل المثالي على ذلك السطح الأملس للغاية.

وعن ذلك قال هاميلتون: "نحن بعيدون تمامًا عن نافذة الحرارة المثالية لهذه الإطارات هنا. إنّه محض هراء".

وكشف هاميلتون بأنه لم يكن قادرًا على القيام بأي عمل يخصّ إعدادات سيارته مرسيدس "دبليو11"، حيث أمضى كامل برنامجه في تجارب اليوم هو يركّز على الإطارات.

فقال: "لم أغيّر أمرًا واحدًا مع السيارة اليوم، كونه وإذا لم تكن الإطارات تعمل، فلن تعرف المشكلة في التوازن، وسيتمحور الأمر حول الإطارات فقط".

واختتم: "من الواضح بأنّ ريد بُل تقوم بعمل جيّد للغاية مع الإطارات، ونحن بالتأكيد لدينا الكثير من العمل لنقوم به الليلة لمحاولة معرفة ما يُمكننا تغييره. سيكون من الصعب على المشجّعين فهم ما يحدث، كون هنالك أمور أساسية لا يُمكنك تغييرها على السيارة. يتعيّن علينا فقط القيام بأفضل ما بوسعنا".