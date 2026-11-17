فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

هاميلتون ينتقد سائقي الفورمولا 1 السابقين بسبب "انتقادهم اللاذع" للنجوم الصاعدين

قال نجم فيراري أنه يشعر بالفخر تجاه المواهب الشابة التي تبرز في مختلف أنحاء الفورمولا 1.

ليديا مي خلدون يونس

منشور: 17-11-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

انتقد بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1 لويس هاميلتون السائقين السابقين بسبب "انتقادهم اللاذع" للنجوم الصاعدين في البطولة، مؤكدًا أنه لطالما حرص على ألا يصبح "ذلك النوع من السائقين".

وسُئل السائق البريطاني في إنترلاغوس عما إذا كان نجاح كيمي أنتونيللي في حصد اللقب قد دفعه إلى التفكير في مسيرته الخاصة.

وكانت مرسيدس قد تعاقدت مع أنتونيللي بعدما قرر هاميلتون الانتقال إلى فيراري في عام 2025. وفي موسمه الثاني فقط، أصبح السائق الإيطالي أصغر بطل للعالم في تاريخ الفورمولا 1.

حيث قال هاميلتون: "أشعر بالفخر حقًا لرؤية أشخاص جدد ومواهب شابة تشق طريقها إلى البطولة. أرى الكثير من سائقي الفورمولا 1 السابقين، والسائقين الأكبر سنًا، وسائقي السباقات، وهم ينتقدون الشباب باستمرار وبقسوة".

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Joe Portlock / Getty Images

وأضاف أنه رغم مرور هؤلاء السائقين بتجارب مشابهة بأنفسهم، فإنهم لا يُظهرون "أي تعاطف"، حيث تابع: "لطالما أردت التأكد من أنني لن أصبح ذلك النوع من السائقين".

وأكد سائق فيراري، البالغ من العمر 41 عامًا، والذي خاض مشاركته رقم 400 في سباقات الجائزة الكبرى في ساو باولو، إنه معجب بالسائقين الشباب في مختلف مراكز الترتيب.

حيث أضاف: "يظهرون جميعًا في كل أسبوع، رغم كل الضغوط التي يواجهونها".

وأردف: "بالطبع، نحن محظوظون للغاية بكوننا سائقي سباقات، لكن هناك تحديات هائلة للوصول إلى هذا المستوى، والحفاظ على تماسكك، ومواصلة المحاولة رغم الإخفاقات، ثم النهوض مجددًا".

وتابع: "هذه قمة رياضة المحركات. إنها أصعب ساحة يمكن أن تحقق فيها النجاح. ومن السهل جدًا ارتكاب الأخطاء".

كما أشار إلى أنه يحترم الطريقة التي يواصل بها كل واحد منهم "النهوض واستعادة توازنه ومواصلة الضغط".

ويُعد أنتونيللي واحدًا من عدة سائقين شباب تركوا انطباعًا لافتًا هذا الموسم. فإلى جانب فوزه بتسعة سباقات كبرى في طريقه إلى اللقب، صعد إلى منصة التتويج 16 مرة، بينما حقق إسحاق حجار، سائق ريد بُل البالغ من العمر 22 عامًا، ثلاث منصات تتويج في موسمه الثاني.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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