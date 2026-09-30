هاميلتون ينتقد تصاميم حلبات الفورمولا 1: "التجاوز مستحيل على بعضها"
انتقد لويس هاميلتون مصممي حلبات الفورمولا 1، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع فهم كيفية تصميم حلبات تفتقر إلى فرص التجاوز.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي
وقبل جائزة أذربيجان الكبرى، كانت البطولة قد زارت حلبة مدريد في العاصمة الإسبانية، حيث ثبت أن التجاوز صعب للغاية.
وفي باكو، تساءل لويس هاميلتون عن كيفية إمكانية تصميم حلبة بهذا الشكل، قائلًا: "يصممون بعض الحلبات بطريقة تجعل التجاوز مستحيلًا. إنه أمر محبط. لا أعرف من يصممها".
وأضاف: "في الواقع، أنا متأكد تمامًا من أن الكثير من الأشخاص هنا يمكنهم القيام بعمل أفضل بكثير!".
هذا وأنهى هاميلتون سباق باكو في المركز السادس فقط، ولم تتمكن فيراري من الوصول إلى منصة التتويج منذ العطلة الصيفية.
كما سلط هاميلتون الضوء على أفضلية منافسي فيراري في التسارع على الخطوط المستقيمة في باكو، مشيرًا إلى أن ذلك جعل الدفاع في العديد من المنعطفات أصعب بكثير من المعتاد.
فقال: "بالنسبة لي، كانت المشكلة طوال عطلة نهاية الأسبوع هي إيصال الإطارات إلى نطاق التشغيل المناسب. لا أعتقد أنني تمكنت فعلًا من إيصال الإطارات إلى نطاق التشغيل في أي مرحلة من عطلة نهاية الأسبوع. ولا أستطيع أيضًا أن أفهم تمامًا سبب حدوث ذلك مع سيارتنا".
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