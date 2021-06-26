هاميلتون ينتزع الصدارة في التجارب الحرّة الثالثة في ستيريا

بعد غيابه عند مجريات التجارب الحرّة الثانية أمسٍ الجمعة، لم تعرف بداية حصّة بيير غاسلي انطلاقة سلسلة، إذ قام فريقه ألفا تاوري بتسريحه بشكلٍ غير آمن في طريق فالتيري بوتاس.

وتميّزت حصّة اليوم بارتفاع درجات الحرارة بنسقٍ كبير، إذ أنّ حرارة سطح المسار كانت في فلك الـ 50 درجة مئويّة.

وتذمّر فرناندو ألونسو من ضعف استجابة سيارته ألبين للانعطاف، حيث قال: "هناك ضعف في الاستجابة للانعطاف مع احتكاك مفرط للأرضيّة بسطح المسار هذا اليوم".

من جانبه قال شارل لوكلير: "هناك خطبٌ ما في الدوّاسة يا شباب. أشعر أنّها قصيرة للغاية الآن، ذلك غريبٌ جدًا".

وبالتطرّق إلى الصدارة والأزمنة فقد تهاوت الأزمنة بشكلٍ لافتٍ بالمقارنة مع مجريات الجمعة.

وبالرغم من إشارته بالأمس إلى صعوبة التفوّق على ريد بُل في النمسا، نجح هاميلتون في تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:04.369 دقيقة ليضمن صدارة الحصّة.

وتقدّم البريطاني على غريمه فيرشتابن متصدّر مجريات الجُمعة بفارق 0.204 ثانية وكان الفارق ليكون أقلّ بـ 0.003 ثانية لولا شطب أسرع أزمنة الهولندي لتجاوزه حدود المسار.

وكان فيرشتابن قد تذمّر من تواجد هاميلتون أمامه في لفّته السريعة عند المقطع الثاني.

وحلّ بوتاس ثالثًا على بُعد قرابة نصف ثانية عن زميله المتصدّر، وتفوّق على سيرجيو بيريز الذي بدا أفضل حالًا على متن سيارة ريد بُل الثانية هذا اليوم.

ونجح يوكي تسونودا في التفوّق على زميله غاسلي ليحلّ خامسًا.

أمّا المركز السابع فقد كان من نصيب شارل لوكلير الذي تفوّق على لانس سترول، بينما أكمل سيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.

وتجدر الإشارة إلى أنّ فيراري قامت بتسريح لوكلير بشكلٍ غير آمن كذلك في طريق سترول.

نتيجة الحصّة: