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فورمولا 1 / جائزة ستيريا الكبرى تقرير التجارب

هاميلتون ينتزع الصدارة في التجارب الحرّة الثالثة في ستيريا

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نجح لويس هاميلتون في قلب تأخّره عن غريمه ماكس فيرشتابن ليتصدّر التجارب الحرّة الثالثة من جائزة ستيريا الكبرى للفورمولا واحد ويتواجد مباشرة أمام الهولندي الذي تذمّر من تواجده أمامه خلال لفّته السريعة.

هاميلتون ينتزع الصدارة في التجارب الحرّة الثالثة في ستيريا

بعد غيابه عند مجريات التجارب الحرّة الثانية أمسٍ الجمعة، لم تعرف بداية حصّة بيير غاسلي انطلاقة سلسلة، إذ قام فريقه ألفا تاوري بتسريحه بشكلٍ غير آمن في طريق فالتيري بوتاس.

وتميّزت حصّة اليوم بارتفاع درجات الحرارة بنسقٍ كبير، إذ أنّ حرارة سطح المسار كانت في فلك الـ 50 درجة مئويّة.

وتذمّر فرناندو ألونسو من ضعف استجابة سيارته ألبين للانعطاف، حيث قال: "هناك ضعف في الاستجابة للانعطاف مع احتكاك مفرط للأرضيّة بسطح المسار هذا اليوم".

من جانبه قال شارل لوكلير: "هناك خطبٌ ما في الدوّاسة يا شباب. أشعر أنّها قصيرة للغاية الآن، ذلك غريبٌ جدًا".

وبالتطرّق إلى الصدارة والأزمنة فقد تهاوت الأزمنة بشكلٍ لافتٍ بالمقارنة مع مجريات الجمعة.

وبالرغم من إشارته بالأمس إلى صعوبة التفوّق على ريد بُل في النمسا، نجح هاميلتون في تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:04.369 دقيقة ليضمن صدارة الحصّة.

وتقدّم البريطاني على غريمه فيرشتابن متصدّر مجريات الجُمعة بفارق 0.204 ثانية وكان الفارق ليكون أقلّ بـ 0.003 ثانية لولا شطب أسرع أزمنة الهولندي لتجاوزه حدود المسار.

وكان فيرشتابن قد تذمّر من تواجد هاميلتون أمامه في لفّته السريعة عند المقطع الثاني.

وحلّ بوتاس ثالثًا على بُعد قرابة نصف ثانية عن زميله المتصدّر، وتفوّق على سيرجيو بيريز الذي بدا أفضل حالًا على متن سيارة ريد بُل الثانية هذا اليوم.

ونجح يوكي تسونودا في التفوّق على زميله غاسلي ليحلّ خامسًا.

أمّا المركز السابع فقد كان من نصيب شارل لوكلير الذي تفوّق على لانس سترول، بينما أكمل سيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.

وتجدر الإشارة إلى أنّ فيراري قامت بتسريح لوكلير بشكلٍ غير آمن كذلك في طريق سترول.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون 19 1:04.369     241.495
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن 16 1:04.573 0.204 0.204 240.732
3 77 Finland فالتيري بوتاس 25 1:04.832 0.463 0.259 239.770
4 11 Mexico سيرجيو بيريز 21 1:05.026 0.657 0.194 239.055
5 22 Japan يوكي تسونودا 23 1:05.150 0.781 0.124 238.600
6 10 France بيير غاسلي 22 1:05.298 0.929 0.148 238.059
7 16 Monaco شارل لوكلير 21 1:05.340 0.971 0.042 237.906
8 14 Spain فرناندو ألونسو 24 1:05.400 1.031 0.060 237.688
9 18 Canada لانس سترول 18 1:05.445 1.076 0.045 237.524
10 5 Germany سيباستيان فيتيل 20 1:05.492 1.123 0.047 237.354
11 99 Italy أنطونيو جيوفينازي 24 1:05.556 1.187 0.064 237.122
12 31 France إستيبان أوكون 22 1:05.676 1.307 0.120 236.689
13 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 22 1:05.698 1.329 0.022 236.609
14 63 United Kingdom جورج راسل 23 1:05.863 1.494 0.165 236.017
15 7 Finland كيمي رايكونن 25 1:05.942 1.573 0.079 235.734
16 47 Germany ميك شوماخر 24 1:05.992 1.623 0.050 235.555
17 3 Australia دانيال ريكاردو 20 1:06.116 1.747 0.124 235.114
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي 22 1:06.119 1.750 0.003 235.103
19 4 United Kingdom لاندو نوريس 19 1:06.654 2.285 0.535 233.216
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين 22 1:06.692 2.323 0.038 233.083
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