هاميلتون يمنح فاسور "أقوى دعم حتى الآن": "إنه رجلنا"

قال لويس هاميلتون إن مدير فريق فيراري فريد فاسور "هو بالفعل الرجل القادر على قيادة هذا الفريق في الاتجاه الصحيح"، وسط شائعات مقلقة حول مستقبله.

وبعد أكثر بقليل من عام على آخر موجة من الشائعات حول مستقبله، والتي تم وضع حد لها عبر توقيع عقد جديد، عاد مستقبل فاسور ليخضع للتدقيق المتزايد مجددًا. وقد فُسرت مقابلة حديثة مع الرئيس السابق لفريق ريد بُل كريستيان هورنر في صحيفة "ذا تايمز"، أُجريت للترويج لإطلاق مذكراته المرتقب، على أنها محاولة منه للحصول على منصب فاسور، بعدما سُئل هورنر عن شروطه لقبول العودة إلى الفورمولا 1. وكان ذلك سيتطلب عمومًا امتلاك نوع من الحصة في ملكية الفريق، مع استثناء واحد.

وقال هورنر: "أمضيت 21 عامًا جالسًا على جدار الحظائر. لا أحتاج إلى العودة إلى ذلك... في هذه المرحلة من حياتي، هناك فريق واحد فقط سأقبل معه عدم المشاركة في الملكية".

وأضاف: "هل سأفكر في فيراري؟ أعني، فيراري هي أكبر علامة تجارية في الفورمولا 1. إنها الحلم. ويمكن القول إنها العملاق النائم في الفورمولا 1".

وأثارت تصريحات هورنر، والضجة التي تسببت فيها لاحقًا في إيطاليا، إحباط فاسور، لأنها خلقت مزيدًا من عوامل التشتيت غير الضرورية فوق ما يتعامل معه الفريق يوميًا. وقال: "نحن لا نعمل في هدوء تام، إذا كان هذا هو السؤال".

وأكمل: "بالنسبة إليّ أولًا، ولكن أيضًا بالنسبة إلى الجميع في الفريق ووسائل الإعلام، فإن 50 بالمئة من الأسئلة تتعلق بهذا الأمر، وأعتقد أن الوضع محبط قليلًا. السيد هورنر يبحث عن وظيفة، وهذا ما يعرفه الجميع، في كل مكان".

ورغم أن هورنر لم يكن يشير إلى أنه يسعى لاستبدال فاسور، مع أن الاهتمام الإعلامي الذي تلا ذلك بالتأكيد لم يضر بحملة الترويج لكتابه، وجدت فيراري نفسها مجددًا مضطرة للدفاع عن موقفها من دون رغبة منها.

وبعد بيان للفريق في وقت سابق من هذا الأسبوع أكد أن قيادة فيراري، ممثلة برئيسها جون إلكان والرئيس التنفيذي بينيديتو فينيا، لا تزال تدعم فاسور بشكل كامل، منح بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون الآن مدير فريقه أقوى تأييد له حتى الآن.

وقال هاميلتون في كوالالمبور قبل جائزة البحرين الكبرى نهاية هذا الأسبوع في ماليزيا: "أعتقد أن فريد يحظى بالدعم الكامل. يمكنكم أن تروا أنهم غيّروا بوضوح العديد من الأشخاص الذين كانوا يشغلون أدوارًا مختلفة في منصب فريد، لكن فريد قائد رائع. إنه بالفعل الرجل القادر على قيادة هذا الفريق في الاتجاه الصحيح.

وأكمل: "هناك أيضًا أشخاص أعلى من فريد، والأمر لا يتعلق بشخص واحد. لقد قاد فريد الفريق. وساعد في إحداث تغييرات خلال العام الماضي. وساعدنا على الوصول إلى المركز الثاني في بطولة الصانعين. وهذه خطوة كبيرة إلى الأمام مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف هاميلتون أن التعامل مع الأجواء السلبية المحيطة بالفريق أمر "محبط"، مشيرًا إلى أنه لاحظ أن الوضع أكثر تقلبًا لدى فيراري مقارنة بفرق أخرى على شبكة الانطلاق تقدم أداءً أسوأ.

وقال: "بالنسبة إليّ، من المحبط رؤية كل هذه السلبية، لأنكم ترون أشخاصًا آخرين يرتكبون الأخطاء ولا يقول أحد الكثير عنها. نحن إما نرتكب الخطأ نفسه أو لا نكون مثاليين، ونحن نعلم أننا لسنا كذلك. لكن الأمر يكون أسوأ بعشر مرات لسبب ما بالنسبة إلى فيراري. لكن هذا أيضًا أمر متوقع بالنظر إلى أنها أفضل علامة تجارية هنا، والأكثر شهرة بفارق كبير."

وكان هاميلتون، الذي اختبر هيكل قيادة مختلفًا في فريقه السابق مرسيدس، قد أقر بأن طريقة عمل فيراري تستحق النظر فيها، لكنه فضل إبقاء أفكاره المحددة خاصة به.

وقال: "هناك هيكل قائم منذ فترة، سواء كان هذا الهيكل بحاجة إلى مراجعة للمضي قدمًا أم لا... هناك تغييرات سأجريها، لكنني لن أتحدث عما هي عليه.

"توتو [وولف] في موقع مختلف عن فريد، والهيكل مختلف كثيرًا. لذلك هذا كل ما يمكنني قوله بشأن الأمر، في الحقيقة."

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