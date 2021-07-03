هاميلتون يُمدّد عقده مع مرسيدس حتّى 2023

بعد موافقة بطل العالم على تمديد عقده بعامٍ واحد فقط في الشتاء الماضي لموسم 2021، كانت هناك المثير من التكهّنات بشأن خططه بعيدة المدى.

لكن مع حرص البريطاني وفريقه على عدم تمديد المحادثات لفترة طويلة في ظلّ المعركة الحامية على اللقب، تمّ الاتّفاق على عقدٍ جديد يلتزم به هاميلتون بالبقاء في صفوف الفريق حتّى نهاية 2023.

وستتواصل بذلك شراكة الطرفين لتصل إلى 11 موسمًا بنهاية موسم 2023 وذلك بعد انضمام البريطاني إلى الحظيرة المتمركزة في براكلي في 2013. وفاز هاميلتون بستّة ألقابٍ من أصل ألقابه السبعة في تلك الفترة.

وبحديثه حيال عقده الجديد، قال هاميلتون أنّه شعر بأنّ هناك المزيد لتحقيقه في الفورمولا واحد على المسار وخارجه.

وقال البريطاني: "من الصعب أن أصدّق أنّه مرّت تسعة أعوامٍ لي مع هذا الفريق المدهش، وأنا متحمّسٌ لمواصلة شراكتنا لعامين إضافيين. حقّقنا الكثير معًا، لكن لا يزال هناك الكثير لتحقيقه على المسار وخارجه".

وأردف: "أنا فخورٌ وممتنٌ لدعم مرسيدس لي ضمن دافعي لتحسين مسائل التنوّع والمساواة في بطولتنا".

وأكمل: "نحن ندخل حقبة جديدة من السيارات ستكون صعبة وحماسيّة ولا يسعني الانتظار لرؤية ما سنُحقّقه معًا".

يأتي تمديد عقد هاميلتون مع حاجة مرسيدس الآن لاتّخاذ قرارها بشأن هويّة زميله للعام المقبل.

إذ ينتهي عقد فالتيري بوتاس نهاية الموسم الجاري، ويعلم الفنلندي أنّ عليه إثارة إعجاب مدرائه من أجل الحفاظ على مقعده في ظلّ توافر خدمات جورج راسل الذي ينتهي عقده مع ويليامز نهاية الموسم الجاري.