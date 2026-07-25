مازح لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات بأن عشاق الفورمولا 1 قد يضطرون للانتظار لفيلم وثائقي مستقبلي لاكتشاف كواليس القصة الكاملة لسباق جائزة المجر الكبرى العصيب لعام 2025.

وعند عودته إلى حلبة هانغارورينغ بعد مرور 12 شهراً على إحدى أصعب مشاركاته خلال موسمه الأول مع فيراري، استذكر هاميلتون حجم التغيير الذي طرأ عليه خلال العام الماضي.

وأسفر سباق المجر 2025 عن إنهاء السائق البريطاني في المركز الـ 12 بعد إقصائه من القسم الثاني من التصفيات وانطلاقه من المركز ذاته. وفي المقابل، انطلق زميله شارل لوكلير من البول بوزيشن وأنهى السباق في المركز الرابع.

في ذلك الوقت، وصف هاميلتون أداءه علناً بأنه "بلا فائدة"، وذهب إلى حد الاقتراح بأن فريق مارانيللو "ربما يحتاج إلى تغيير السائق".

وعندما سُئل خلال واجباته الإعلامية يوم الخميس قبل سباق جائزة المجر الكبرى 2026 عن التقدم المحرز منذ هذا الوقت من العام الماضي، مازح هاميلتون بأنه سيكشف كل شيء في فيلم وثائقي مستقبلي.

حيث قال: "بالتأكيد، أنا فخور بالجميع في الفريق، كما أنني فخور بنفسي بالتأكيد لتمكني من الخروج من الحالة التي كنت فيها".

وأضاف: "وفي يوم من الأيام عندما أقدم الفيلم الوثائقي الخاص بي، سأخبركم بكواليس عطلة نهاية الأسبوع تلك وما أدى إليها. ولكن للعودة من تلك الحالة، حتى مع الدخول في هذا الأسبوع، شعرت بتغيير كبير مقارنة بالأسبوع الماضي، ووصلت وأنا في عالم آخر تماماً عما كنت عليه العام الماضي، وهو أمر أنا ممتن جداً له".

وتابع: "أنا ممتن حقاً لما طورناه كفريق، ولأجزاء الأحجية التي تحركت وتجمعت معاً، والآن نأتي إلى هنا بسيارة رائعة، وبحزمة رائعة ككل، يمكننا المنافسة بها".

وعلى الرغم من أنه يبدو أن هاميلتون كان يمازح فقط بشأن فيلم وثائقي مستقبلي يكشف التفاصيل، إلا أن السائق صاحب الـ 41 عاماً شارك سابقاً خططه لمشاريع في السينما والتلفزيون بعد نجاح فيلم "F1 The Movie"، والذي عمل فيه كمنتج تنفيذي.

وكان قد صرّح لمجلة فيراري سابقاً: "لدينا بعض الأفكار. أنا في طور تحديد ذلك، لكن سرد القصص هو شيء أنا شغوف به حقاً. نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى قصص ملهمة، بالنظر إلى الأوقات المظلمة التي نعيشها".

وأكمل: "أنا أحب الكوميديا ولدي فكرة محددة لبرنامج تلفزيوني. أعمل على فكرتين لفيلمي رسوم متحركة، ويتدفق إلينا الكثير من العروض منذ إنتاج فيلم الفورمولا 1. إنه أمر جنوني. لكن الأمر لا يتعلق بتقديم الكثير من المشاريع، بل هو أقرب لما يفعله كوينتن تارانتينو، الجودة قبل الكمية".

هذا ويتجه هاميلتون إلى عطلة نهاية أسبوع سباق جائزة المجر الكبرى وهو يحتل المركز الثاني في بطولة السائقين، بفارق 45 نقطة خلف المتصدر كيمي أنتونيللي.

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