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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

هاميلتون يلوم "التغييرات الهائلة" في إعدادات السيارة بعد الفشل في تصفيات الصين

شكّل لويس هاميلتون مفاجأة تصفيات سباق جائزة الصين الكبرى الرئيسي في الفورمولا واحد، حيث فشل في التأهل من القسم الأول.

خلدون يونس
خلدون يونس
لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

اكتفى هاميلتون بمركز الانطلاق 18 لسباق الصين الرئيسي، وذلك بعد ساعات فقط من تحقيق المركز الثاني في السباق القصير على نفس الحلبة خلف ماكس فيرستابن.

ورغم تألق بطل العالم سبع مرات في تصفيات السباق القصير التي شهدت هطول الأمطار، لكنه لم يفلح بتكرار ذلك في التصفيات الرئيسية.

حيث واجه المتاعب على متن سيارته مرسيدس ولم تفلح جهوده في منحه فرصة التأهل للقسم الثاني، بينما تفوق عليه زميله جورج راسل لينطلق من المركز الثامن.

وضمن تصريحاته بعد التصفيات، اعترف هاميلتون بأنه كان يخسر الوقت.

فقال: "لم أنجح في التأهل، أتوقع أنها الرياح (في المنعطف 14)، لكن يبدو أنني كنت أخسر الوقت في كل مرة".

وأكمل مشيراً إلى أن المشكلة يبدو أنها تكررت مع غوانيو جو سائق ساوبر: "نعم، كنا نتكلم حول ذلك. نعم، ليس أمراً رائعاً".

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وحين سُئِل حول تصريحات نيكو روزبرغ - زميله السابق في مرسيدس وبطل العالم المعتزل - بأن ما تعرض له هاميلتون كان خطأ يمكن تفاديه، وأداء كارثياً للفريق ولـ هاميلتون نفسه.

أجاب هاميلتون: "لا ألوم الفريق في أي شيء. لم تكن تلك أفضل لفاتي في التصفيات".

وأضاف: "لقد أجرينا تعديلات هائلة قبل التصفيات (بعد السباق القصير). أردنا تجربة بعض الأمور لذا اتبعت أنا وجورج إعدادات مختلفة، مختلفة للغاية".

وأكمل: "سارت الأمور بشكل جيد سابقاً ومن ثم سلكتُ اتجاهاً آخر لأرى إن كان بوسعي التحسن أكثر".

وأردف: "لم يكن الشعور سيئاً على متن السيارة، لكنني لم أتمكن من إيقاف السيارة في المنعطف 14".

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وتعليقاً على انزعاجه أو تأثره مما حصل، شدّد هاميلتون على أنه يتمتع بصلابة ذهنية كبيرة، ولم يتأثر بهذه النتيجة.

فقال: "كلا، أنا قويّ جداً من الناحية الذهنية. لكن الوضع ليس رائعاً الآن".

وأكمل: "لم أتأثر أو أنزعج ذهنياً على الإطلاق فالمشاكل تحصل دوماً".

وأردف: "في بعض الأحيان تُصيب وفي بعض الأحيان لا. هذه السيارة متواجدة دوماً على ’حدّ السكين’ إن صحّ التعبير".

واختتم: "يمكن بسهولة التعرض لخطأ لكنني سأستمتع بوقتي لبقية الجولة".

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