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فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

هاميلتون يكشف مشكلة في إحدى قطع السيارة "ذات التوازن الأسوأ على الإطلاق"

كشف لويس هاميلتون سائق مرسيدس، عن وجود قطعة لم تكن متناسبة مع سيارة  السهام الفضية، والتي أدت لضعف وتيرته في تصفيات جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات

خاض هاميلتون جولة ضعيفة للغاية في باكو، حيث أنهى السباق تاسعاً بعد الانطلاق من خط الحظائر بسبب تبديل وحدة الطاقة في سيارته.

وضمن معرض كلامه بعد السباق، قال هاميلتون: "الانطلاق من خط الحظائر كان قرار الفريق".

وأكمل: "كانت سيارتنا رائعة يوم الجمعة وأجرينا بعض التغييرات الطفيفة ليوم السبت".

وتابع: "إحدى القطع لم يتم تصنيعها بالشكل الصحيح، وهذا ما شوّشنا يوم السبت. لم ندرك ذلك إلا مع نهاية اليوم".

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واسترسل: "اتخذنا في النهاية قرار تبديل وحدة الطاقة، كنا نعلم أننا سنخوض يوماً صعباً".

بالمقابل، تكلم هاميلتون حول مشاكل توازن السيارة، واصفاً الوضع بأنه "أسوأ توازن" شهده في مسيرته المهنية.

فقال: "ربما كان هذا أسوأ توازن اختبرته في أية سيارة على الإطلاق. لم يكن لديّ أي توازن في المقدمة أو في القسم الخلفي".

واختتم: "كنت أعلم أنني غير قادر على التجاوزات، لكنني لم أعلم سبب سوء الوضع إلى هذه الدرجة يوم السبت".

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