هاميلتون يكشف مجريات انتقاله إلى فيراري بعد "عدة أيام جنونية"
قدم لويس هاميلتون أول بيان طويل له علناً منذ إعلان انضمامه إلى فريق فيراري لسباقات العالم في الفورمولا واحد.
بعد أن تم نقل بعض تعليقاته بشكل مختصر ضمن البيان الصحفي من مرسيدس الذي تم الإعلان فيه عن رحيله، نشر هاميلتون منشوراً على انستاغرام يوم السبت ليقدم رؤية شاملة حول قراره وعملية التفكير وراءه.
وبعد سنوات من المنافسة ضد فريق مارانيللو، اعترف بطل العالم سبع مرات أن قيادة سيارة فيراري كانت طموحاً يحمله منذ فترة طويلة.
حيث كتب معلقاً على مجريات الأسبوع الأخير: "كانت أياماً جنونية مليئة بمجموعة كبيرة من المشاعر. لكن كما تعلمون جميعاً الآن، بعد 11 عاماً رائعة في مرسيدس، حان الوقت لي لبدء فصل جديد من حياتي، وسأنضم إلى فيراري في موسم 2025".
وأكمل: "كنت محظوظاً بعد تحقيق إنجازات مع مرسيدس لم أكن لأحلم بها، وأن تسنح لي الفرصة الآن لتحقيق حلم طفولة آخر. قيادة سيارة فيراري باللون الأحمر".
بالمقابل، أكد هاميلتون مدى صعوبة قراره بمغادرة شركة كان مرتبطاً بها منذ أيام الكارتينغ حين كان يدعمه فريق مكلارين المدعوم من قبل مرسيدس.
حيث كتب: "كانت مرسيدس جزءاً كبيراً من حياتي منذ سن 13 عاماً. لذا كان هذا القرار الأصعب الذي اتخذته على الإطلاق".
وأكمل: "أنا فخور جداً بكل ما حققناه معاً، وممتن للعمل الشاق والتفاني من قبل جميع من عملت معهم على مر السنوات وبالطبع لـ توتو [وولف]، لصداقته وإرشاده وقيادته".
واسترسل: "معاً حققنا الألقاب، وكسرنا الأرقام القياسية، وأصبحنا الثنائي الأكثر نجاحاً في تاريخ الفورمولا واحد. وبالطبع، لا أستطيع نسيان نيكي [لاودا]، الذي كان داعماً كبيراً، والذي لا أزال أفتقده كل يوم".
وأردف: "يجب أيضاً أن أوجه تقديري الكبير للجميع في مجلس إدارة مرسيدس-بنز ولكل عاملي الشركة في ألمانيا وحول العالم لدعمهم لي على مدى هذه الـ26 عاماً. ولكن الوقت قد حان لإجراء تغيير وخوض تحدٍ جديد".
كما قارن هاميلتون الوضع الراهن بسبتمبر 2012، عندما فاجأ عالم الفورمولا واحد بالتوقيع مع مرسيدس وإنهاء علاقته مع مكلارين.
"لا أزال أذكر شعور اتخاذ قرار القفز في المجهول عندما انضممت أول مرة إلى مرسيدس في 2013"، قال النجم البريطاني.
وأكمل: "أعلم أن بعض الناس لم يفهموا ذلك حينها، ولكنني كنت على حق في اتخاذ تلك الخطوة وهو الشعور الذي أشعر به الآن أيضاً. أنا متحمس لرؤية ما يمكنني تقديمه في هذه الفرصة الجديدة وما يمكننا القيام به معاً".
واسترسل: "مع ذلك، في الوقت الحالي، لا أفكر في عام 2025. تركيزي على الموسم القادم والعودة إلى المضمار مع مرسيدس".
وأردف: "أنا أكثر إصراراً من أي وقت مضى، أنا أكثر لياقة وتركيزاً أكثر من أي وقت مضى، وأريد مساعدة مرسيدس على الفوز مرة أخرى. أنا ملتزم تماماً بالعمل الذي يجب أن أقوم به ومصمم على إنهاء شراكتي مع الفريق على أفضل وجه".
واختتم: "شكراً لكم جميعاً أنتم الذين كنتم في هذه الرحلة معي، لقد رفعتموني جميعاً أثناء سعيي نحو أحلامي وآمل أن أستمر في جعلكم فخورين. كما هو الحال دائماً، أرسل لكم حبي وطاقتي الإيجابية".
Watch: Hamilton's Shock Move to Ferrari - The Deal Is Done
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