هاميلتون يكشف ما تحتاجه مرسيدس للحاق بفريق ريد بُل
تكلم لويس هاميلتون سائق مرسيدس عما تحتاجه السهام الفضية للحاق بفريق ريد بُل لموسم الفورمولا واحد المقبل، والمسيطر حالياً على مقدرات البطولة.
بعد سباق اليابان المحبط، وجدت مرسيدس نفسها مجدداً كرابع أسرع سيارة، وبدأت السهام الفضية تدرك مقدار التفوق الذي تمتلكه ريد بُل التي فازت مع نجمها ماكس فيرستابن بفارق قارب 20 ثانية أمام لاندو نوريس سائق مكلارين.
ولطالما حثّ هاميلتون، فريقه، لإجراء تغيير شامل في المقاربة، مؤكداً أنه لا يجب تجاهل الفارق الكبير الذي تحتاج السهام الفضية لإغلاقه قبل بداية موسم 2024.
فقال في تصريح لقناة "سكاي": "ليست لدي أية فكرة عن موقع سيارتنا للموسم المقبل، لكن أمامنا طريقاً طويلة، جداً جداً".
وأكمل: "لدينا أمل بأن تكون الأشهر الستة المقبل هي الأفضل لنا على الإطلاق لناحية التطوير، بهدف إغلاق الفارق كي نبدأ القرع على باب ريد بُل".
وبينما يبدو الفارق خلف الفريق المتصدر كبيراً، لكن هاميلتون يرى فيما نجحت مكلارين بتحقيقه لتصبح أقرب منافسي ريد بُل، مثالاً على النجاح الممكن.
فقال: "الدليل هنا، إنه مكلارين. لا يمكننا تجاهل ذلك. علينا النظر فيما قاموا به والسير في ذلك الاتجاه".
وأكمل: "لكنني متأكد حقاً بأن فريقي قادر على ذلك. لطالما كنا رائعين بتحسين مستويات الارتكازية. لكن الواقع الحالي بأن إضافة المزيد من الارتكازية لا يعمل مع السيارة، بل يزيد من الارتدادات".
وتابع: "نأمل أن يساعدنا التغيير في مقاربتنا على العودة إلى المكانة التي يستحقها الفريق كفائز بالبطولات. ما زلنا فريقاً رائعاً. لدي إيمان مطلق بالجميع، لكن القرارات التي نتخذها في هذه المرحلة حاسمة للغاية".
من جهة أخرى، أكد هاميلتون بأن المنافسة على المراكز حالياً مهمة شاقة، لكنها هامة بهدف مساعدة الفريق على حسم مركز الوصافة.
فقال: "أنا أقدم كل ما لدي حقاً. لكن جولات صعبة كهذه (اليابان)، بخاصة على متن هذه السيارة، تعقد من مهمتنا".
وأكمل: "إنها تماثل تماماً سيارة العام الماضي، لناحية الشعور خلف المقود. إنها ترتدّ وتنزلق، وذلك موقع صعب حقاً نظراً لكل التقدم الذي أحرزناه دون أن ننجح بالاقتراب من المتصدرين، على الأقل هنا".
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