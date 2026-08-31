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هاميلتون يكشف عن مشروع ترميم فيراري "اف40" بعد بيع مجموعة سياراته بالكامل

حقق لويس هاميلتون حلمًا راوده طوال حياته باقتناء سيارة فيراري "اف40" نادرة وترميمها، وذلك بعد أن باع كامل مجموعته من السيارات في 2025.

منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: مارك فلوري

كشف لويس هاميلتون عن امتلاكه سيارة فيراري "اف40" نادرة، محققًا بذلك طموحًا راوده طوال حياته.

وشارك بطل العالم سبع مرات الخبر إلى جانب صور للسيارة الرياضية الخارقة الكلاسيكية أثناء خضوعها لما تبدو أنها عملية ترميم شاملة بعد إخراج المحرك منها.

وكتب هاميلتون: "سيارتي الخاصة من طراز اف40. هذه هي السيارة التي أحلم بها، وكانت كذلك لأطول فترة يمكنني تذكرها. عندما كنت طفلًا، كنت أحلم بامتلاك واحدة منها. وعندما انضممت إلى فيراري العام الماضي، حرصت على أن تكون واحدة منها معي في أول يوم لي في مارانيللو. إلى هذا الحد تعني لي الكثير".

وأكمل: "هذه السيارات بمثابة أعمال فنية ونادرة للغاية، لذلك عندما عثرت على هذه السيارة، مغطاة بالغبار بعد أن ظلت مركونة في مرآب لأكثر من ثلاثين عامًا، أدركت أن عليّ إحضارها إلى المنزل".

ثمّ تابع: "أولًا إلى مارانيللو، حيث عمل كبار المهندسين والميكانيكيين في المصنع لأسابيع لإعادتها إلى الحياة. شكرًا جزيلًا لكل من ساهم في هذا المشروع. لقد تحقق حلمي بالفعل".

ولمح سائق فيراري إلى أنه سيشارك نظرة من وراء الكواليس على عملية الترميم، والتي من المرجح أن تُنشر عبر قناته على يوتيوب.

 

وأضاف: "لا أستطيع الانتظار لمشاركة المزيد معكم جميعًا. ترقبوا..."

وكان المنشور، الذي شاركه يوم الاثنين 31 أغسطس، قد حصد بالفعل أكثر من 278 ألف إعجاب.

وكان هاميلتون، البالغ من العمر 41 عامًا، قد أكد أنه باع كامل مجموعته من السيارات في 2025، لكنه كشف في ذلك الوقت أنه لا يزال ينتظر فرصة لاقتناء فيراري اف40.

وقبيل جائزة أذربيجان الكبرى 2025، أكد هاميلتون أنه تخلى عن مجموعته المميزة من السيارات، التي يُعتقد أنها كانت تضم باغاني زوندا 760 إل إتش، ومرسيدس-إيه إم جي بروجيكت وان، وفيراري لافيراري، وشيلبي كوبرا 427 موديل 1966، إلى جانب سيارات أخرى.

وقال حينها: "لم تعد لدي أي سيارات. لا أملك أي سيارات، لذلك تخلصت من جميع سياراتي. أصبحت مهتمًا أكثر بالفن في الوقت الحالي. إذا كنت سأقتني سيارة، فستكون اف40. لكن تلك قطعة فنية جميلة".

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