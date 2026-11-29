فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

هاميلتون يكشف عن مدى استنزاف موسم الفورمولا 1 مازحًا: "لا أعرف كيف ما زلت أواصل ذلك"

يقول بطل العالم سبع مرات إنه يتطلع إلى العودة إلى منزله بعد ختام الموسم في أبوظبي.

ليديا مي

منشور: 29-11-2026

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قال لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1 إنه أخبر أخصائي العلاج الطبيعي الخاص به بأنه "لا يعرف كيف ما زال يواصل ذلك"، عقب جائزة قطر الكبرى، وذلك في حديثه عن الإرهاق البدني الناجم عن موسم طويل يتضمن 24 سباقًا.

أنهى السائق البالغ من العمر 41 عامًا السباق في المركز السادس على حلبة لوسيل الدولية، متقدمًا بمركز واحد على زميله في فريق فيراري شارل لوكلير، مع بقاء الجولة الختامية في أبوظبي فقط هذا الموسم.

وخلال حديثه إلى سكاي سبورتس إف 1 بعد السباق، كشف البريطاني عن محادثة أجراها للتو مع أخصائية العلاج الطبيعي التي رافقته لفترة طويلة، أنجيلا كولين.

وقال البريطاني ضاحكًا: "يا رجل، نعم. كنت أتحدث للتو مع أنجيلا، وهي رائعة للغاية. لقد رافقتني منذ نحو 10 سنوات. وقلت لها اليوم: يا إلهي، لا أعرف كيف ما زلت أواصل ذلك".

وأضافت: "أتذكر أول سباق لنا في أستراليا، وقلت الشيء نفسه. وكانت تعتقد أنني سأعتزل".

وعملت كولين مع هاميلتون لأول مرة في مرسيدس منذ عام 2016، قبل أن تعود إلى جانبه عندما انضم إلى فريق مارانيللو في عام 2025.

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Manuel Eletto

وتحدث هاميلتون، الذي خاض أول سباق له في البطولة عام 2007، عن مدى الاستنزاف الذي قد يصيب السائق مع اقتراب نهاية الموسم.

وقال: "في كل مرة أصل فيها إلى هذه المرحلة من العام، أعني أنك تفقد عضلاتك، وينخفض وزنك، وتشعر بالإرهاق، وتعاني من آلام في جميع أنحاء جسدك. إنه أمر مرهق للغاية، وقد أمضيت فترة طويلة بعيدًا عن المنزل".

وأضاف: "أفتقد عائلتي. لا أطيق الانتظار حتى ينتهي الأمر في هذه المرحلة، لأن هذا السباق ليس الأكثر إثارة، كما رأينا اليوم. لم نشهد الكثير من التجاوزات، وهذا ببساطة هو طبيعة هذه الحلبة".

وكانت نهاية روزنامة موسم 2026 شاقة للغاية، إذ جاءت السباقات التسعة الأخيرة على شكل ثلاث جولات متتالية من ثلاثة سباقات، مع أسبوع واحد فقط من الراحة بين كل جولة وأخرى.

وقال السائق البالغ من العمر 41 عامًا إنه يتطلع بالفعل إلى العطلة الشتوية.

وتابع البريطاني: "لكنني لا أطيق الانتظار حتى عيد الميلاد، وقضاء الوقت في المنزل والنوم في سريري، دون أن أقلق بشأن الاستيقاظ والذهاب إلى العمل".

ويتجه هاميلتون إلى الجولة الختامية للموسم في أبوظبي وهو يحتل المركز الرابع في ترتيب السائقين برصيد 275 نقطة، متأخرًا بسبع نقاط عن جورج راسل سائق مرسيدس، ومتقدمًا بنقطة واحدة على لاندو نوريس سائق مكلارين.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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