فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

هاميلتون يكشف عن خطأ في إعدادات فيراري كلّفه الصعود إلى منصّة التتويج في أوستن

شكّك لويس هاميلتون في قرارات فيراري المتعلقة بإعدادات السيارة، بعدما عانى من ضعف حاد في الاستجابة للانعطاف في أوستن.

منشور: 26-10-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: برين لينون / صور جيتي

يعتقد لويس هاميلتون أن إعدادات سيارة فيراري التي اعتمدها خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى لم تكن بالمستوى المطلوب، إذ بقيت زاوية جناحه الأمامي أقل من اللازم بـ"12 نقرة" خلال جزء كبير من السباق. ويرى بطل العالم سبع مرات أن ذلك كان السبب وراء فارق الأداء بينه وبين زميله في الفريق شارل لوكلير.

انطلق هاميلتون من المركز الخامس على حلبة الأمريكتين، وأنهى السباق رابعًا. ورغم إمكانية اعتبار النتيجة إيجابية إلى حدّ ما بالنسبة إلى السائق البريطاني، فإنه عانى من ضعف شديد في الاستجابة للانعطاف خلال المرحلتين الأوليين من السباق، بينما ابتعد عنه المتصدرون.

وقال هاميلتون: "كنت أفتقر إلى السرعة خلال المرحلتين الأوليين بشكل عام. لم أتمكن ببساطة من جعل السيارة تنعطف. وأعتقد أن المشكلة بدأت في نهاية المطاف يوم الجمعة. اعتمدنا إعدادات خاطئة في الحصة التجريبية الحرة الأولى، ثم اتجهنا في المسار الخاطئ خلال الحصة الثانية. عدنا عن ذلك، وتمكّنا من الوصول إلى وضع أفضل في الحصة الثالثة".

وأكمل: "لكن هناك اختلافٌ بسيطٌ بين سيارتي وسيارة شارل، وتحديدًا خلال السباق، ويتعلق الأمر في الغالب بزاوية رفرفة الجناح الأمامي، أي مقدار الارتكازيّة التي نضيفها من خلال الجناح. وأعتقد أننا لم نكن نضيف ما يكفي، وقد تكرر ذلك باستمرار لسبب ما".

وأردف: "عندما تقود السيارة في لفة التوجّه إلى شبكة الانطلاق، تشعر بأنها جيدة، لكن ما إن يبدأ السباق حتى يظهر ضعف شديد في الاستجابة للانعطاف، ولم أتمكن من فعل أي شيء حيال ذلك، فابتعدوا عنا. خسرت ثماني ثوانٍ بسبب ذلك، وهذا تحديدًا ما جعلني أخفق في انتزاع ذلك المركز في النهاية".

وأوضح هاميلتون أن فيراري أضافت مزيدًا من زاوية الجناح الأمامي خلال كل توقف له في منطقة الصيانة، لكنها لم تتمكن حتى نهاية السباق من الوصول إلى التوازن الصحيح للسيارة.

وأضاف: "خلال التوقف الأول، أضفت أربع نقرات. وفي التوقف التالي، أضفت أربع نقرات أخرى، ومع ذلك كنت لا أزال بحاجة إلى أربع نقرات إضافية. من الجنوني أن نكون أقل من المطلوب بـ12 نقرة، وعلينا حقًا أن ندرس كيف وصلنا إلى هذه النقطة، أليس كذلك؟ لكنني أعتقد أن الوضع كان سيختلف قليلًا لو بدأنا السباق بهذه الإعدادات. أعتقد أن الحصة الثانية، التي أُجريت خلالها تجارب المسافات الطويلة، كانت المرحلة التي اكتسب فيها شارل الخبرة بهذه الإعدادات، بينما لم أتمكن أنا من إجراء تجربة طويلة عليها".

وبمجرد أن بدأت السيارة تستجيب للانعطاف بصورة أفضل خلال المرحلة الأخيرة من السباق، تمكن هاميلتون من مجاراة سرعة السيارات التي أمامه، وأكد أنه كان سيصعد إلى منصّة التتويج "بالتأكيد" لو توفّر له هذا التوازن منذ البداية.

وقال: "اخترت استخدام مجموعتين من الإطارات المتوسطة، لأنهم لم يعتقدوا أن الإطارات القاسية ستكون جيدة. وبالنظر إلى الأمر الآن، كان استخدام مجموعتين من الإطارات القاسية الخيار الأفضل. فقد كانت الإطارات القاسية هي الأفضل".

ونتيجة لذلك، بدأ هاميلتون السباق باستخدام مجموعة مستعملة من الإطارات اللينة، وهو ما قال إنه كلّفه "ثانيتين من زمن السباق" مقارنةً بالإطارات الجديدة التي استخدمها السائقون أمامه. ومع ذلك، كانت انطلاقته قوية، وكاد أن ينتزع المركز الثالث، لكنه لم يتمكن من تجاوز لوكلير.

ثم أنهت سيارة الأمان الافتراضية، التي دخلت الحلبة في وقت متأخر، أي أمل في خوض مواجهة خلال اللفة الأخيرة مع ماكس فيرستابن، وهو ما وصفه هاميلتون بأنه "كان سيكون رائعًا".

وبفضل احتلاله المركز الرابع، قلّص هاميلتون الفارق إلى نقطة واحدة فقط مع جورج راسل في الصراع على المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين.

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق ألونسو ينتقد بشدة مستوى القيادة لدى سائقي النصف الأدنى من ترتيب الفورمولا 1

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

أحدث الأخبار





هاميلتون يكشف عن خطأ في إعدادات فيراري كلّفه الصعود إلى منصّة التتويج في أوستن



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



20 دقيقة



هاميلتون يكشف عن خطأ في إعدادات فيراري كلّفه الصعود إلى منصّة التتويج في أوستن





ألونسو ينتقد بشدة مستوى القيادة لدى سائقي النصف الأدنى من ترتيب الفورمولا 1



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



34 دقيقة



ألونسو ينتقد بشدة مستوى القيادة لدى سائقي النصف الأدنى من ترتيب الفورمولا 1





فيرستابن يحدد مشكلتين متكررتين لدى ريد بُل: "علينا استخدام لغة الإشارة!".



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



40 دقيقة



فيرستابن يحدد مشكلتين متكررتين لدى ريد بُل: "علينا استخدام لغة الإشارة!".





راسل حائر إزاء افتقاره إلى السرعة في جائزة الولايات المتحدة الكبرى رغم تحديثات سيارة "دبليو17"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



1 س



راسل حائر إزاء افتقاره إلى السرعة في جائزة الولايات المتحدة الكبرى رغم تحديثات سيارة "دبليو17"

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟





فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل أوتوسبورت



فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد





"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل ستيوارت كودلينغ



"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك