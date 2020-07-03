هاميلتون يكشف عن تصميم جديد لخوذته مع رسالة مناهضة للعنصرية

كان هاميلتون - بطل العالم الوحيد من ذوي البشرة السمراء في تاريخ الفورمولا واحد - من بين الأصوات التي تنادي بمناهضة العنصرية، حيث ندد بصمت الرياضة حيال ما يجري في العالم.

وكشف هاميلتون عن التصميم الجديد لخوذته بالألوان السوداء، بعد أن كان من المقرر استعمال تصميم بألوان بيضاء وأرجوانية.

شريط التمرير القائمة خوذة لويس هاميلتون سائق مرسيدس 1 / 5 الصورة من قبل: لويس هاميلتون خوذة لويس هاميلتون سائق مرسيدس 2 / 5 الصورة من قبل: لويس هاميلتون خوذة لويس هاميلتون سائق مرسيدس 3 / 5 الصورة من قبل: لويس هاميلتون خوذة لويس هاميلتون سائق مرسيدس 4 / 5 الصورة من قبل: لويس هاميلتون خوذة لويس هاميلتون سائق مرسيدس 5 / 5 الصورة من قبل: لويس هاميلتون

وكانت مرسيدس قد أعلنت كذلك عن تغيير كسوتها اللونية من الفضي إلى الأسود لموسم 2020 كجزء من حملة مناهضة العنصرية، إضافة إلى تعديل تصاميم بزتَي التسابق لسائقيها هاميلتون وفالتيري بوتاس.

ويحافظ التصميم الجديد على الخطوط الأرجوانية، ويتضمن كذلك رسالة تضامن مع الحركة المناهضة للعنصرية.

حيث قال هاميلتون: "السبب وراء تغيير ألوان خوذتي وبزتي، وكذلك السيارة، يتمحور حول المساواة فوق كل شيء، ومواصلة تعزيز وتقوية هذه الرسالة".

وأكمل: "لدينا الآن صوت، وبدأت الناس تستمع لنا. أمامنا فرصة حقيقية لإيصال الرسالة وتحمل المسؤولية".

وأردف: "على الجميع في الفورمولا واحد المشاركة وكذلك الانفتاح على تثقيف أنفسهم، الانفتاح على فهم سبب حصول مثل هذه الحركة، وسبب انتشارها في العالم بأسره، علينا مواصلة الضغط لتحقيق المساواة".

واختتم: "أبقيت على اللون الأرجواني الذي كنت أخطط لبدء الموسم به، إنه لوني المفضل. ونعم، آمل أن يكون واضحاً حين أكون خلف المقود".

يشار إلى أن بوتاس قد غير من تصميم خوذته كذلك، مضيفاً رسالة "أقوياء معاً" في الجهة الخلفية وشعاراً للتضامن على شكل أيدٍ متحدة معاً.

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