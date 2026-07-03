هاميلتون يكشف عن تجربته "المؤثرة للغاية" مع شقيقه نيكولاس في سيارة فيراري ثلاثية المقاعد
تحدث بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون عن التجربة "المؤثرة للغاية" التي عاشها عندما اصطحب شقيقه نيكولاس في جولة على متن سيارة فيراري ثلاثية المقاعد، المزودة بمحرك V10، على حلبة فيورانو.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: بول فوستر
شوهد لويس هاميلتون مؤخرًا على حلبة فيورانو الخاصة بفيراري وهو يقود السيارة ثلاثية المقاعد. وتأكد لاحقًا أن شقيقه نيكولاس كان يجلس في مقعد الراكب خلفه.
وكان من المقرر إقامة هذه الجولة في عام 2025، لكنها تأجلت في اللحظات الأخيرة.
وقد تحدث سائق فيراري خلال المؤتمر الصحفي للسائقين قبل انطلاق عطلة نهاية أسبوع جائزة بريطانيا الكبرى عن هذه الجولة قائلًا: "كانت سيارة قديمة جدًا، سيارة ثلاثية المقاعد قديمة للغاية. ومن المثير للاهتمام أنه كان من المفترض أن أقوم بذلك العام الماضي، فقد وصلت إلى إيطاليا، وهناك تلقيت اتصالًا بشأن روسكو، وعدت مباشرة إلى المطار وسافرت إلى لوس أنجلوس، وأنتم تعرفون ما حدث خلال الأيام التالية".
وأضاف: "لذلك لم أتمكن من القيام بها. وهذه المرة دعوت شقيقي. أعني، إنها تجربة غير اعتيادية حقًا، لأنني لم يسبق لي أن سمعت أي شخص عبر جهاز الاتصال سوى مهندس السباق الخاص بي".
وتابع: "لكن أن أتمكن من مشاركة هذه التجربة مع شخص قريب جدًا مني، وبالأخص شقيقي الذي عرفته منذ ولادته، وبعد كل ما مر به، وبعد كل سنوات دعمه لي، وأن يكون جالسًا خلفي مباشرة، وأسمعه يضحك، ويختبر المشاعر التي أشعر بها في كل مرة أقود فيها السيارة، كان ذلك لحظة مؤثرة للغاية".
واختتم: "لم يكن يصدق ما عاشه. لقد تابع كل ذلك على مدار السنوات، وحاول أن يتخيل دائمًا كيف يكون الأمر، لكنني أعتقد أن الواقع فاق كل ما تخيله. وهذا أمر طبيعي. لذلك لا أستطيع الانتظار حتى أكرر هذه التجربة وأصطحبه معي مرة أخرى".
هذا ويدخل هاميلتون عطلة نهاية أسبوع جائزة بريطانيا الكبرى على أرضه في سيلفرستون وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب بطولة السائقين.
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