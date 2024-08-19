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هاميلتون يكشف عن المشاهد التي بدت له "غير منطقية" في فيلم براد بيت الجديد

كشف لويس هاميلتون عن بعض المشاهد ضمن فيلم الفورمولا 1 الجديد من بطولة براد بيت والتي جعلته يقول "هذا هراء".

براد بيت

براد بيت

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

يشارك لويس هاميلتون في فيلم الفورمولا 1 الجديد كأحد منتجيه، ويلعب براد بيت ضمن هذا العمل شخصية سائق سباقات سابق يحاول العودة إلى أيام مجده ضمن فيلم سيكون بعنوان "F1" وسيصدر في العام المُقبل.

وعند سؤاله من قبل مجلة Esquire عن المشاهد التي جعلته يقول "هذا هراء وغير منطقي" أثناء تصويرها، رد هاميلتون قائلًا: "حدث هذا فقط في المشاهد المتعلقة بسيناريوهات التسابق. بعض الأمور التقنية التي يتحدث عنها المهندسون، ولكن تحديدًا المواقف خلال السباقات، المشاهد بين التجاوزات، وقفات الصيانة والجوانب الاستراتيجية".

وأضاف: "قد يكون ذلك مشهدًا لحادثة على سبيل المثال، فتجد أن السيارة ترتطم بالحواجز، تنقلب وتسقط على الإطارات، ومن ثم تواصل في طريقها. مثل هذه الأمور لا تحدث واقعيًا في الفورمولا 1".

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وتابع: "إرين (كروغر، كاتب السيناريو) قام بالكثير من البحث وشاهد العديد من السباقات وأتى إلى كثير منها كذلك، ومن ثم كتب النص. لكننا جلسنا سويًا وتحدثنا عن السباقات وطبيعتها. وبعد أن كتب السيناريو، جلسنا وأخبرته بالأمور التي لا تبدو منطقية وحاولنا إصلاحها لأنها لم تكن تعكس الفورمولا 1 بشكل جيد".

وأكمل: "لقد أنشأت شركة إنتاج كذلك، لهذا فأنا منتج معهم في هذا الفيلم. حيث كنت شريكًا في أمور مثل ضمان أن يكون طاقم الفيلم متنوعًا وأن تكون هنالك إمرأة ضمن طاقم وقفات الصيانة، وهو أمر لم يسبق أن حدث حتى في المنافسات الفعلية".

وأردف: "كما طلبت من هانز زيمر وضع الموسيقى للفيلم. جو كوزينسكي المخرج قام بعمل رائع كذلك في إشراكي في كافة جوانب العمل".

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