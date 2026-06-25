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هاميلتون يكشف عن إصابة في الرقبة أثرت على موسمه في 2025

كشف لويس هاميلتون أنه عانى من إصابة في الرقبة خلال بداية موسم 2025 للفورمولا 1، وذلك بعد حادث تعرض له أثناء اختبارات ما قبل الموسم مع الحصان الجامح.

منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: أندي هون

في إطار استعداده لأول مواسمه مع فيراري العام الماضي، خاض هاميلتون برنامج اختبار خاص بالسيارات السابقة على مدار ثلاثة أيام في برشلونة خلال شهر يناير.

لكن السائق البريطاني تعرض لحادث قوي في اليوم الثاني على متن سيارة "اس.اف-23"، ما جعل بدايته مع الفريق الإيطالي بعيدة عن المثالية، قبل أن ينتهي موسم 2025 ليصبح الأصعب خلال مسيرته الممتدة لـ19 موسماً في الفورمولا 1.

وأنهى هاميلتون الموسم في المركز السادس بترتيب السائقين، متأخراً بفارق 86 نقطة عن زميله شارل لوكلير، كما سجل أول موسم في مسيرته من دون أي منصة تتويج.

وقال هاميلتون: "اصطدمت بالحائط بقوة كبيرة خلال الاختبارات العام الماضي".

وأضاف: "أدى ذلك إلى تحرك أحد الأقراص في رقبتي وضغطه على العصب".

وأكمل: "لذلك لم أكن قادراً على القيام بالكثير من الأمور لمدة تقارب تسعة أسابيع. كنت أخضع لجلسات علاج بتقويم العمود الفقري يومياً، وأتلقى علاجاً بدنياً كل يوم، ولم أكن قادراً على النوم".

وأضاف: "استخدمت مسكنات للألم، وحصلت على حقنة، وفعلت كل ما أستطيع لمحاولة علاج المشكلة. كان ذلك شيئاً كنت أحاول التعايش معه بشكل يومي".

وتابع: "الأمر ليس سهلاً في وضعية الجلوس التي نعتمدها داخل السيارة".

وجاءت تصريحات هاميلتون بعد أيام من تحقيقه أول انتصار له مع الحصان الجامح، وذلك في جائزة برشلونة الكبرى، بعد 31 محاولة منذ انضمامه إلى الفريق.

وشهد موسم 2026 تحولاً كبيراً في مستوى البريطاني، بعدما استفاد من قيادة سيارة ساهم في تطويرها بنفسه، إلى جانب التعديلات التي أُدخلت على فريق العمل المحيط به.

ويبتعد هاميلتون حالياً بفارق 41 نقطة عن متصدر البطولة كيمي أنتونيللي، بينما يتقدم بتسع نقاط على جورج راسل صاحب المركز الثالث، والذي وصفه مؤخراً بأنه "تهديد كبير" في معركة اللقب.

لكن هاميلتون شدد قبل جائزة النمسا الكبرى على أنه لا يفكر حالياً في المنافسة على بطولة العالم.

وقال: "بصراحة، لا أفكر إطلاقاً في أنني أنافس على اللقب".

وأضاف: "أنا أفكر فقط في الوصول إلى هذا الأسبوع والفوز بالسباق، فهذا هو هدفي".

وأكمل: "هذا ما عملت من أجله طوال الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع. لم أكن أخرج إلى العشاء".

وأضاف: "أخفض رأسي وألتزم بكل التضحيات المطلوبة لضمان الوصول إلى الحلبة وأنا في أفضل حالة ممكنة بنسبة 100% حتى أقدم أفضل ما لدي لهؤلاء الأشخاص".

واختتم قائلاً: "كما أنني أدرك مدى اتساع تأثير ما أفعله، وتأثير القرارات التي أتخذها داخل السيارة وما نقوم به هنا. هذه هي الأمور التي أفكر فيها".

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