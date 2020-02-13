هاميلتون يكشف عن ألوان خوذته الجديدة قبيل إطلاق سيارة مرسيدس

نشر هاميلتون صورًا لخوذته الجديدة التي باتت تتضمّن الآن ستّ نجمات تُمثّل ألقابه الستّة، وذلك بعد ساعات من نشره رسالة للمشجّعين من خلال حسابات مرسيدس الرسميّة على وسائل التواصل الاجتماعيّ.

وقال البريطاني: "عدت اليوم للعمل. أنا متحمّسٌ للعودة إلى السيارة بكلّ تأكيد، كانت فترة شتويّة مدهشة، وحظيت بالكثير من الوقت مع العائلة والأصدقاء".

وأكمل: "سأقول أنّ أفضل الأوقات التي أمضيتها كانت مع والدي. ومن ثمّ كانت التدريبات مختلفة هذا العام. لذا فإنّ الشعور الذي أحظى به جسديًا وذهنيًا في مستوى مختلفٍ عن العام الماضي، ذلك إيجابيٌ حقًا".

كما تحدّث البريطاني عن التحدّي الذي ينتظره في هذا الموسم، حيث قال: "أعلم أنّكم تنتظرون لقبًا سابعًا يا شباب، لكنّني أعتقد بأنّنا نحتاج لأخذ الأمور خطوة بخطوة في كلّ مرّة. ليست لدينا أيّ فكرة عن موقعنا بالمقارنة مع الآخرين".

وأضاف: "علينا فقط المحاولة وأن نكون أكثر كفاءة في برنامج تجاربنا هذا العام، خاصة في ظلّ توافر قدرٍ أقلّ من الوقت. أمامنا الكثير من العمل للقيام به".