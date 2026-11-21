فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

هاميلتون يكشف عن أضرار في سيارة فيراري بعد خروجه من القسم الثاني للتصفيات في لاس فيغاس

فشل كلا سائقا فيراري في التأهل إلى القسم الثالث من التصفيات التأهيلية، بعدما واجه الفريق صعوبات كبيرة خلال تصفيات جائزة لاس فيغاس الكبرى.

جايك بوكسال ليغي فيليب كليرين

منشور: 21-11-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جيمس ساتون

أرجع لويس هاميلتون خروج فيراري من القسم الثاني للتصفيات التأهيلية لجائزة لاس فيغاس الكبرى إلى مشاكل في توزيع الطاقة وأضرار لحقت بأرضية السيارة، بعدما شعر بطل العالم سبع مرات بأنه نجح في تجاوز الصعوبات المتعلقة بمستوى التماسك العام للإطارات.

وعانى السائق البريطاني طوال حصة التجارب الحرة الثالثة أثناء الكبح، إذ كانت الإطارات الأمامية عرضة بشكل خاص لانغلاق العجلات، ما تسبب في خروج هاميلتون عن حدود الحلبة إلى مناطق الهروب عدة مرات.

ونجح هاميلتون في بلوغ القسم الثاني من التصفيات التأهيلية رغم تعرض أرضية سيارته لأضرار خلال القسم الأول، لكن لم يتمكن هو أو زميله شارل لوكلير من الوصول إلى القسم الثالث، الذي يتنافس فيه أسرع عشرة سائقين على مركز الانطلاق الأول.

وبدا هاميلتون راضيًا بصورة عامة عن لفاته في القسم الثاني، التي شهدت حالات قليلة من انغلاق العجلات مقارنة بما عانى منه قبل التصفيات التأهيلية، لكن نظام توزيع الطاقة في وحدة طاقة فيراري بدا وكأنه يصل إلى حده الأقصى في وقت أبكر مقارنة بالسيارات المزودة بمحركات مرسيدس وريد بُل، ما أثر سلبًا على الأداء في الخطوط المستقيمة.

وتعاني فيراري من نقص في القوة مقارنة بهاتين الشركتين المصنعتين، وقد كشف مقطع التسارع الطويل الممتد على طول شارع ستريب عن هذا القصور طوال الحصة.

حيث قال هاميلتون: "فقدنا قطعة من أرضية السيارة خلال اللفة الأولى أو الثانية من القسم الأول للتصفيات، ما أدى إلى تغير توازن السيارة، وخسرنا ما أعتقد أنه يعادل ثلاثة أو أربعة أعشار من الثانية بسبب فقدان الارتكازية".

وأضاف: "بعد ذلك، عانينا بصورة أكبر من انزلاق السيارة، لكن المشاكل كانت موجودة منذ البداية أساسًا".

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

وتابع هاميلتون: "ثم كانت لفتي الأخيرة جيدة جدًا في النهاية، لكنني بذلت قصارى جهدي بالإمكانات المتاحة لدي. غير أننا خسرنا بعد ذلك نحو ستة أعشار من الثانية بسبب توزيع الطاقة وحده. لذلك أعتقد أننا كنا سنتأهل إلى القسم الثالث لولا ذلك، لكن بخلاف هذه المشكلة، كنت سعيدًا بلفتي".

وأضاف: "كنا نعلم أن الخطوط المستقيمة الطويلة وما شابهها ستشكل تحديًا. ويبدو أن الفارق على الخطوط المستقيمة أكبر قليلًا مما توقعت. إنه ليس فارقًا ضئيلًا، بل نخسر قدرًا كبيرًا من الوقت على الخطوط المستقيمة".

وكان هناك اعتقاد سائد بأن فيراري ستواجه صعوبات في ظروف درجات الحرارة المنخفضة في لاس فيغاس، إذ عانى الفريق طوال موسم 2026 من مشاكل في الحفاظ على درجة حرارة الإطارات خلال اللفات التأهيلية.

ويتفق هاميلتون مع أن السيارة كانت صعبة القيادة في ظل الانزلاق المتكرر عبر المنعطفات البطيئة، خصوصًا بعد فقدان جزء من أرضيتها، ويأمل فقط أن تتمكن فيراري من التقدم خلال سباق مساء السبت، في إطار سعيها إلى ضمان المركز الثاني في بطولة الصانعين.

وأضاف: "من ناحية التماسك، لم نشعر ببساطة بأن لدينا قدرًا كبيرًا منه. كنا نعاني من صعوبة في جعل الإطارات تعمل بالشكل المطلوب، ولم نكن في موقع تنافسي على الإطلاق".

واختتم قائلًا: "كانت هذه الإطارات صعبة للغاية هذا العام من حيث الوصول بها إلى نطاق التشغيل المناسب، حتى على الأسطح الساخنة. لذلك كان الأمر صعبًا بالتأكيد. ليست لدي أي توقعات [للسباق]. أحاول فقط معرفة ما إذا كان بإمكاني التقدم إلى الأمام".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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