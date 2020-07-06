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هاميلتون يكشف عمّا أفسد استراتيجيته للتغلب على بوتاس في النمسا

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هاميلتون يكشف عمّا أفسد استراتيجيته للتغلب على بوتاس في النمسا
06-07-2020

كشف لويس هاميلتون أن سيارة الأمان الأولى التي تسببت في موجة التوقفات ضمن منصة الصيانة خلال سباق النمسا الافتتاحي من موسم 2020 للفورمولا واحد، قد أفسدت استراتيجيته التي وضعها للتفوق على زميله فالتيري بوتاس والفوز.

كان هاميلتون يعلم أن الطريقة الوحيدة للتغلب على بوتاس تتمحور حول استراتيجية إطارات مختلفة. لكن، ومع دخول سيارة الأمان لم يكن أمام البريطاني إلا اللحاق بزميله إلى منصة الصيانة لوقفة مزدوجة، ما أنهى حظوظه باستعمال نوعية إطارات مختلفة.

وتم منح كلا السائقين التركيبة الأقسى والتي كان الهدف الإبقاء عليها حتى نهاية السباق، حيث كان الفريق يعتقد بأنه من المبكر للغاية استعمال إطارات "ميديوم". وكان سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت الوحيد الذي استعمل تلك الإطارات خلال وقفة الصيانة.

ومباشرة بعد خروجة من المنصة، قال هاميلتون لفريقه على اللاسلكي أنه أراد "النوع المعاكس"، كي يتبع باستراتيجية مختلفة عن بوتاس.

حيث قال هاميلتون في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "الحقيقة أنه وعلى هذه الحلبة، من أجل أن تتجاوز السيارة أمامك فإنك تود على الدوام اتباع استراتيجية إطارات مختلفة".

وأكمل: "ضمن فريق مثل فريقنا مرسيدس، فإن السيارة الأولى تحظى على الدوام بالأفضلية في وقفة الصيانة. لذا في حال خرجنا كلانا بإطارات متماثلة فإنك ستبقى على ذات المراكز، إذ سيكون التجاوز صعباً جداً جداً".

وأردف: "لا بد من فارق يقارب الثمانية أعشار الثانية كي تحظى بفرصة تجاوز السيارة أمامك. لذا كنت أعلم أنه وعلى نفس الإطارات فإنني سأنهي السباق خلفه على الأغلب".

واسترسل: "من ثمّ خرجت سيارة الأمان وذلك ما أفسد خطتي، لأنني كنت أفكر بمحاولة تمديد فترة بقائي على الحلبة بقدر استطاعتي، وكان بوسعي حينها التوقف لاستعمال إطارات مختلفة، كانت تلك مخاطرة، لكن ذلك ما كان بوسعي فعله كونني كنت خلفه".

واستكمل: "لكن ذلك لم يسر وفق المخطط، ولا أعتقد أنها مشكلة كبيرة. أعني أنه حصلت أمور كثيرة".

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بالمقابل، اعترف هاميلتون أنه وحين اتجه إلى المنصة لم يقم بتذكير الفريق برغبته اتباع استراتيجية مختلفة.

فقال: "مع خروج سيارة الأمان، لم أكن أعلم نوعية الإطارات التي جهزوها. لم أكن قد فكرت بذلك حقاً، افترضتُ أنهم وضعوا لنا الإطارات القاسية، نظراً لأن الوقت المتبقى لنهاية السباق كان طويلاً حينها، وذلك هو الخيار الاعتيادي في وقفة صيانة مبكرة والأفضل للمسافات الطويلة".

واختتم: "كما قلت، أنا أغامر عادة. لكنني لم أُذَكّرهم، وعادة ما أفعل ذلك قبل وقفة الصيانة، لكن بسبب سيارة الأمان، وحصول عدة أمور مختلفة، وعدم تذكيري لهم، فلا مشكلة في الكيفية التي سار بها سباقي".

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