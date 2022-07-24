هاميلتون يكشف عدم عمل قارورة المشروبات في طريقه نحو منصة التتويج في فرنسا
كشف لويس هاميلتون أن سباقه نحو المركز الثاني في سباق جائزة فرنسا الكبرى زاد صعوبة في ظل تعطّل قارورة المشروبات على سيارته.
بعد انسحاب شارل لوكلير سائق فيراري من صدارة السباق، تقدم هاميلتون إلى المركز الثاني الذي حافظ عليه حتى النهاية، ليعبر العلم الشطرنجي بفارق 10 ثوانٍ خلف الفائز ماكس فيرشتابن.
وكشف هاميلتون عقب السباق بأن قارورة مشروباته لم تعمل خلال السباق، ما صعّب للغاية من مهمته في ظل الأجواء شديدة الحرارة نحو تحقيق أفضل نتيجة له في الموسم حتى الآن.
"ياله من طقس رائع هنا، كان ذلك في الواقع سباقًا صعبًا كون قارورة مشروباتي لم تكن تعمل" قال هاميلتون.
وأضاف: "لكن يالها من نتيجة رائعة اليوم بالنظر إلى ابتعادنا خلف فريقي الصدارة طوال نهاية الأسبوع".
وتابع: "لطالما كانت الموثوقية جانبًا يبرع فيه فريقي، لذلك تهانيّ للفريق في كلا المصنعين. الفريق هنا كذلك من دونه ما كنّا لنحصل على منصة التتويج تلك، كذلك جورج قام بعمل مذهل اليوم".
وأكمل: "لم أر وزني الآن، لكني يمكنني تخيّل أنني خسرت على الأرجح حوالي 3 كلغ. نعم هذا كافٍ. أتطلع لتناول بقيّة هذا المشروب ...".
في المقابل، وعند سؤاله عن توقعاته للجولة المقبلة في المجر بعد هذه النتيجة المشجعة، ردّ هاميلتون قائلًا: "سيكون من الصعب التغلب على فيراري وريد بُل، فبوسعكم رؤية أنهما تمتلكان أفضل الوتيرة حتى الآن".
واختتم: "لكنني آمُل أن نجلب تحديثًا ما إلى تلك الحلبة يمكننا من تحقيق خطوة إلى الأمام نحوهم".
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