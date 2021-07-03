هاميلتون يكشف سبب زيادة عدد ساعات المحاكاة "المملة"

كان من النادر أن يزور بطل العالم جهاز محاكاة مرسيدس للفورمولا واحد في معقل الفريق في براكلي خلال المواسم الأخيرة، لكنّه فعل ذلك مرّتين لخوض ساعات إضافيّة مع فريقه في الأسابيع الأخيرة استجابة لانتصارات ريد بُل.

ويُعتقد بأنّ هاميلتون قاد جهاز المحاكاة يوم الأربعاء قبل جولة ستيريا، وعُلم بأنّه كرّر ذلك يوم الأربعاء قبل جائزة النمسا الكبرى.

وسُئل هاميلتون عن زيادته لأعمال المحاكاة قبل الجولات وذلك خلال المؤتمر الصحفي عشيّة انطلاق مجريات عطلة نهاية هذا الأسبوع، حيث قال أنّه "لا يستمتع بذلك بالضرورة، لكنّ النتائج كانت إيجابيّة في المجمل".

وقال: "أعتقد بأنّه بعد هذه السباقات الصعبة الأخيرة التي واجهناها فإنّني حاولت إيجاد أيّ طريقة ومساعدة الفريق للتحضير بشكلٍ أفضل".

وأكمل: "أعتقد بأنذ هناك بعض الأشياء الجيّدة، لكنّها لن تقلب الوضع رأسًا على عقب".

وأردف: "لذا سأواصل العمل مع أنطوني دايفيدسون (سائق محاكاة مرسيدس) ولدينا سائقون ينجزون الكثير من العمل".

وواصل شرحه بالقول: "أعتقد بأنّنا نعمل على إجراءات تواصلنا معهم وعملهم على برامجهم واختبار كلّ شيء. أعتقد بأنّ ذلك إيجابيٌ في المجمل".

ويتأخّر هاميلتون بـ 18 نقطة عن ماكس فيرشتابن في بطولة السائقين، وعندما سُئل عن شعوره بالوضع الحالي للمعركة على اللقب، أجاب هاميلتون: "لا أعتبر نفسي قلقًا للغاية حيال ذلك".

وأضاف: "بالطبع نحن نضغط بأقصى ما لدينا، وأودّ التمتّع بوتيرة أفضل. من الواضح أنّهم يُواصلون تحقيق الخطوات إلى الأمام ولا يُمكنني الدخول في حالة سلبيّة وأبدأ بالقلق".

وأردف: "كلّ ما أحاول فعله الآن هو تسخير كلّ طاقتي للتجهّز بأفضل شكلٍ ممكن ومساعدة المهندسين على التحضير بشكلٍ أفضل. هناك الكثير من المحادثات الرائعة".

وأكمل: "هذا وقتٌ نجتمع فيه معًا ونتّحد ونعمل بأقصى جهد لتصحيح أيّة مشاكل نواجهها. ذلك ما نفعله ولهذا نحن أبطال العالم ولدينا ثقة في الفريق في قدرتنا على فعل ذلك".