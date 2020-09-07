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هاميلتون يكشف سبب ذهابه لرؤية لحكام سباق مونزا خلال فترة رفع العلم الأحمر

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هاميلتون يكشف سبب ذهابه لرؤية لحكام سباق مونزا خلال فترة رفع العلم الأحمر

قام لويس هاميلتون بالذهاب لرؤية حكام سباق جائزة إيطاليا الكبرى خلال فترة رفع العلم الأحمر، لفهم سبب تعرضه لعقوبة التوقف عشر ثوانٍ في خط الحظائر.

تعرض هاميلتون إلى عقوبة التوقف عشر ثوانٍ في خط الحظائر خلال سباق مونزا، ما كلفه خسارة الصدارة والتراجع إلى آخر الترتيب.

وتمّ إغلاق مدخل خط الحظائر بعد دخول سيارة الأمان بفترة قصيرة نتيجة توقف سيارة كيفن ماغنوسن سائق هاس على الحلبة، كي يتمّ إخراجها.

ولم تلاحظ مرسيدس إغلاق مدخل خط الحظائر، ليدخل هاميلتون إلى منصة الصيانة، والذي بدوره لم يلاحظ علامة منع الدخول.

وأوضح الحكام خلال فترة رفع العلم الأحمر التي تسببت بها حادثة شارل لوكلير سائق فيراري، والتي أدت لتوقف السباق 30 دقيقة، أنه يتوجب على البريطاني المرور والتوقف بخط الحظائر لعشر ثوان.

وخلال تلك الفترة، شوهد بطل العالم وهو يتوجه إلى مكتب الحكام قبل أن يعود إلى سيارته. ليتمكن في نهاية المطاف من إنهاء السباق سابعاً، بعد أن نفّذ العقوبة مع إعادة انطلاق السباق.

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وشرح هاميلتون سبب ذهابه لرؤية الحكام، مشيراً أنه كان يرغب بفهم سبب تلقيه للعقوبة، خاصة وأنه لم يلحظ أية أضواء حمراء على مدخل خط الحظائر.

فقال: "لقد عدتُ وتكلمت مع الفريق، لم يكن لديهم أية مقاطع فيديو، وأردتُ رؤية ما الذي فاتني ولم ألحظه".

وأكمل: "أكاد أقسم أنه لم تكن هناك أي ضوء أحمر في مدخل الخط. لم أذهب لرؤية مايكل (ماسي)، بل لرؤية الحكام الذي اتخذوا قرار العقوبة".

وتابع: "سرعان ما أظهروا لي لقطات الكاميرا المثبتّة، وكانت هناك علامتان تشيران لإغلاق خط الحظائر. في الحقيقة لم أرهما، لأنني كنت أنظر إلى جهة أخرى".

واسترسل: "لم يكن بوسعي القيام بأي شيء في الحقيقة، لذا خرجتُ من مكتب الحكام وعدتُ، وفي نهاية المطاف كانت نتيجتي متأخرة بعض الشيء في السباق نتيجة لذلك".

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن مدى صعوبة رؤية علامتي منع دخول خط الحظائر، أوضح هاميلتون أنه لم يكن يعرف سابقاً أن إشارات إغلاق خط الحظائر تظهر على الجهة اليسرى من المسار.

فقال: "لا أذكر أنني رأيتُ من قبل إشارة تدل على إغلاق مدخل الحظائر".

وأكمل: "لم أكن أعلم في الحقيقة أنها على الجهة اليسرى. ذلك أمر جديد بالنسبة لي".

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من جهة أخرى، كرر هاميلتون ما صرح به توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه تفاجأ من إغلاق مدخل خط الحظائر كي يتم سحب سيارة ماغنوسن، نظراً لأنه كان يتوقع سحبها عبر فتحة في الحاجز ضمن منطقة "بارابوليكا".

فقال: "لست واثقاً بشكل كامل من سبب سحب السيارة بتلك الطريقة، بينما كان بوسعهم دفعها ضمن الحاجز".

واختتم: "لماذا كان عليهم سحبها بتلك الطريقة؟ لا أدري، ولست أدري سبب اتخاذهم لذلك القرار، إذ أعتقد بأنه لم يكن ضرورياً".

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