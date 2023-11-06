اشترك
فورمولا 1 جائزة البرازيل الكبرى
أخبار

هاميلتون يكشف سبب الأداء "الضعيف" لسيارته مرسيدس في البرازيل

تكلم لويس هاميلتون عن العامل الأساسي وراء ضعف أداء سيارته مرسيدس في سباق جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد.

منشور
لويس هاميلتون، جورج راسل، مرسيدس

تقدم هاميلتون خلال الانطلاقة على سيارتي أستون مارتن لكل من لانس سترول وفرناندو ألونسو، لكنه تراجع للخلف واشتكى في مرحلة ما أنه وحتى مع استعمال "دي آر أس" لم يكن قادراً على مجاراة السيارات أمامه.

وأنهى البريطاني سباقه ثامناً، بينما واجه زميله راسل مصيراً أسوأ عبر الانسحاب بسبب مشاكل في نظام التبريد.

"أعتقد أن الأرضية لم تكن تعمل" قال هاميلتون في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأكمل: "الأرضية لا تجذب السيارة إلى المسار. بالتالي نضطر لاستعمال جانح أكبر، وبالتالي يزداد الجرّ بشكل هائل على المقاطع المستقيمة".

وأردف: "نحن نخسر الكثير على المقاطع المستقيمة، وليس بوسعي القيام بأي شيء حيال ذلك، وننزلق كذلك ضمن المنعطفات".

وملخصاً السباق، قال بطل العالم سبع مرات: "ارتفاع حرارة إطارات مفرط، بطء على المقاطع المستقيمة، غياب التماسك في المنعطفات".

كما كشف هاميلتون أن تجاوز سيارتي أستون مارتن خلال الانطلاقة لم يمنحه الكثير من التفاؤل.

فقال: "كنت أعلم أننا نواجه يوماً صعباً. لم يتغير أي شيء في السيارة منذ البارحة. كنت أعلم الصعوبات التي تنتظرنا".

اقرأ أيضاً:

وما زاد الطين بلة إحساس هاميلتون بأن إطاره الأمامي الأيسر كان يدور لليمين.

فقال: "أمر غريب جداً. كنت أتساءل إن كانت هناك مشكلة في الإطار، لأن السيارة بدأت تتجه يميناً حين أتجه يساراً. ربما كانت الرياح".

واختتم: "سنجري الكثير من التحليلات وأنا واثق بأننا سنجد بعض التفاصيل، لكن في نهاية المطاف، السيارة لم تعمل هنا، وهذا هو واقع الحال".

المشاركات
التعليقات
المقال السابق "فيا" تستدعي منظمي جائزة البرازيل بعد اجتياح الجمهور للحلبة
المقال التالي وولف: جولة البرازيل "غير المقبولة" الأسوأ خلال مسيرتي في الفورمولا واحد
لويس هاميلتون
More from
لويس هاميلتون
هاميلتون سيكون مسروراً بالتخلص من سيارة مرسيدس الحالية

هاميلتون سيكون مسروراً بالتخلص من سيارة مرسيدس الحالية

فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى

هاميلتون سيكون مسروراً بالتخلص من سيارة مرسيدس الحالية هاميلتون سيكون مسروراً بالتخلص من سيارة مرسيدس الحالية

وولف يشعر بالأسف على هاميلتون وراسل لقيادة سيارة مرسيدس "المخزية"

وولف يشعر بالأسف على هاميلتون وراسل لقيادة سيارة مرسيدس "المخزية"

فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى

وولف يشعر بالأسف على هاميلتون وراسل لقيادة سيارة مرسيدس "المخزية" وولف يشعر بالأسف على هاميلتون وراسل لقيادة سيارة مرسيدس "المخزية"

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

برايم
برايم
فورمولا 1

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018 نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

مرسيدس
More from
مرسيدس
فيرستابن يحرز الفوز في سباق البرازيل أمام نوريس وألونسو يتألق بالمركز الثالث

فيرستابن يحرز الفوز في سباق البرازيل أمام نوريس وألونسو يتألق بالمركز الثالث

فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى

فيرستابن يحرز الفوز في سباق البرازيل أمام نوريس وألونسو يتألق بالمركز الثالث فيرستابن يحرز الفوز في سباق البرازيل أمام نوريس وألونسو يتألق بالمركز الثالث

نوريس يخطف قطب الانطلاق الأول للسباق القصير متقدماً على فيرستابن بفارق 0.061 ثانية

نوريس يخطف قطب الانطلاق الأول للسباق القصير متقدماً على فيرستابن بفارق 0.061 ثانية

فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى

نوريس يخطف قطب الانطلاق الأول للسباق القصير متقدماً على فيرستابن بفارق 0.061 ثانية نوريس يخطف قطب الانطلاق الأول للسباق القصير متقدماً على فيرستابن بفارق 0.061 ثانية

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

بيريز: معركة ألونسو في البرازيل غير ممكنة "إلا مع قلة قليلة من السائقين" في الفورمولا واحد

بيريز: معركة ألونسو في البرازيل غير ممكنة "إلا مع قلة قليلة من السائقين" في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى

بيريز: معركة ألونسو في البرازيل غير ممكنة "إلا مع قلة قليلة من السائقين" في الفورمولا واحد بيريز: معركة ألونسو في البرازيل غير ممكنة "إلا مع قلة قليلة من السائقين" في الفورمولا واحد

هاميلتون سيكون مسروراً بالتخلص من سيارة مرسيدس الحالية

هاميلتون سيكون مسروراً بالتخلص من سيارة مرسيدس الحالية

F1 فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى

هاميلتون سيكون مسروراً بالتخلص من سيارة مرسيدس الحالية هاميلتون سيكون مسروراً بالتخلص من سيارة مرسيدس الحالية

وولف يشعر بالأسف على هاميلتون وراسل لقيادة سيارة مرسيدس "المخزية"

وولف يشعر بالأسف على هاميلتون وراسل لقيادة سيارة مرسيدس "المخزية"

F1 فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى

وولف يشعر بالأسف على هاميلتون وراسل لقيادة سيارة مرسيدس "المخزية" وولف يشعر بالأسف على هاميلتون وراسل لقيادة سيارة مرسيدس "المخزية"

استدعاء 3 فرق بعد طلب فريق هاس مراجعة حدود المسار في أوستن

استدعاء 3 فرق بعد طلب فريق هاس مراجعة حدود المسار في أوستن

F1 فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى

استدعاء 3 فرق بعد طلب فريق هاس مراجعة حدود المسار في أوستن استدعاء 3 فرق بعد طلب فريق هاس مراجعة حدود المسار في أوستن

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك