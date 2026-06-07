هاميلتون يكشف تفاصيل نظام "أديو" مع حصول مرسيدس وفيراري على فرص تطوير للمحرّكات

تم اعتبار وحدة الطاقة ذات محرك الاحتراق "في6" التابعة لمشروع ريد بُل فورد باورترينز الأفضل أداءً في الفورمولا 1، بحسب ما تمكن موقعنا "موتورسبورت.كوم" من تأكيده، وذلك عقب تصريحات لويس هاميلتون التي كشف فيها عن حصول فيراري على دعم تطويري.

وعقب جائزة كندا الكبرى، أجرى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" قياسات لأداء جميع محركات الاحتراق "في6" بهدف تحديد وحدة الطاقة المرجعية وكذلك حجم الفجوة التي تفصل منافسيها عنها.

ووفق نظام تدريجي، يحصل مصنعو وحدات الطاقة على مزايا إضافية مقابل كل تأخر بنسبة 2% عن الأداء المرجعي لمحرك الاحتراق "في6"، وتشمل هذه المزايا رموز تطوير إضافية، وساعات إضافية على منصات الاختبار، وزيادة في هامش سقف الإنفاق المخصص لتطوير المحركات خارج الفترات والقيود التنظيمية المعتادة.

ومن المتوقع صدور إعلان رسمي في وقت مبكر من يوم الإثنين، إذ تنص اللوائح على ضرورة نشر الاتحاد الدولي للسيارات نتائجه بعد 14 يومًا من جائزة كندا الكبرى.

لكنّ هاميلتون كشف بعد جائزة موناكو الكبرى أن ريد بُل فورد باورترينز تصدرت بشكل مفاجئ التقييم المرجعي، تلتها مرسيدس ثم فيراري.

وتمكن موقعنا "موتورسبورت.كوم" منذ ذلك الحين من تأكيد أن الفجوة التي تفصل مرسيدس عن المحرك المرجعي تتجاوز عتبة 2%، ما يمنحها رمز تطوير واحد ضمن نظام أديو، بينما يُتوقع أن تحصل فيراري على رمزين لأن تأخرها يتجاوز 4%.

ويُعتقد أن أودي وهوندا تتأخران بفارق أكبر من ذلك، كما كان متوقعًا، رغم أنه لم يتضح بشكل كامل حتى لحظة كتابة هذا التقرير مقدار الدعم الذي ستحصل عليه كل منهما.

وحذر هاميلتون من أن نظام أديو لا يمثل حلًا سحريًا، إذ توجد فجوة كبيرة بين الحصول على إذن لتطوير محرك الاحتراق "في6" وبين القدرة الفعلية على تحقيق تحسينات ملموسة خلال فترة زمنية معقولة.

وقال هاميلتون لشبكة سكاي سبورتس فورمولا 1: "أعتقد أن الأخبار صدرت إما أمس أو اليوم بأن ريد بُل تمتلك أقوى محرك، تليها مرسيدس، ثم نحن خلفهما".

وأضاف: "لذلك حصلنا الآن على هذه الرموز من أجل محاولة تطوير المحرك وتقليص الفجوة".

وأردف: "لكن هذا مشروع يستغرق ما بين ثمانية وعشرة أشهر، لذا فهو ليس شيئًا يمكننا إنجازه خلال الأسبوع المقبل. سنواصل العمل بأقصى ما نستطيع لمعرفة كيفية تقليص هذا الفارق".

وأصبح نظام أديو موضوعًا مثيرًا للجدل داخل الفورمولا 1، إذ جرى ابتكاره في الأصل لتجنب تكرار سيناريو هوندا في عام 2017 عندما كان أحد المصنعين متأخرًا بشكل كبير عن بقية المنافسين.

لكن بسبب النظام التدريجي الذي يمنح فرص تطوير إضافية للمصنعين المتأخرين، تحولت المعركة سريعًا إلى قضية ذات أبعاد سياسية داخل البطولة.