فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

هاميلتون يكشف تفاصيل محادثاته لتصفية الأجواء مع لوكلير بعد احتكاك جائزة المكسيك الكبرى

أكد لويس هاميلتون أنه توصل إلى تسوية مع زميله في فريق فيراري شارل لوكلير، عقب احتكاكهما خلال جائزة المكسيك الكبرى.

منشور: 08-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: أليستير ستالي

كشف لويس هاميلتون تفاصيل المحادثة التي أجراها لتصفية الأجواء مع زميله في فريق فيراري شارل لوكلير، قبل انطلاق جائزة البرازيل الكبرى.

وكان سائقا فيراري قد احتكا ببعضهما خلال اللفة الافتتاحية من جائزة المكسيك الكبرى الأسبوع الماضي. وحاول لوكلير تجاوز بطل العالم سبع مرات، الذي كان قد انطلق من قطب الانطلاق الأول. لكن السائقين خرجا عن المسار خلال محاولة التجاوز، قبل أن يعود لوكلير إلى الحلبة في الصدارة.

ونتيجة لذلك، تراجع هاميلتون إلى المركز الثالث خلف ماكس فيرستابن، بينما فُرضت على لوكلير عقوبة زمنية مدتها خمس ثوانٍ بسبب الحادثة.

وبعد السباق، عبّر هاميلتون عن غضبه الشديد من الطريقة التي نافسه بها لوكلير بشراسة، وطالب بإجراء محادثات جادة داخل الفريق.

وسُئل السائق البريطاني عن تلك المحادثات بعد حصة التصفيات الممطرة لجائزة البرازيل الكبرى.

وعندما سُئل من قبل قناة "سكاي سبورتس إف 1" عما إذا كان مدير الفريق فريد فاسور قد نجح في تسوية الخلاف بين السائقين، أجاب هاميلتون: "لم يكن فريد هو من صفّى الأجواء بيني وبين شارل. لقد جلسنا وتحدثنا، وتوصلنا إلى تسوية، ونحن نمضي قدمًا".

وأضاف: "أعتقد أننا لا نزال نكنّ احترامًا كبيرًا لبعضنا البعض. وأنا سعيد لأننا أجرينا تلك المحادثة. والآن سنواصل العمل معًا بصورة طبيعية تمامًا. ففي بعض الأحيان، لا يتطلب الأمر في مثل هذه المواقف سوى إجراء محادثة، ولم تكن هناك أي مطالب من أي طرف".

وأكمل: "لقد عرض كل منا وجهة نظره، وتحدثنا عن الجوانب التي يمكننا تحسينها وعن كيفية دعم بعضنا البعض. لذلك آمل أن نخوض سباقات أفضل في الفترة المقبلة".

وسيتلقى كل من هاميلتون ولوكلير عقوبات على شبكة انطلاق جائزة البرازيل الكبرى. إذ سينطلق هاميلتون من مؤخرة الترتيب بعدما زُوّدت سيارته فيراري بوحدة طاقة جديدة، بينما سينطلق لوكلير من المركز الرابع عشر، إثر تلقيه عقوبة التراجع عشرة مراكز بسبب استخدام محرك احتراق داخلي جديد.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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هاميلتون يكشف تفاصيل محادثاته لتصفية الأجواء مع لوكلير بعد احتكاك جائزة المكسيك الكبرى



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



هاميلتون يكشف تفاصيل محادثاته لتصفية الأجواء مع لوكلير بعد احتكاك جائزة المكسيك الكبرى





هاميلتون وفيرستابن يحذّران من صعوبة التقدم عبر الترتيب خلال جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا 1



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