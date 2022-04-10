تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / فيرشتابن بعد انسحابه في أستراليا: مشاكل الموثوقية التي تواجهها ريد بُل "غير مقبولة" التالي / ألونسو "عاجز عن الكلام" إثر مواجهته لمزيد من الحظ العاثر في أستراليا
فورمولا 1 / جائزة أستراليا الكبرى أخبار

هاميلتون يكشف السبب الذي منعه من المنافسة على المركز الثالث في أستراليا

كشف لويس هاميلتون سائق مرسيدس السبب وراء عدم قدرته في المنافسة على المركز الثالث خلال سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
هاميلتون يكشف السبب الذي منعه من المنافسة على المركز الثالث في أستراليا

أحرزت مرسيدس نتيجة جيدة للغاية في أستراليا حيث لم تنجح كلتا السيارتان بتسجيل النقاط وحسب، بل حقق جورج راسل منصة تتويج بالمركز الثالث.

أما زميله لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات، فقد أنهى السباق خلفه بالمركز الرابع، حيث استفادت مرسيدس من انسحاب ماكس فيرشتابن الذي كان يحتل المركز الثاني.

وتعتبر هذه نتيجة جيدة للغاية للسهام الفضية التي تريد تسجيل أكبر قدر ممكن من النقاط في موسم لم يبدأ كما كانت تطمح وسط مشاكل "الارتدادات" وتأثيراتها التي ما زالت تؤثر على السيارة.

وأكد هاميلتون أن النتيجة في ملبورن رائعة للفريق خاصة بعد الانطلاق من المركزين الخامس والسادس.

حيث قال: "إنها نتيجة رائعة لنا كفريق بصراحة. بدأنا عطلة نهاية الأسبوع مع الكثير من المشاكل مع السيارة".

وأردف: "الانطلاق من المركزين الخامس والسادس مع مستوى موثوقية جيد والتقدم إلى الثالث والرابع لهو أمر لم نكن نتوقعه".

وأكمل: "قام جورج بعمل رائع اليوم. تمكنت من مشاهدة لمحات من المعركة مع سيرجيو بيريز، أتمنى لو كنت ضمنها!".

وتابع: "لكننا مسرورون من النتيجة وسنواصل العمل والتقدم".

اقرأ أيضاً:

وتعليقاً على كلامه عبر اللاسلكي مع الفريق حين سُمع وهو يقول "لقد وضعتموني في موقع صعب"، قال هاميلتون: "لم أتمكن من المنافسة على المركز الثالث لأن حرارة المحرك كانت ترتفع بشكل كبير".

وأكمل: "لذا كان عليّ التخفيف بعض الشيء، والبقاء في مركزي".

وأضاف: "لكن كما قلتُ، تسجيل أكبر عدد ممكن من النقاط كفريق لهو أمر رائع".

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن بعد انسحابه في أستراليا: مشاكل الموثوقية التي تواجهها ريد بُل "غير مقبولة"
المقال السابق

فيرشتابن بعد انسحابه في أستراليا: مشاكل الموثوقية التي تواجهها ريد بُل "غير مقبولة"
المقال التالي

ألونسو "عاجز عن الكلام" إثر مواجهته لمزيد من الحظ العاثر في أستراليا

ألونسو "عاجز عن الكلام" إثر مواجهته لمزيد من الحظ العاثر في أستراليا
تحميل التعليقات
خلدون يونس More from
خلدون يونس
فورمولا إي: إيفانز يفوز بالسباق الثاني على التوالي في روما جائزة روما 2
فورمولا إي

فورمولا إي: إيفانز يفوز بالسباق الثاني على التوالي في روما

لوكلير بعد الفوز: كنا "أقوى بكثير" من المتوقع في أستراليا جائزة أستراليا الكبرى
فورمولا 1

لوكلير بعد الفوز: كنا "أقوى بكثير" من المتوقع في أستراليا

فورمولا إي: إيفانز يُهدي جاغوار الفوز بالسباق الأول لجولة روما جائزة روما 1
فورمولا إي

فورمولا إي: إيفانز يُهدي جاغوار الفوز بالسباق الأول لجولة روما

لويس هاميلتون More from
لويس هاميلتون
هاميلتون ليس "متوتراً" إزاء مشاكل سيارة مرسيدس 2022 جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون ليس "متوتراً" إزاء مشاكل سيارة مرسيدس 2022

هاميلتون لم يكن يتوقع اعتذاراً من قبل "فيا" ضمن تحقيق سباق أبوظبي 2021 جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون لم يكن يتوقع اعتذاراً من قبل "فيا" ضمن تحقيق سباق أبوظبي 2021

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018 برايم
فورمولا 1

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

مرسيدس More from
مرسيدس
فورمولا إي: فاندورن يتقدم على فرينز ليحرز قطب الانطلاق الأول لسباق روما جائزة روما 1
فورمولا إي

فورمولا إي: فاندورن يتقدم على فرينز ليحرز قطب الانطلاق الأول لسباق روما

وولف يرفض توجيه اللوم لناحية محددة في معاناة سيارة مرسيدس أو محركها جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى
فورمولا 1

وولف يرفض توجيه اللوم لناحية محددة في معاناة سيارة مرسيدس أو محركها

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة أستراليا الكبرى 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة أستراليا الكبرى 2022

هاميلتون يشرح رسالته اللاسلكيّة حول "الموقع الصعب" مع فريقه مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يشرح رسالته اللاسلكيّة حول "الموقع الصعب" مع فريقه مرسيدس

راسل: وتيرتي كانت لتنهار لو حاولت قتال بيريز
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: وتيرتي كانت لتنهار لو حاولت قتال بيريز

لوكلير "لم يكن قادرًا على الانعطاف" قبل إعادة انطلاقته الضعيفة في أستراليا
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير "لم يكن قادرًا على الانعطاف" قبل إعادة انطلاقته الضعيفة في أستراليا

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.