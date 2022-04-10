هاميلتون يكشف السبب الذي منعه من المنافسة على المركز الثالث في أستراليا

أحرزت مرسيدس نتيجة جيدة للغاية في أستراليا حيث لم تنجح كلتا السيارتان بتسجيل النقاط وحسب، بل حقق جورج راسل منصة تتويج بالمركز الثالث.

أما زميله لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات، فقد أنهى السباق خلفه بالمركز الرابع، حيث استفادت مرسيدس من انسحاب ماكس فيرشتابن الذي كان يحتل المركز الثاني.

وتعتبر هذه نتيجة جيدة للغاية للسهام الفضية التي تريد تسجيل أكبر قدر ممكن من النقاط في موسم لم يبدأ كما كانت تطمح وسط مشاكل "الارتدادات" وتأثيراتها التي ما زالت تؤثر على السيارة.

وأكد هاميلتون أن النتيجة في ملبورن رائعة للفريق خاصة بعد الانطلاق من المركزين الخامس والسادس.

حيث قال: "إنها نتيجة رائعة لنا كفريق بصراحة. بدأنا عطلة نهاية الأسبوع مع الكثير من المشاكل مع السيارة".

وأردف: "الانطلاق من المركزين الخامس والسادس مع مستوى موثوقية جيد والتقدم إلى الثالث والرابع لهو أمر لم نكن نتوقعه".

وأكمل: "قام جورج بعمل رائع اليوم. تمكنت من مشاهدة لمحات من المعركة مع سيرجيو بيريز، أتمنى لو كنت ضمنها!".

وتابع: "لكننا مسرورون من النتيجة وسنواصل العمل والتقدم".

وتعليقاً على كلامه عبر اللاسلكي مع الفريق حين سُمع وهو يقول "لقد وضعتموني في موقع صعب"، قال هاميلتون: "لم أتمكن من المنافسة على المركز الثالث لأن حرارة المحرك كانت ترتفع بشكل كبير".

وأكمل: "لذا كان عليّ التخفيف بعض الشيء، والبقاء في مركزي".

وأضاف: "لكن كما قلتُ، تسجيل أكبر عدد ممكن من النقاط كفريق لهو أمر رائع".