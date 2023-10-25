هاميلتون يكشف الثقة التي منحته إياها تحديثات سيارة مرسيدس في أوستن
قال لويس هاميلتون أن التحديثات الأخيرة التي اعتمدتها مرسيدس منحته الثقة للضغط بالسيارة ضمن المنعطفات.
جلبت مرسيدس آخر تحديثات أرضية سيارتها خلال مجريات جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا واحد، ضمن مواصلة السهام الفضية تحسين سيارتها ووضع الأسس لسيارة الموسم المقبل.
وعانى هاميلتون مع زميله جورج راسل من ضعف الثقة بالسيارة خلال الموسم الجاري، إضافة لعدم إمكانية توقع تصرفها ضمن المنعطفات، خاصة السريعة.
لكن بدا أن السيارة قد تحسنت بالفعل في هذه الناحية، خاصة وأن هاميلتون حقق المركز الثاني في سباق أوستن الرئيسي خلف ماكس فيرستابن بفارق 2.2 ثانية، قبل أن تُشطب نتيجته بسبب خرق القوانين المتعلقة بمعدلات تآكل القطعة الخشبية أسفل السيارة.
"أعتقد أننا حققنا بالتأكيد خطوة للأمام، وهذا ما يمنحني الثقة للضغط بالسيارة في المنعطفات" قال بطل العالم سبع مرات.
وأكمل: "لقد استمتعت حقاً بالقيادة على الحلبة. نحن نعاني من بعض المشاكل الأساسية في هذه السيارة، والتي لن تُحل حتى الموسم المقبل".
وأضاف: "لكنني متفائل لرؤية هذه الخطوات التي نتخذها".
من جهة أخرى، شرح هاميلتون أن تحديث الأرضية في أوستن وبسبب الثقة التي بات يشعر بها، ساهم بتحسين زمن اللفة.
فقال: "ربما التحديث نفسه لا يعادل أكثر من عُشر ثانية من التحسن على سبيل المثال، لكن هناك عُشراً آخر ناتجاً عن الثقة التي بدأت أشعر بها كسائق".
وأكمل: "لذا، من المثير للغاية رؤية تلك التحديثات".
أما توتو وولف مدير الفريق، فوصف التحديثات "بالمثيرة للاهتمام" والتي تساهم في بناء سيارة الموسم المقبل.
فقال: "إنها تمنحنا مزيداً من المؤشرات بأننا على الطريق الصحيح فيما يتعلق بتطوير سيارة الموسم المقبل".
وأضاف: "بات لويس مرتاحاً أكثر مع القسم الخلفي للسيارة. كما أن جورج قال بأن السيارة جيدة. نحتاج للتعلم من ذلك فهذا يعتبر عاملاً هاماً".
وحين سُئِل إن كان حبّ هاميلتون لحلبة الأمريكيتين قد ساهم في ذلك الأداء المتألق، أجاب وولف: "لطالما كان لويس قوياً جداً في أوستن. وحين يكون في خضم أدائه فلا أحد قادر على إيقافه".
واختتم: "لكنني لا أعتقد بأن مثل هذا التحسن في الأداء نابع فقط من حبّ لويس لهذه الحلبة".
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