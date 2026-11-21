فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

هاميلتون يكشف أن أضرار أرضية سيارة فيراري حرمته من بلوغ القسم الثالث في تصفيات لاس فيغاس

قال سائق فيراري إن الأضرار الناجمة عن الحطام وفقدان الطاقة كلفاه فرصة التأهل إلى القسم الثالث، بعدما خرجت سيارتا الفريق معًا من القسم الثاني لتصفيات لاس فيغاس.

ليديا مي

تم التحرير: 22-11-2026

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قال بطل العالم للفورمولا 1 سبع مرات لويس هاميلتون إن الأضرار التي لحقت بأرضية سيارته، إلى جانب نقص الطاقة، حرمته من بلوغ القسم الثالث من تصفيات جائزة لاس فيغاس الكبرى.

وتأهل سائق فيراري في المركز الثاني عشر، بفارق 0.167 ثانية فقط عن العشرة الأوائل، وخلف زميله شارل لوكلير بمركز واحد. وكانت هذه المرة الأولى التي تخرج فيها سيارتا فيراري معًا من القسم الثاني للتصفيات منذ جائزة إيمولا الكبرى في العام الماضي.

وصرّح هاميلتون، الذي ينافس حاليًا على المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين، لشبكة "سكاي سبورتس إف 1" إنه كان متفائلًا قبل التصفيات، رغم توقعات فريق مارانيللو بمواجهة صعوبات على المقاطع المستقيمة الطويلة في لاس فيغاس.

حيث قال: "خلال اللفة الأولى أو الثانية، اصطدمنا بشيء ما أسفل السيارة، ربما كان بعض الحطام أو شيئًا من هذا القبيل، ما ألحق أضرارًا بأرضية السيارة. وخسرنا نتيجة لذلك قدرًا كبيرًا من الارتكازية، ما كلفنا بضعة أعشار من الثانية".

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ثم خسر السائق البريطاني مزيدًا من الوقت بسبب نقص الطاقة، بعدما نفدت الطاقة الكهربائية من السيارة قرب نهاية لفّته.

وقال: "كانت لفتي في النهاية جيدة بقدر ما يمكن أن تكون، لكن لم تكن هناك أي سيارة أمامي. وبعد ذلك عانينا نقصًا في استخدام الطاقة خلال الجزء الأخير، وخسرت نحو ستة أعشار من الثانية بسبب ذلك وحده. وعندما تمطر، تهطل بغزارة، وكان ذلك أحد تلك الأيام".

وبما أنه لم تكن هناك سيارة أمامه ليستفيد من السحب الهوائي خلال محاولته الأخيرة، فشل هاميلتون في تحسين زمنه. ورغم اعتقاده بأن بلوغ القسم الثالث كان ممكنًا، أقر بأن التأهل إلى مركز متقدم كثيرًا على شبكة الانطلاق كان سيظل صعبًا، قائلًا: "حسنًا، كنا نقاتل لمجرد بلوغ القسم الثالث".

واعتقد هاميلتون أنه كان قادرًا على التأهل إلى القسم الثالث "لولا خسارة الطاقة والارتكازية"، لكنه أضاف أن الأمر "كان سيظل صعبًا".

وتابع: "لكن لفتي كانت جيدة بما يكفي لوضعي هناك. هذا ما حدث. بالتأكيد لم يكن يومًا جيدًا للفريق بأكمله، لكننا سنحاول التقدم إلى الأمام غدًا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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