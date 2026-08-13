قيّم لويس هاميلتون أداءه خلال النصف الأول من موسم 2026 في الفورمولا 1. إذ دخل بطل العالم سبع مرات العطلة الصيفية في المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة السائقين.

وسُئل هاميلتون، الذي تعرض للانتقادات في السنوات الأخيرة، عما إذا كان لا يزال يمتلك السرعة الكافية للفوز بالسباقات بشكل منتظم وتحقيق بطولة العالم الثامنة التي طال انتظارها.

لكن ردّ السائق البريطاني المثير للإعجاب على منتقديه، كان على الحلبة هذا الموسم.

حيث أحرز بطل العالم سبع مرات أول انتصار له بألوان فيراري الحمراء في جائزة إسبانيا الكبرى، ليصبح أكبر منافس لـ كيمي أنتونيللي في معركة بطولة العالم.

ومع ذلك، عندما طُلب منه تقييم أدائه في القسم الأول من موسم 2026، منح هاميلتون نفسه تقييمًا أقل مما كان متوقعًا.

حيث قال النجم البريطاني: "ربما كنت أعلى قليلًا من المتوسط".

وتحدث هاميلتون عن حظوظه في بطولة العالم، قائلًا: "أفكر فقط في سباق واحد في كل مرة".

وأكمل: "أحاول معرفة كيف يمكنني تحقيق أقصى استفادة من كل عطلة نهاية أسبوع. لذلك، لا أفكر عمومًا في عشرة سباقات إلى الأمام".

ومع بقاء 12 عطلة نهاية أسبوع للسباقات كحد أقصى في الموسم، قد يؤدي التوتر في الشرق الأوسط إلى خفض هذا العدد.

وبالتالي، أمام هاميلتون ما يكفي من الوقت لتقليص الفارق البالغ 50 نقطة بينه وبين أنتونيللي.

Watch: اف1 في أسبوع: ريد بُل والتخلص من ضغط فيرستابن؟ عقد ألونسو الجديد، دور المصنعين السلبي في القوانين!

وقد جعل تقارب مستويات السيارات على شبكة الانطلاق، خصوصًا في الأسابيع الأخيرة، معركة البطولة أكثر انفتاحًا، مع تراجع أفضلية مرسيدس التي تمتعت بها منذ بداية الموسم تدريجيًا.

ومع دخول لوائح تقنية جديدة بالكامل حيز التنفيذ في عام 2026، ابتعدت الفورمولا 1 عن فلسفة المؤثرات الأرضية التي كانت مستخدمة في الجيل السابق، وعادت إلى سيارات أصغر حجمًا وأخف وزنًا.

وسُئل هاميلتون حول شعوره إزاء التغييرات التي توجب عليه إجراؤها لاكتساب السرعة في الحقبة الجديدة، ومدى رضاه عن قيادة الجيل الجديد من السيارات.

ليجيب : "لا أعتقد أن هذا الأمر مُرضٍ بشكل خاص لأي شخص".

وأضاف: "أعتقد أننا جميعًا اضطررنا إلى إجراء بعض التغييرات".

واختتم: "لكنني لا أعتقد أنني اضطررت إلى إجراء تغييرات أكثر مما اضطررت إليه في أي حقبة أخرى من السباقات".