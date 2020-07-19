هاميلتون يقود "سباقًا وحيدًا" ليُحقّق الفوز في المجر للعام الثالث تواليًا

يُعتبر هاميلتون – السائق الأنجح على الإطلاق على حلبة هنغارورينغ - إذ سبق له الفوز 7 مرّات في السابق (مقارنةً بـ 4 انتصارات لثاني أنجح السائقين مايكل شوماخر)، حيث قرّر كتابة سيناريو مشابه هذا الموسم محققًا فوزه الثالث على التوالي في المجر.

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي للبريطاني هذا الموسم ما ضمن له خطف صدارة بطولة السائقين من زميله بالفريق فالتيري بوتاس.

وقد ظهر تفوّق هاميلتون جليًا في المجر حيث أجرى توقف "مجاني" قبل 4 لفات من نهاية السباق ليعود إل الصدارة بفارق 4.8 ثانية عن فيرشتابن (الفارق بلغ 27.3 ثانية قبل التوقف). كما أنّ البريطاني سجّل أسرع لفة في السباق خلال اللّفة الأخيرة ليحصد نقطة إضافية إلى رصيده.

وحلّ في المركز الثاني ماكس فيرشتابن الذي دافع عن مركزه بنجاح من هجمات فالتيري بوتاس، إذ تجدر الإشارة إلى أنّ السائق الهولندي تعرّض لحادث أثناء خروجه على الحلبة خلال اللّفة الاستطلاعية، ولكنّ فريقه كان قادرًا على إصلاحها ما سمح للهولندي بالمشاركة بالسباق.

بوتاس – الذي تراجع إلى المركز السادس بعد انطلاقته السيئة أنهى السباق في المركز الثالث، خاطفًا منصة التتويج من سائق ريسينغ بوينت لانس سترول.

وعلّق بوتاس على سباقه قائلاً "كان سباقًا سيئًا في الحقيقة. لقد خسرت العديد من المراكز على الانطلاقة ما زاد من صعوبة السباق. لقد دخلت في منافسة مع فيرشتابن ولكن عدد اللّفات لم يسعفني".

وذهب المركز الخامس إلى أليكسندر ألبون الذي قدّم سباقًا جيدًا عقب تجاوزه لسيباستيان فيتيل قبل 4 لفات من النهاية، بينما اكتفى سائق فيراري بالمركز السادس متقدمًا على سيرجيو بيريز.

المركز الثامن كان من نصيب دانيال ريكاردو، فيما أكمل كيفن ماغنوسن وكارلوس ساينز ترتيب العشرة الأوائل.

خيبة الأمل كانت كبيرة لدى شارل لوكلير الذي عانى بشكلٍ كبير مع إطاراته إذ احتلّ المركز الـ 11 من دون تسجيله لأيّ نقطة.

مجريات السباق

انطلقت "الدراما" قبل انطلاقة السباق الفعليّة، إذ وأثناء خروج فيرشتابن إلى الحلبة لتجهيز وتحضير سيارته على شبكة الانطلاق، تعرّض لحادثٍ على المنعطف الـ 12 ما ألحق أضرارًا بسيارته. ولكن فريقه كان قادرًا على إصلاح الأضرار وتجهيز السيارة بوقت قياسيّ وهو ما دفع الهولندي للقول "عمل رائع يا رفاق. إنه أمر لا يُصدّق . شُكرًا لكم جميعًا".

تجدر الإشارة إلى أنّ جميع السيارات كانت مزوّدة بالإطارات المخصصة للأجواء الماطرة وذلك بسبب هطول الأمطار على الحلبة منذ الصباح الباكر.

وخلال لفة التحمية طلب دانييل كفيات من فريقه عمّا إذا كان بإمكانه الدخول إلى منطقة الصيانة من أجل تغيير إطاراته إلى الجافة، ولكن القرار الفعليّ كان من نصيب ثنائي هاس الذي دخل لمنطقة الصيانة من أجل تغيير الإطارات سريعًا.

وفي حين أنّ هاميلتون حقّق انطلاقة نظيفة سمحت له بالابتعاد في الصدارة، تراجع زميله بوتاس إلى المركز السادس بعدما تلكأ على الانطلاقة، حيث بدا بأنه انطلق قبل انطفاء الأضواء الحمراء ومن ثم أوقف حركته ما كلّفه الكثير لصالح السيارات خلفه.

وبحلول اللّفة الرابعة، توقفت معظم السيارات من أجل التخلي عن الإطارات الرطبة والاستعانة بالإطارات الملساء المخصصة للأجواء الجافة حيث تبدّلت المراكز بشكلٍ جنونيّ.

وبما أنّ فريق هاس كان أوّل من انتقال إلى الإطارات الملساء قبل انطلاقة السباق، تواجد سائقَيه كيفن ماغنوسن ورومان غروجان بالمركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وفي اللّفة الرابعة، اصطدم نيكولا لاتيفي مع كارلوس ساينز أثناء خروجهما من منطقة الصيانة ما أدّى إلى انثقاب الإطار على سيارة ويليامز – وهو الأمر الذي دفع لجنة الحكام إلى التحقيق في الحادثة – حيث حصل لاتيفي على عقوبة 5 ثوانٍ إلى زمنه.

وقد استطاع سترول التقدّم إلى المركز الرابع بعد تجاوزه لغروجان، ولكنه وجد صعوبة في تجاوز ماغنوسن الذي كان يحتلّ المركز الثالث. وقال سترول "لا أستطيع تجاوزه".

أمّا فريق هاس، فأخبر سائقه الدنماركي "كيفن، أنت تقوم بعملٍ رائع. عليك القيام بأفضل اللّفات الآن. سباقنا سيتحدّد بعد توقفنا في منطقة الصيانة".

في أثناء ذلك، بدأ بوتاس بتقليص الفارق مع سترول حيث كان يفصل بينهما 3.7 ثانية فقط.

بينما حصل المتصدّر هاميلتون على رسالة من فريقه مفادها "لويس، هناك بعض الأمطار القادمة خلال 12 دقيقة. ستكون زخّات طفيفة من المطر".

وفي اللّفة 16، دارت معركة ثلاثية رائعة بين ثنائي فيراري وألبون. حيث حاول الأخير تجاوز لوكلير، ما ساعد فيتيل على إغلاق الفارق والاقتراب منهما.

وقال ألبون "امنحوني المزيد من الطاقة. لماذا لا تعطوني المزيد من الطاقة على سيارتي؟" ولكن سائق ريد بُل استطاع تجاوز لوكلير في اللّفة الـ 18 ليتقدّم إلى المركز السابع. وفي اللّفة التالية تقدّم فيتيل على حساب لوكلير الذي كان يُعاني مع إطارات سيارته.

لوكلير لم يكن سعيدًا على الإطلاق حيث قال لفريقه "أنا أخسر الكثير من الوقت. لقد انتهت إطاراتي الأمامية. أعتقد بأنه يجب علينا التوقف"، وهو ما حدث بالفعل في اللّفة 22، على الرغم من سعيّ فيراري لتأخير التوقف انتظارًا للأمطار.

وعلى الرغم من توقعات الأرصاد الجوية بهطول الأمطار في ظرف دقائق قليلة، إلّا أنها لم تأتِ، وسط نجاح لوكلير في تجاوز نوريس للمركز الـ 13 بعد معركة ثنائية مشوقّة جمعتهما لعدّة لفات.

وبعد إجراء توقفه الثاني وانتقاله إلى إطارات "ميديوم" استطاع بوتاس تقليص الفارق مع فيرشتابن (إطارات هارد) إلى 5.5 ثانية مع تبقي 30 لفة على نهاية السباق قبل أن يصل الفارق بينهما إلى أقلّ من ثانية في اللّفة 46.

ولكن بوتاس دخل إلى منطقة الصيانة في اللّفة 50 منتقلاً إلى الإطارات القاسية حيث خرج في المركز الثالث ولكن بفارق 22 ثانية عن فيرشتابن.

وقبل 5 لفات من نهاية السباق، قلّص ألبون الفارق مع فيتيل إلى أقلّ من ثانية خلال صراعهما على المركز الخامس. وقد تمكّن سائق ريد بُل من القيام بالتجاوز باللّفة التالية والتقدّم على حساب السائق الألماني

وعلى الرغم من محاولات بوتاس التقدّم إلى المركز الثاني، بيد أنّ فيرشتابن نجح بقطع خطّ النهاية في المركز الثاني أمام الفنلندي.

ترتيب السباق