فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
18 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
39 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
46 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
67 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
95 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
102 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
116 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
130 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى / تقرير السباق

هاميلتون يقود "سباقًا وحيدًا" ليُحقّق الفوز في المجر للعام الثالث تواليًا

المشاركات
التعليقات
هاميلتون يقود "سباقًا وحيدًا" ليُحقّق الفوز في المجر للعام الثالث تواليًا
من قبل:
, رئيس التحرير
19-07-2020

انفرد لويس هاميلتون بصدارة سباق جائزة المجر الكبرى، إذ حقّق الفوز في الجولة الثالثة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد بعد غياب المنافسة من حوله ليُحرز فوزه الثامنة في تاريخ هذا السباق.

يُعتبر هاميلتون – السائق الأنجح على الإطلاق على حلبة هنغارورينغ - إذ سبق له الفوز 7 مرّات في السابق (مقارنةً بـ 4 انتصارات لثاني أنجح السائقين مايكل شوماخر)، حيث قرّر كتابة سيناريو مشابه هذا الموسم محققًا فوزه الثالث على التوالي في المجر.

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي للبريطاني هذا الموسم ما ضمن له خطف صدارة بطولة السائقين من زميله بالفريق فالتيري بوتاس.

وقد ظهر تفوّق هاميلتون جليًا في المجر حيث أجرى توقف "مجاني" قبل 4 لفات من نهاية السباق ليعود إل الصدارة بفارق 4.8 ثانية عن فيرشتابن (الفارق بلغ 27.3 ثانية قبل التوقف). كما أنّ البريطاني سجّل أسرع لفة في السباق خلال اللّفة الأخيرة ليحصد نقطة إضافية إلى رصيده.

وحلّ في المركز الثاني ماكس فيرشتابن الذي دافع عن مركزه بنجاح من هجمات فالتيري بوتاس، إذ تجدر الإشارة إلى أنّ السائق الهولندي تعرّض لحادث أثناء خروجه على الحلبة خلال اللّفة الاستطلاعية، ولكنّ فريقه كان قادرًا على إصلاحها ما سمح للهولندي بالمشاركة بالسباق.

بوتاس – الذي تراجع إلى المركز السادس بعد انطلاقته السيئة أنهى السباق في المركز الثالث، خاطفًا منصة التتويج من سائق ريسينغ بوينت لانس سترول.

وعلّق بوتاس على سباقه قائلاً "كان سباقًا سيئًا في الحقيقة. لقد خسرت العديد من المراكز على الانطلاقة ما زاد من صعوبة السباق. لقد دخلت في منافسة مع فيرشتابن ولكن عدد اللّفات لم يسعفني".

وذهب المركز الخامس إلى أليكسندر ألبون الذي قدّم سباقًا جيدًا عقب تجاوزه لسيباستيان فيتيل قبل 4 لفات من النهاية، بينما اكتفى سائق فيراري بالمركز السادس متقدمًا على سيرجيو بيريز.

المركز الثامن كان من نصيب دانيال ريكاردو، فيما أكمل كيفن ماغنوسن وكارلوس ساينز ترتيب العشرة الأوائل.  

خيبة الأمل كانت كبيرة لدى شارل لوكلير الذي عانى بشكلٍ كبير مع إطاراته إذ احتلّ المركز الـ 11 من دون تسجيله لأيّ نقطة.

مجريات السباق

انطلقت "الدراما" قبل انطلاقة السباق الفعليّة، إذ وأثناء خروج فيرشتابن إلى الحلبة لتجهيز وتحضير سيارته على شبكة الانطلاق، تعرّض لحادثٍ على المنعطف الـ 12 ما ألحق أضرارًا بسيارته. ولكن فريقه كان قادرًا على إصلاح الأضرار وتجهيز السيارة بوقت قياسيّ وهو ما دفع الهولندي للقول "عمل رائع يا رفاق. إنه أمر لا يُصدّق . شُكرًا لكم جميعًا".

تجدر الإشارة إلى أنّ جميع السيارات كانت مزوّدة بالإطارات المخصصة للأجواء الماطرة وذلك بسبب هطول الأمطار على الحلبة منذ الصباح الباكر.

وخلال لفة التحمية طلب دانييل كفيات من فريقه عمّا إذا كان بإمكانه الدخول إلى منطقة الصيانة من أجل تغيير إطاراته إلى الجافة، ولكن القرار الفعليّ كان من نصيب ثنائي هاس الذي دخل لمنطقة الصيانة من أجل تغيير الإطارات سريعًا.

وفي حين أنّ هاميلتون حقّق انطلاقة نظيفة سمحت له بالابتعاد في الصدارة، تراجع زميله بوتاس إلى المركز السادس بعدما تلكأ على الانطلاقة، حيث بدا بأنه انطلق قبل انطفاء الأضواء الحمراء ومن ثم أوقف حركته ما كلّفه الكثير لصالح السيارات خلفه.

وبحلول اللّفة الرابعة، توقفت معظم السيارات من أجل التخلي عن الإطارات الرطبة والاستعانة بالإطارات الملساء المخصصة للأجواء الجافة حيث تبدّلت المراكز بشكلٍ جنونيّ.

وبما أنّ فريق هاس كان أوّل من انتقال إلى الإطارات الملساء قبل انطلاقة السباق، تواجد سائقَيه كيفن ماغنوسن ورومان غروجان بالمركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وفي اللّفة الرابعة، اصطدم نيكولا لاتيفي مع كارلوس ساينز أثناء خروجهما من منطقة الصيانة ما أدّى إلى انثقاب الإطار على سيارة ويليامز – وهو الأمر الذي دفع لجنة الحكام إلى التحقيق في الحادثة – حيث حصل لاتيفي على عقوبة 5 ثوانٍ إلى زمنه.

وقد استطاع سترول التقدّم إلى المركز الرابع بعد تجاوزه لغروجان، ولكنه وجد صعوبة في تجاوز ماغنوسن الذي كان يحتلّ المركز الثالث. وقال سترول "لا أستطيع تجاوزه".

أمّا فريق هاس، فأخبر سائقه الدنماركي "كيفن، أنت تقوم بعملٍ رائع. عليك القيام بأفضل اللّفات الآن. سباقنا سيتحدّد بعد توقفنا في منطقة الصيانة".

في أثناء ذلك، بدأ بوتاس بتقليص الفارق مع سترول حيث كان يفصل بينهما 3.7 ثانية فقط.

بينما حصل المتصدّر هاميلتون على رسالة من فريقه مفادها "لويس، هناك بعض الأمطار القادمة خلال 12 دقيقة. ستكون زخّات طفيفة من المطر".

وفي اللّفة 16، دارت معركة ثلاثية رائعة بين ثنائي فيراري وألبون. حيث حاول الأخير تجاوز لوكلير، ما ساعد فيتيل على إغلاق الفارق والاقتراب منهما.

وقال ألبون "امنحوني المزيد من الطاقة. لماذا لا تعطوني المزيد من الطاقة على سيارتي؟" ولكن سائق ريد بُل استطاع تجاوز لوكلير في اللّفة الـ 18 ليتقدّم إلى المركز السابع. وفي اللّفة التالية تقدّم فيتيل على حساب لوكلير الذي كان يُعاني مع إطارات سيارته.

لوكلير لم يكن سعيدًا على الإطلاق حيث قال لفريقه "أنا أخسر الكثير من الوقت. لقد انتهت إطاراتي الأمامية. أعتقد بأنه يجب علينا التوقف"، وهو ما حدث بالفعل في اللّفة 22، على الرغم من سعيّ فيراري لتأخير التوقف انتظارًا للأمطار.

وعلى الرغم من توقعات الأرصاد الجوية بهطول الأمطار في ظرف دقائق قليلة، إلّا أنها لم تأتِ، وسط نجاح لوكلير في تجاوز نوريس للمركز الـ 13 بعد معركة ثنائية مشوقّة جمعتهما لعدّة لفات.

وبعد إجراء توقفه الثاني وانتقاله إلى إطارات "ميديوم" استطاع بوتاس تقليص الفارق مع فيرشتابن (إطارات هارد) إلى 5.5 ثانية مع تبقي 30 لفة على نهاية السباق قبل أن يصل الفارق بينهما إلى أقلّ من ثانية في اللّفة 46.

ولكن بوتاس دخل إلى منطقة الصيانة في اللّفة 50 منتقلاً إلى الإطارات القاسية حيث خرج في المركز الثالث ولكن بفارق 22 ثانية عن فيرشتابن.

وقبل 5 لفات من نهاية السباق، قلّص ألبون الفارق مع فيتيل إلى أقلّ من ثانية خلال صراعهما على المركز الخامس. وقد تمكّن سائق ريد بُل من القيام بالتجاوز باللّفة التالية والتقدّم على حساب السائق الألماني

وعلى الرغم من محاولات بوتاس التقدّم إلى المركز الثاني، بيد أنّ فيرشتابن نجح بقطع خطّ النهاية في المركز الثاني أمام الفنلندي.

ترتيب السباق

المركز السائق عدد اللفات التوقيت الفارق النقاط
1 United Kingdom لويس هاميلتون 70 1:36:12.473   26
2 Netherlands ماكس فيرشتابن 70 1:36:21.175 8.702 18
3 Finland فالتيري بوتاس 70 1:36:21.925 9.452 15
4 Canada لانس سترول 70 1:37:10.052 57.579 12
5 Thailand ألكسندر ألبون 70 1:37:30.789 1:18.316 10
6 Germany سيباستيان فيتيل 69 1 lap   8
7 Mexico سيرجيو بيريز 69 1 lap   6
8 Australia دانيال ريكاردو 69 1 lap   4
9 Denmark كيفن ماغنوسن 69 1 lap   2
10 Spain كارلوس ساينز الإبن 69 1 lap   1
11 Monaco شارل لوكلير 69 1 lap    
12 Russian Federation دانييل كفيات 69 1 lap    
13 United Kingdom لاندو نوريس 69 1 lap    
14 France إستيبان أوكون 69 1 lap    
15 France رومان غروجان 69 1 lap    
16 Finland كيمي رايكونن 69 1 lap    
17 Italy أنطونيو جيوفينازي 69 1 lap    
18 United Kingdom جورج راسل 69 1 lap    
19 Canada نيكولاس لاتيفي 65 5 laps    
  France بيير غاسلي 15      
شاهد كامل النتائج
المقال التالي
حادث لفيرشتابن أثناء خروجه إلى شبكة الانطلاق في سباق المجر

المقال السابق

حادث لفيرشتابن أثناء خروجه إلى شبكة الانطلاق في سباق المجر

المقال التالي

فيرشتابن اعتقد بأنه لن يشارك في سباق المجر

فيرشتابن اعتقد بأنه لن يشارك في سباق المجر

الأكثر شعبية اليوم

بوتاس يشرح الخطأ الذي اقترفه خلال انطلاقة سباق المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1
17د

بوتاس يشرح الخطأ الذي اقترفه خلال انطلاقة سباق المجر

هاميلتون يقود "سباقًا وحيدًا" ليُحقّق الفوز في المجر للعام الثالث تواليًا
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون يقود "سباقًا وحيدًا" ليُحقّق الفوز في المجر للعام الثالث تواليًا

موتو جي بي: كوارتارارو يسجّل فوزه الأوّل وماركيز يتعرض لحادثة كبيرة في خيريز
موتو جي بي / موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يسجّل فوزه الأوّل وماركيز يتعرض لحادثة كبيرة في خيريز

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1
31د

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر

فيرشتابن اعتقد بأنه لن يشارك في سباق المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1
44د

فيرشتابن اعتقد بأنه لن يشارك في سباق المجر

تغطية سباق جائزة المجر الكبرى 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

تغطية سباق جائزة المجر الكبرى 2020

حادث لفيرشتابن أثناء خروجه إلى شبكة الانطلاق في سباق المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1

حادث لفيرشتابن أثناء خروجه إلى شبكة الانطلاق في سباق المجر

ماركيز يتعرض لكسر في ذراعه إثر حادثته في خيريز وسيخضع لعملية جراحية في برشلونة
موتو جي بي / موتو جي بي

ماركيز يتعرض لكسر في ذراعه إثر حادثته في خيريز وسيخضع لعملية جراحية في برشلونة

أحدث الأخبار

بوتاس يشرح الخطأ الذي اقترفه خلال انطلاقة سباق المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1
17د

بوتاس يشرح الخطأ الذي اقترفه خلال انطلاقة سباق المجر

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1
31د

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر

فيرشتابن اعتقد بأنه لن يشارك في سباق المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1
44د

فيرشتابن اعتقد بأنه لن يشارك في سباق المجر

هاميلتون يقود "سباقًا وحيدًا" ليُحقّق الفوز في المجر للعام الثالث تواليًا
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون يقود "سباقًا وحيدًا" ليُحقّق الفوز في المجر للعام الثالث تواليًا

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة المجر الكبرى
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بوتاس يشرح الخطأ الذي اقترفه خلال انطلاقة سباق المجر

17د
2
فورمولا 1

هاميلتون يقود "سباقًا وحيدًا" ليُحقّق الفوز في المجر للعام الثالث تواليًا

3
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يسجّل فوزه الأوّل وماركيز يتعرض لحادثة كبيرة في خيريز

4
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر

31د
5
فورمولا 1

فيرشتابن اعتقد بأنه لن يشارك في سباق المجر

44د

أحدث ملفات الفيديو

أجمل اللحظات من جائزة بريطانيا الكبرى 05:48
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة بريطانيا الكبرى

ريسينغ بوينت ضمن دائرة الخطر وأين تأثير تحديثات فيراري؟ 05:55
فورمولا 1

ريسينغ بوينت ضمن دائرة الخطر وأين تأثير تحديثات فيراري؟

أجمل الصور من جائزة ستيريا الكبرى 03:50
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة ستيريا الكبرى

تحديثات مرسيدس التي ساعدتها على الفوز في النمسا 06:18
فورمولا 1

تحديثات مرسيدس التي ساعدتها على الفوز في النمسا

قرية 01:25
فورمولا 1

قرية "ماكس فيرشتابن" في حلبة ريد بُل رينغ

أحدث الأخبار

بوتاس يشرح الخطأ الذي اقترفه خلال انطلاقة سباق المجر
فورمولا 1

بوتاس يشرح الخطأ الذي اقترفه خلال انطلاقة سباق المجر

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر

فيرشتابن اعتقد بأنه لن يشارك في سباق المجر
فورمولا 1

فيرشتابن اعتقد بأنه لن يشارك في سباق المجر

هاميلتون يقود "سباقًا وحيدًا" ليُحقّق الفوز في المجر للعام الثالث تواليًا
فورمولا 1

هاميلتون يقود "سباقًا وحيدًا" ليُحقّق الفوز في المجر للعام الثالث تواليًا

حادث لفيرشتابن أثناء خروجه إلى شبكة الانطلاق في سباق المجر
فورمولا 1

حادث لفيرشتابن أثناء خروجه إلى شبكة الانطلاق في سباق المجر

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.