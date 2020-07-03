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فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى / تقرير التجارب

هاميلتون يقود ثنائيّة مرسيدس المريحة في التجارب الحرّة الثانية في النمسا

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هاميلتون يقود ثنائيّة مرسيدس المريحة في التجارب الحرّة الثانية في النمسا
من قبل:
03-07-2020

واصل سائقا مرسيدس لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس بسط سيطرتهما على مجريات جائزة النمسا الكبرى عبر حجز المركزين الأوّل والثاني بأريحيّة كبيرة، في الوقت الذي برزت فيه سيارة ريسينغ بوينت بأداء لافت مع نهاية اليوم الأوّل من الجولة الافتتاحيّة لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

شهدت بداية الحصّة بعض الانزلاقات بسبب سعي السائقين لمعرفة حدود سياراتهم على الحلبة.

واختبر أغلب السائقين في البداية الإطارات المتوسّطة والقاسية، لكنّ برنامج هاميلتون تعثّر مبكّرًا وذلك بعد عدم حصول فريقه مرسيدس على بيانات نظام القياس عن بعد من سيارته ما اضطرّه للعودة إلى مرآب الفريق.

وخسر البريطاني قرابة نصف ساعة قبل أن يتمكّن من الدخول أخيرًا إلى الحلبة ويُسجّل الزمن الأسرع منذ اللفّة الأولى.

وانتقل السائقون إثر ذلك إلى استخدام إطارات "سوفت" لمحاكاة التصفيات، ومجدّدًا كانت الغلبة من نصيب ثنائيّ مرسيدس وبأفضليّة مريحة عن بقيّة منافسيه، حيث حقّق هاميلتون الزمن الأسرع البالغ 1:04.304 دقيقة وواصل البريطاني التمتّع بأفضليّة على حساب زميله بوتاس، حيث بلغ الفارق بينهما 0.197 ثانية.

لكنّ حصّة مرسيدس لم تسر من دون مشاكل إضافيّة، حيث تذمّر بوتاس في آخر ربع ساعة من وجود مشكلة عند نقل الغيارات ليطلب منه مهندسه العودة إلى خطّ الحظائر مباشرة.

وكان الترتيب خلف ثنائيّ مرسيدس غير معتاد، إذ كان أداء سيارة ريسينغ بوينت أو ما يحلو للبعض بأن يدعوها"سيارة مرسيدس الورديّة" لافتًا للأنظار بشكلٍ كبير، إذ نجح سيرجيو بيريز في التواجد في المركز الثالث بفارق ستّة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة.

وذهب المركز الرابع إلى سيباستيان فيتيل سائق فيراري، حيث كان على بُعد أجزاء طفيفة من بيريز، لكنّه كان الوحيد المدافع عن راية فيراري في المقدّمة، وذلك بعد أن تواجد خلفه دانيال ريكاردو في ظلّ تغطية 0.027 ثانية فقط لثلاثتهم.

وحلّ لاندو نوريس سائق مكلارين مباشرة خلف ريكاردو زميله المستقبليّ في المركز السادس أمام لانس سترول سائق ريسينغ بوينت الآخر.

وعلى عكس التوقّعات لم يكن أداء ريد بُل في المستوى المطلوب بعد أن كانت الحظيرة النمساويّة تمنّي النفس بمقارعة مرسيدس بعد أن حظيت بأفضل "تحضيراتها" للموسم الجديد منذ 2013.

إذ اقتصر ماكس فيرشتابن على المركز الثامن بعد أن عبّر عن عدم سعادته بأداء مقدّمة سيارته، وبالفعل فقد السيطرة عليها في نصف الساعة الأخير عند المنعطف الخامس لكنّه لم يتعرّض لأيّ حادث.

وتأكّد أداء ريد بُل غير الثابت بتذمّر أليكسدنر ألبون من السلوك العام للسيارة الذي وصفه بـ "الغريب"، قبل أن ينزلق هو الآخر على الحلبة عند المنعطف الأوّل أثناء محاكاة المسافات الطويلة.

وتواجد شارل لوكلير في المركز التاسع، بعد أن بدا بأنّه ارتكب خطأً في محاولته السريعة، لكنّه بدا أقلّ سرعة من زميله فيتيل بشكلٍ عام، بينما أكمل زميله المستقبليّ كارلوس ساينز ترتيب العشرة الأوائل.

وعلى صعيد محاكاة السباق فقد كانت الأفضليّة من نصيب مرسيدس مثلما كان متوقّعًا، بينما كان الأداء متقاربًا بين ريد بُل وريسينغ بوينت خلفها.

نتيجة التجارب:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 42 1:04.304     241.739
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 37 1:04.501 0.197 0.197 241.000
3 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 48 1:04.945 0.641 0.444 239.353
4 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 48 1:04.961 0.657 0.016 239.294
5 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 36 1:04.972 0.668 0.011 239.253
6 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 38 1:05.087 0.783 0.115 238.831
7 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 49 1:05.135 0.831 0.048 238.655
8 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 41 1:05.215 0.911 0.080 238.362
9 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 46 1:05.298 0.994 0.083 238.059
10 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 37 1:05.352 1.048 0.054 237.862
11 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 42 1:05.415 1.111 0.063 237.633
12 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 34 1:05.443 1.139 0.028 237.531
13 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 47 1:05.453 1.149 0.010 237.495
14 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 49 1:05.608 1.304 0.155 236.934
15 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 44 1:05.678 1.374 0.070 236.681
16 8 France رومان غروجان هاس فيراري 50 1:05.908 1.604 0.230 235.856
17 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 51 1:06.016 1.712 0.108 235.470
18 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 40 1:06.125 1.821 0.109 235.082
19 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 44 1:06.278 1.974 0.153 234.539
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 45 1:07.124 2.820 0.846 231.583
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الكاتب مروان الوافي

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