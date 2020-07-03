هاميلتون يقود ثنائيّة مرسيدس المريحة في التجارب الحرّة الثانية في النمسا

شهدت بداية الحصّة بعض الانزلاقات بسبب سعي السائقين لمعرفة حدود سياراتهم على الحلبة.

واختبر أغلب السائقين في البداية الإطارات المتوسّطة والقاسية، لكنّ برنامج هاميلتون تعثّر مبكّرًا وذلك بعد عدم حصول فريقه مرسيدس على بيانات نظام القياس عن بعد من سيارته ما اضطرّه للعودة إلى مرآب الفريق.

وخسر البريطاني قرابة نصف ساعة قبل أن يتمكّن من الدخول أخيرًا إلى الحلبة ويُسجّل الزمن الأسرع منذ اللفّة الأولى.

وانتقل السائقون إثر ذلك إلى استخدام إطارات "سوفت" لمحاكاة التصفيات، ومجدّدًا كانت الغلبة من نصيب ثنائيّ مرسيدس وبأفضليّة مريحة عن بقيّة منافسيه، حيث حقّق هاميلتون الزمن الأسرع البالغ 1:04.304 دقيقة وواصل البريطاني التمتّع بأفضليّة على حساب زميله بوتاس، حيث بلغ الفارق بينهما 0.197 ثانية.

لكنّ حصّة مرسيدس لم تسر من دون مشاكل إضافيّة، حيث تذمّر بوتاس في آخر ربع ساعة من وجود مشكلة عند نقل الغيارات ليطلب منه مهندسه العودة إلى خطّ الحظائر مباشرة.

وكان الترتيب خلف ثنائيّ مرسيدس غير معتاد، إذ كان أداء سيارة ريسينغ بوينت أو ما يحلو للبعض بأن يدعوها"سيارة مرسيدس الورديّة" لافتًا للأنظار بشكلٍ كبير، إذ نجح سيرجيو بيريز في التواجد في المركز الثالث بفارق ستّة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة.

وذهب المركز الرابع إلى سيباستيان فيتيل سائق فيراري، حيث كان على بُعد أجزاء طفيفة من بيريز، لكنّه كان الوحيد المدافع عن راية فيراري في المقدّمة، وذلك بعد أن تواجد خلفه دانيال ريكاردو في ظلّ تغطية 0.027 ثانية فقط لثلاثتهم.

وحلّ لاندو نوريس سائق مكلارين مباشرة خلف ريكاردو زميله المستقبليّ في المركز السادس أمام لانس سترول سائق ريسينغ بوينت الآخر.

وعلى عكس التوقّعات لم يكن أداء ريد بُل في المستوى المطلوب بعد أن كانت الحظيرة النمساويّة تمنّي النفس بمقارعة مرسيدس بعد أن حظيت بأفضل "تحضيراتها" للموسم الجديد منذ 2013.

إذ اقتصر ماكس فيرشتابن على المركز الثامن بعد أن عبّر عن عدم سعادته بأداء مقدّمة سيارته، وبالفعل فقد السيطرة عليها في نصف الساعة الأخير عند المنعطف الخامس لكنّه لم يتعرّض لأيّ حادث.

وتأكّد أداء ريد بُل غير الثابت بتذمّر أليكسدنر ألبون من السلوك العام للسيارة الذي وصفه بـ "الغريب"، قبل أن ينزلق هو الآخر على الحلبة عند المنعطف الأوّل أثناء محاكاة المسافات الطويلة.

وتواجد شارل لوكلير في المركز التاسع، بعد أن بدا بأنّه ارتكب خطأً في محاولته السريعة، لكنّه بدا أقلّ سرعة من زميله فيتيل بشكلٍ عام، بينما أكمل زميله المستقبليّ كارلوس ساينز ترتيب العشرة الأوائل.

وعلى صعيد محاكاة السباق فقد كانت الأفضليّة من نصيب مرسيدس مثلما كان متوقّعًا، بينما كان الأداء متقاربًا بين ريد بُل وريسينغ بوينت خلفها.

نتيجة التجارب: