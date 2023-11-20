هاميلتون يقلل من الانتقادات لجولة فيغاس التي قدمت "سباقاً أفضل من غيرها"

ركزت الفورمولا واحد في جولة لاس فيغاس على عنصر الاستعراض بما يتناسب مع طبيعة المدينة الشهيرة التي لاتنام.

كما أن بداية الجولة شهدت بعض الصعوبات حين تسبب غطاء تصريف على الحلبة بحادثة لسيارة فيراري التي يقودها كارلوس ساينز وكذلك إستيبان أوكون سائق ألبين، ما أدى إلى إلغاء الحصة الأولى وتأجيل الثانية.

وسط ذلك، تصاعدت أصوات تنتقد الجولة في إشارة إلى المبالغة بعنصر الاستعراض على حساب التنافس الرياضي.

ومن بينهم كان ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الذي صرّح علانية بأنه شعر "وكأنه مهرج" أثناء مراسم الافتتاح.

لكن هناك سائقين آخرين امتلكوا وجهات نظر أخرى، من بينهم فرناندو ألونسو، شارل لوكلير وكذلك لويس هاميلتون الذي دافع عن السباق نفسه.

فقال: "كان السباق رائعاً. كان أحد أفضل السباقات".

وأكمل: "الكثير من الناس، وجميع وسائل الإعلام، كانوا سلبيين للغاية تجاه السباق والاستعراض وغير ذلك، لكنني قلت/ لنرَ كيف ستسير الأمور. لقد كان سباقاً رائعاً! كان أشبه بباكو، بل أفضل".

وحين سُئِل إن كانت الفورمولا واحد قد قامت بعمل جيد في الموازنة بين الجانبين الرياضي والترفيهي، أجاب بطل العالم سبع مرات: "لم أرَ أيّ ترفيه، لذا لا أعلم حقاً. لم أشاهد هذا الجانب".

وتابع: "لكن كما قلت، هناك الكثير من السلبية لوجود 3 سباقات في الولايات المتحدة، والجميع يتكلم حول إعادة الحلبات الكلاسيكية في أوروبا".

وأردف: "لكن هذا السباق قدم منافسات أفضل من أغلب تلك الحلبات. لذا تهانينا للقائمين على هذا الحدث ولا أكاد أطيق صبراً للعودة مجدداً العام المقبل".