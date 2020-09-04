هاميلتون يقلب تأخّره عن بوتاس في التجارب الحرّة الثانية في إيطاليا

بالرغم من من تحذيرات مايكل ماسي من مسألة ضرورة عدم سير السائقين ببطء من دون موجب على الحلبة على إثر بعض الوقائع في التجارب الحرّة الأولى، فإنّ الوضع لم يتحسّن كثيرًا في التجرب الثانية.

إذ قال جورج راسل على سبيل المثال: "سيكون هناك حادثٌ نتيجة كلّ هذا. إنّه كابوس لعين".

وقدّم هاميلتون لفّة صاروخيّة منذ البداية بالرغم من استخدامه لإطارات "ميديوم"، حيث تفوّق على أفضل أزمنة بوتاس من الفترة الصباحيّة بعد أن سجّل 1:20.645 دقيقة مع نهاية سلسلة اللفّات الأولى.

ولدى عودة السائقين لاحقًا من أجل إكمال محاكاة التصفيات على إطارات "سوفت"، فقد كان الزحام كارثيًا وكانت قرابة 16 سيارة مصطفّة وراء بعضها على الخطّ المستقيم الخلفيّ قبل منعطف "بارابوليكا" الأخير.

إذ قال لوكلير على سبيل المثال: "يا لها من كارثة. أعني لا بأس الآن سيكون هذا بمثابة تدريبٍ جيّد للتصفيات، لكن سيكون الوضع كارثيًا".

وعلى صعيد الأزمنة فمثلما كان متوقّعًا فإنّ مرسيدس كانت تحلّق في عالمٍ لوحدها، بينما كان الترتيب متقاربًا للغاية خلفها.

وذهبت الصدارة إلى لويس هاميلتون بتوقيت 1:20.192 دقيقة، حيث قلب تأخّره عن زميله بوتاس في الحصّة الأولى وتقدّم عليه هذه المرّة بذات الفارق تقريبًا.

وتمتّعت السهام الفضيّة بأفضليّة قرابة ثانية في هذه الحصّة، لكن صاحب المركز الثالث لم يكن مألوفًا للغاية.

إذ تواجد لاندو نوريس سائق مكلارين في المركز الثالث على بُعد 0.897 ثانية بعد أن انتقل إلى مجموعة جديدة من إطارات "سوفت" في الدقائق الأخيرة، وتقدّم حينها على بيير غاسلي الرابع الذي نجح في التفوّق على ماكس فيرشتابن سائق الفريق الأساسيّ ريد بُل.

وتمكّن كارلوس ساينز الإبن في وضع سيارة مكلارين في المركز السادس أمام دانييل كفيات سائق ألفا تاوري الآخر.

وبعد معاناته في الحصّة الأولى، تواجد لانس سترول سائق ريسينغ بوينت في المركز الثامن أمام زميله سيرجيو بيريز الذي حلّ عاشرًا بينما توسّطهما لوكلير سائق فيراري، وذلك في ظلّ تقديم الحصان الجامح لأداء أفضل حالًا من عطلة نهاية الأسبوع الماضي الكارثيّة في سبا.

بدوره تواجد سيباستيان فيتيل في المركز الـ 12 على بُعد 1.5 ثانية عن الصدارة، وكان من المثير مدى معاناته هو وزميله لوكلير لقيادة سيارة "اس.ف1000"، إذ انزلق الألماني عند الخروج من المنعطف الخامس وعبر على الحصى واحتكّ القسم الخلفي من سيارته بالحاجز الجانبي لكنّ سيارته لم تتضرّر، كما انزلق لوكلير بدوره عند ذات المنعطف وعبر بعنفٍ على الحصى وقال على اللاسلكي: "قيادة السيارة صعبة جدًا".

نتيجة التجارب: