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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى / تقرير التجارب

هاميلتون يقلب تأخّره عن بوتاس في التجارب الحرّة الثانية في إيطاليا

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هاميلتون يقلب تأخّره عن بوتاس في التجارب الحرّة الثانية في إيطاليا
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قلب لويس هاميلتون الطاولة على زميله فالتيري بوتاس في التجارب الحرّة الثانية من جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد، وذلك في ظلّ تمتّع مرسيدس بأفضليّة كبيرة أمام بقيّة منافساتها على حلبة مونزا.

بالرغم من من تحذيرات مايكل ماسي من مسألة ضرورة عدم سير السائقين ببطء من دون موجب على الحلبة على إثر بعض الوقائع في التجارب الحرّة الأولى، فإنّ الوضع لم يتحسّن كثيرًا في التجرب الثانية.

إذ قال جورج راسل على سبيل المثال: "سيكون هناك حادثٌ نتيجة كلّ هذا. إنّه كابوس لعين".

وقدّم هاميلتون لفّة صاروخيّة منذ البداية بالرغم من استخدامه لإطارات "ميديوم"، حيث تفوّق على أفضل أزمنة بوتاس من الفترة الصباحيّة بعد أن سجّل 1:20.645 دقيقة مع نهاية سلسلة اللفّات الأولى.

ولدى عودة السائقين لاحقًا من أجل إكمال محاكاة التصفيات على إطارات "سوفت"، فقد كان الزحام كارثيًا وكانت قرابة 16 سيارة مصطفّة وراء بعضها على الخطّ المستقيم الخلفيّ قبل منعطف "بارابوليكا" الأخير.

إذ قال لوكلير على سبيل المثال: "يا لها من كارثة. أعني لا بأس الآن سيكون هذا بمثابة تدريبٍ جيّد للتصفيات، لكن سيكون الوضع كارثيًا".

وعلى صعيد الأزمنة فمثلما كان متوقّعًا فإنّ مرسيدس كانت تحلّق في عالمٍ لوحدها، بينما كان الترتيب متقاربًا للغاية خلفها.

وذهبت الصدارة إلى لويس هاميلتون بتوقيت 1:20.192 دقيقة، حيث قلب تأخّره عن زميله بوتاس في الحصّة الأولى وتقدّم عليه هذه المرّة بذات الفارق تقريبًا.

وتمتّعت السهام الفضيّة بأفضليّة قرابة ثانية في هذه الحصّة، لكن صاحب المركز الثالث لم يكن مألوفًا للغاية.

إذ تواجد لاندو نوريس سائق مكلارين في المركز الثالث على بُعد 0.897 ثانية بعد أن انتقل إلى مجموعة جديدة من إطارات "سوفت" في الدقائق الأخيرة، وتقدّم حينها على بيير غاسلي الرابع الذي نجح في التفوّق على ماكس فيرشتابن سائق الفريق الأساسيّ ريد بُل.

وتمكّن كارلوس ساينز الإبن في وضع سيارة مكلارين في المركز السادس أمام دانييل كفيات سائق ألفا تاوري الآخر.

وبعد معاناته في الحصّة الأولى، تواجد لانس سترول سائق ريسينغ بوينت في المركز الثامن أمام زميله سيرجيو بيريز الذي حلّ عاشرًا بينما توسّطهما لوكلير سائق فيراري، وذلك في ظلّ تقديم الحصان الجامح لأداء أفضل حالًا من عطلة نهاية الأسبوع الماضي الكارثيّة في سبا.

بدوره تواجد سيباستيان فيتيل في المركز الـ 12 على بُعد 1.5 ثانية عن الصدارة، وكان من المثير مدى معاناته هو وزميله لوكلير لقيادة سيارة "اس.ف1000"، إذ انزلق الألماني عند الخروج من المنعطف الخامس وعبر على الحصى واحتكّ القسم الخلفي من سيارته بالحاجز الجانبي لكنّ سيارته لم تتضرّر، كما انزلق لوكلير بدوره عند ذات المنعطف وعبر بعنفٍ على الحصى وقال على اللاسلكي: "قيادة السيارة صعبة جدًا".

نتيجة التجارب:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 32 1:20.192     260.060
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 29 1:20.454 0.262 0.262 259.213
3 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 19 1:21.089 0.897 0.635 257.184
4 10 France بيير غاسلي ألفا روميو هوندا 25 1:21.121 0.929 0.032 257.082
5 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 30 1:21.228 1.036 0.107 256.743
6 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 30 1:21.313 1.121 0.085 256.475
7 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا روميو هوندا 35 1:21.376 1.184 0.063 256.277
8 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 32 1:21.389 1.197 0.013 256.236
9 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 32 1:21.503 1.311 0.114 255.877
10 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 31 1:21.594 1.402 0.091 255.592
11 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 32 1:21.697 1.505 0.103 255.270
12 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 28 1:21.733 1.541 0.036 255.157
13 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 32 1:21.786 1.594 0.053 254.992
14 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 36 1:21.883 1.691 0.097 254.690
15 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 29 1:22.080 1.888 0.197 254.078
16 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 32 1:22.088 1.896 0.008 254.054
17 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 34 1:22.147 1.955 0.059 253.871
18 8 France رومان غروجان هاس فيراري 34 1:22.254 2.062 0.107 253.541
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 32 1:22.825 2.633 0.571 251.793
20 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 34 1:22.927 2.735 0.102 251.483
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيطاليا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثانية
الكاتب مروان الوافي

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