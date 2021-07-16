هاميلتون يقلب الطاولة على فيرشتابن وينطلق أوّلًا في السباق القصير في سيلفرستون

تواجد هاميلتون في الصدارة مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى في القسم الثالث الحاسم، بالرغم من أنّ زمنه كان أبطأ من أفضل أزمنته في القسم الثاني.

وتفوّق البريطاني في تلك المرحلة على فيرشتابن بفارق 0.172 ثانية.

وتذمّر فيرشتابن من إطاراته الأماميّة قائلًا: "لا أفهم ما يحدث، هناك ضعف استجابة حاد للانعطاف".

وكان هاميلتون يتّجه لتحسين زمنه في محاولته الأخيرة بعد أن كان الأسرع على الإطلاق في أوّل مقطعين، لكنّه أضاع كلّ شيء إثر انزلاقه في المنعطف ما قبل الأخير ليضمن المركز الأوّل.

وكانت علامات الفرح ظاهرة على البريطاني ضمن محادثاته اللاسلكيّة، وذلك كون آخر تفوّق له في التجارب التأهيليّة يعود إلى جائزة إسبانيا الكبرى.

وفي حين أنّ فيرشتابن حسّن زمنه في المحاولة الأخيرة، إلّا أنّه تواجد على بُعد 0.075 ثانية عن هاميلتون.

أمّا فالتيري بوتاس فسينطلق ثالثًا لصالح مرسيدس، بينما قدّم شارل لوكلير لفّة قويّة ليضمن المركز الرابع أمام سيرجيو بيريز.

وتواجد البريطاني الآخر لاندو نوريس في المركز السادس متفوّق على زميله دانيال ريكاردو بـ 0.002 ثانية.

وأثار حلول جورج راسل ثامنًا فرحة عارمة في مدرّجات حلبة سيلفرستون، وذلك بعد تفوّقه على كلٍ من كارلوس ساينز الإبن وسيباستيان فيتيل.

القسم الأوّل

قدّم فيرشتابن "خطاب نوايا" منذ لفّته الأولى في التصفيات، فبالرغم من انزلاقه في المنعطف الأخير، إلّا أنّه تفوّق بأريحيّة على هاميلتون وكان في عالمه الخاص.

أمّا شارل لوكلير فقد كاد أن يتعرّض لحادث في محاولته الثانية لكنّه نجح في إنقاذ الموقف عند المنعطف ما قبل الأخير.

وتحسّنت حالة المسار في الدقائق الأخيرة من عمر القسم، وهو ما سمح بالكثير من التحسينات في الأزمنة، ونجح هاميلتون حينها في التواجد على بُعد 0.035 ثانية من فيرشتابن الذي آثر عدم العودة للفّة ثانية.

وانتهى القسم بخروج كلٍ من يوكي تسونودا، وكيمي رايكونن، ونيكولاس لاتيفي، وثنائيّ هاس ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين.

القسم الثاني

بالنظر إلى أنّ هذه التصفيات لن تحدّد ترتيب شبكة انطلاق السباق الرئيسي، فلم يكن على السائقين محاولة التأهّل على إطارات "ميديوم" في هذا القسم لبدء السباق عليها.

لذا تواجد الجميع على إطارات "سوفت"، ونجح فيرشتابن في التفوّق مجدّدًا، وجاءت أغلب أفضليّته إلى المقطع الثالث الأخير.

لكنّ هاميلتون عاد لاحقًا ليُحلّق في جميع المقاطع وينتزع المركز الأوّل بـ 1:26.023 دقيقة، وكان من الواضح أنّ فيرشتابن يُعاني لمجاراته خاصة في المقطع الأوّل.

في الأثناء كانت الجماهير البريطانيّة في قمّة الفرح، وذلك عبر نجاح جورج راسل في العبور مجدّدًا إلى القسم الثالث لصالح ويليامز.

وسينطلق فرناندو ألونسو من المركز الـ 11 أمام بيير غاسلي وإستيبان أوكون، بينما تقدّم أنطونيو جيوفينازي على لانس سترول.

ترتيب شبكة انطلاق السباق القصير: