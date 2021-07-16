تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / تغطية مباشرة للتجارب التأهيليّة لجائزة بريطانيا الكبرى 2021 التالي / حصة غير مسبوقة على جهاز المحاكاة ساعدت هاميلتون في تصفيات سيلفرستون
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون يقلب الطاولة على فيرشتابن وينطلق أوّلًا في السباق القصير في سيلفرستون

من قبل:

قلب البريطاني لويس هاميلتون تأخّره عن غريمه ماكس فيرشتابن ليُحرز المركز الأوّل في التجارب التأهيليّة لسباق التصفيات القصير ضمن جائزة بريطانيا الكبرى.

هاميلتون يقلب الطاولة على فيرشتابن وينطلق أوّلًا في السباق القصير في سيلفرستون

تواجد هاميلتون في الصدارة مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى في القسم الثالث الحاسم، بالرغم من أنّ زمنه كان أبطأ من أفضل أزمنته في القسم الثاني.

وتفوّق البريطاني في تلك المرحلة على فيرشتابن بفارق 0.172 ثانية.

وتذمّر فيرشتابن من إطاراته الأماميّة قائلًا: "لا أفهم ما يحدث، هناك ضعف استجابة حاد للانعطاف".

وكان هاميلتون يتّجه لتحسين زمنه في محاولته الأخيرة بعد أن كان الأسرع على الإطلاق في أوّل مقطعين، لكنّه أضاع كلّ شيء إثر انزلاقه في المنعطف ما قبل الأخير ليضمن المركز الأوّل.

وكانت علامات الفرح ظاهرة على البريطاني ضمن محادثاته اللاسلكيّة، وذلك كون آخر تفوّق له في التجارب التأهيليّة يعود إلى جائزة إسبانيا الكبرى.

وفي حين أنّ فيرشتابن حسّن زمنه في المحاولة الأخيرة، إلّا أنّه تواجد على بُعد 0.075 ثانية عن هاميلتون.

أمّا فالتيري بوتاس فسينطلق ثالثًا لصالح مرسيدس، بينما قدّم شارل لوكلير لفّة قويّة ليضمن المركز الرابع أمام سيرجيو بيريز.

وتواجد البريطاني الآخر لاندو نوريس في المركز السادس متفوّق على زميله دانيال ريكاردو بـ 0.002 ثانية.

وأثار حلول جورج راسل ثامنًا فرحة عارمة في مدرّجات حلبة سيلفرستون، وذلك بعد تفوّقه على كلٍ من كارلوس ساينز الإبن وسيباستيان فيتيل.

القسم الأوّل

قدّم فيرشتابن "خطاب نوايا" منذ لفّته الأولى في التصفيات، فبالرغم من انزلاقه في المنعطف الأخير، إلّا أنّه تفوّق بأريحيّة على هاميلتون وكان في عالمه الخاص.

أمّا شارل لوكلير فقد كاد أن يتعرّض لحادث في محاولته الثانية لكنّه نجح في إنقاذ الموقف عند المنعطف ما قبل الأخير.

وتحسّنت حالة المسار في الدقائق الأخيرة من عمر القسم، وهو ما سمح بالكثير من التحسينات في الأزمنة، ونجح هاميلتون حينها في التواجد على بُعد 0.035 ثانية من فيرشتابن الذي آثر عدم العودة للفّة ثانية.

وانتهى القسم بخروج كلٍ من يوكي تسونودا، وكيمي رايكونن، ونيكولاس لاتيفي، وثنائيّ هاس ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين.

القسم الثاني

بالنظر إلى أنّ هذه التصفيات لن تحدّد ترتيب شبكة انطلاق السباق الرئيسي، فلم يكن على السائقين محاولة التأهّل على إطارات "ميديوم" في هذا القسم لبدء السباق عليها.

لذا تواجد الجميع على إطارات "سوفت"، ونجح فيرشتابن في التفوّق مجدّدًا، وجاءت أغلب أفضليّته إلى المقطع الثالث الأخير.

لكنّ هاميلتون عاد لاحقًا ليُحلّق في جميع المقاطع وينتزع المركز الأوّل بـ 1:26.023 دقيقة، وكان من الواضح أنّ فيرشتابن يُعاني لمجاراته خاصة في المقطع الأوّل.

في الأثناء كانت الجماهير البريطانيّة في قمّة الفرح، وذلك عبر نجاح جورج راسل في العبور مجدّدًا إلى القسم الثالث لصالح ويليامز.

وسينطلق فرناندو ألونسو من المركز الـ 11 أمام بيير غاسلي وإستيبان أوكون، بينما تقدّم أنطونيو جيوفينازي على لانس سترول.

ترتيب شبكة انطلاق السباق القصير:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 0 1:26.134     246.216
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 0 1:26.209 0.075   246.002
3 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 0 1:26.328 0.194   245.663
4 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 0 1:26.828 0.694   244.248
5 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 0 1:26.844 0.710   244.203
6 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 0 1:26.897 0.763   244.054
7 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 0 1:26.899 0.765   244.048
8 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 0 1:26.971 0.837   243.846
9 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 0 1:27.007 0.873   243.745
10 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 0 1:27.179 1.045   243.265
11 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 0 1:27.245 1.111   243.080
12 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 0 1:27.273 1.139   243.002
13 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 0 1:27.340 1.206   242.816
14 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 0 1:27.617 1.483   242.048
15 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 0 1:27.665 1.531   241.916
16 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 0 1:28.043 1.909   240.877
17 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 0 1:28.062 1.928   240.825
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 0 1:28.254 2.120   240.301
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 0 1:28.738 2.604   238.991
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 0 1:29.051 2.917   238.151
المشاركات
التعليقات
تغطية مباشرة للتجارب التأهيليّة لجائزة بريطانيا الكبرى 2021

المقال السابق

تغطية مباشرة للتجارب التأهيليّة لجائزة بريطانيا الكبرى 2021

المقال التالي

حصة غير مسبوقة على جهاز المحاكاة ساعدت هاميلتون في تصفيات سيلفرستون

حصة غير مسبوقة على جهاز المحاكاة ساعدت هاميلتون في تصفيات سيلفرستون
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون يقلب الطاولة على فيرشتابن وينطلق أوّلًا في السباق القصير في سيلفرستون

2 س
2
فورمولا 1

راسل يشرح "الخطوة الضخمة" التي حقّقها لبلوغ القسم الثالث من تصفيات بريطانيا

59 دقيقة
3
فورمولا 1

أداء فيرشتابن تأثّر بـ "شعور غريب" مع سيارته في تصفيات سيلفرستون

1 س
4
فورمولا 1

حصة غير مسبوقة على جهاز المحاكاة ساعدت هاميلتون في تصفيات سيلفرستون

1 س
5
فورمولا 1

المملكة العربية السعودية تساهم في تمويل بقيمة 550 مليون جنيه استرليني لمجموعة مكلارين

5 س
أحدث الأخبار
راسل يشرح "الخطوة الضخمة" التي حقّقها لبلوغ القسم الثالث من تصفيات بريطانيا
فورمولا 1

راسل يشرح "الخطوة الضخمة" التي حقّقها لبلوغ القسم الثالث من تصفيات بريطانيا

59د
أداء فيرشتابن تأثّر بـ "شعور غريب" مع سيارته في تصفيات سيلفرستون
فورمولا 1

أداء فيرشتابن تأثّر بـ "شعور غريب" مع سيارته في تصفيات سيلفرستون

1 س
حصة غير مسبوقة على جهاز المحاكاة ساعدت هاميلتون في تصفيات سيلفرستون
فورمولا 1

حصة غير مسبوقة على جهاز المحاكاة ساعدت هاميلتون في تصفيات سيلفرستون

1 س
هاميلتون يقلب الطاولة على فيرشتابن وينطلق أوّلًا في السباق القصير في سيلفرستون
فورمولا 1

هاميلتون يقلب الطاولة على فيرشتابن وينطلق أوّلًا في السباق القصير في سيلفرستون

2 س
تغطية مباشرة للتجارب التأهيليّة لجائزة بريطانيا الكبرى 2021
فورمولا 1

تغطية مباشرة للتجارب التأهيليّة لجائزة بريطانيا الكبرى 2021

4 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

مروان الوافي More from
مروان الوافي
فيرشتابن يتصدّر التجارب الأولى بأريحيّة في بريطانيا جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

فيرشتابن يتصدّر التجارب الأولى بأريحيّة في بريطانيا

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021 جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021

فورمولا إي: كاسيدي يتفوّق على فيرن وينطلق أوّلًا في نيويورك جائزة نيويورك 1
فورمولا إي

فورمولا إي: كاسيدي يتفوّق على فيرن وينطلق أوّلًا في نيويورك

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون يقلب الطاولة على فيرشتابن وينطلق أوّلًا في السباق القصير في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يقلب الطاولة على فيرشتابن وينطلق أوّلًا في السباق القصير في سيلفرستون

راسل يشرح "الخطوة الضخمة" التي حقّقها لبلوغ القسم الثالث من تصفيات بريطانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل يشرح "الخطوة الضخمة" التي حقّقها لبلوغ القسم الثالث من تصفيات بريطانيا

أداء فيرشتابن تأثّر بـ "شعور غريب" مع سيارته في تصفيات سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

أداء فيرشتابن تأثّر بـ "شعور غريب" مع سيارته في تصفيات سيلفرستون

حصة غير مسبوقة على جهاز المحاكاة ساعدت هاميلتون في تصفيات سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

حصة غير مسبوقة على جهاز المحاكاة ساعدت هاميلتون في تصفيات سيلفرستون

المملكة العربية السعودية تساهم في تمويل بقيمة 550 مليون جنيه استرليني لمجموعة مكلارين
فورمولا 1 فورمولا 1

المملكة العربية السعودية تساهم في تمويل بقيمة 550 مليون جنيه استرليني لمجموعة مكلارين

الكشف عن تصميم سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

الكشف عن تصميم سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022

نوريس ليس في حالة جيّدة بعد سرقته في ملعب ويمبلي
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس ليس في حالة جيّدة بعد سرقته في ملعب ويمبلي

فيتيل: منح الفائز بالسباق القصير لقب "قطب الانطلاق الأوّل الرسمي" خاطئ
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل: منح الفائز بالسباق القصير لقب "قطب الانطلاق الأوّل الرسمي" خاطئ

أحدث الأخبار

راسل يشرح "الخطوة الضخمة" التي حقّقها لبلوغ القسم الثالث من تصفيات بريطانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل يشرح "الخطوة الضخمة" التي حقّقها لبلوغ القسم الثالث من تصفيات بريطانيا

أداء فيرشتابن تأثّر بـ "شعور غريب" مع سيارته في تصفيات سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

أداء فيرشتابن تأثّر بـ "شعور غريب" مع سيارته في تصفيات سيلفرستون

حصة غير مسبوقة على جهاز المحاكاة ساعدت هاميلتون في تصفيات سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

حصة غير مسبوقة على جهاز المحاكاة ساعدت هاميلتون في تصفيات سيلفرستون

هاميلتون يقلب الطاولة على فيرشتابن وينطلق أوّلًا في السباق القصير في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يقلب الطاولة على فيرشتابن وينطلق أوّلًا في السباق القصير في سيلفرستون

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.