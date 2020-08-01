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فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون يقلب الطاولة على بوتاس وينطلق أوّلًا في سيلفرستون

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هاميلتون يقلب الطاولة على بوتاس وينطلق أوّلًا في سيلفرستون
من قبل:
01-08-2020

حقّق لويس هاميلتون قطب الانطلاق الأوّل بزمنٍ قياسيٍ جديد لجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد على أرضه وأمام جماهيره ليقلب تأخّره السابق عن زميله فالتيري بوتاس وذلك في ظلّ تواجد مرسيدس في عالم لوحدها.

سينطلق هاميلتون من الخانة الأولى للمرّة الـ 91 في مسيرته في الفورمولا واحد والثالثة هذا الموسم بعد أن تمكّن من كسر الزمن القياسيّ لحلبة سيلفرستون مُسجّلًا 1:24.303 دقيقة بعد "معاناته على صعيد التوازن" يوم الجمعة وخطأه في القسم الثاني من التصفيات.

وتفوّق البريطاني بفارق 0.313 ثانية عن زميله بوتاس الذي بالرغم من سرعته الواضحة في المقطع الأوّل إلّا أنّه كان يخسر الكثير في ثاني مقطعين.

ولم يكن أيّ فريقٍ آخر قادرًا على مجاراة مرسيدس، إذ أنّ أفضل البقيّة كان ماكس فيرشتابن في المركز الثالث بفارق 1.022 ثانية عن المتصدّر.

وبشكلٍ لافت فإنّ شارل لوكلير تمكّن من وضع سيارة فيراري في المركز الرابع، كما أنّه لم يكن أبطأ سوى بعُشرٍ من الثانية فقط من فيرشتابن أمامه.

وذهب المركز الخامس إلى البريطاني الآخر لاندو نوريس سائق مكلارين وهي ثاني أفضل نتيجة تأهيليّة له، حيث سينطلق أمام لانس سترول وكارلوس ساينز الإبن.

وتقدّم دانيال ريكاردو على زميله إستيبان أوكون بحلوله ثامنًا، بينما اكتفى سيباستيان فيتيل بالمركز العاشر بعد ارتكابه لخطأ في كلٍ من لفّتيه السريعيتين وذلك نتيجة تواصل العصبيّة الواضحة لسيارته وهو سبب تجاوزه لحدود المسار ما أدّى إلى شطب زمنه.

القسم الثاني

بشكلٍ لافت أقدم أغلب السائقين على استخدام إطارات "ميديوم" في القسم الثاني من التصفيات من أجل بدء السباق عليها.

لكنّ برامج الفرق تبعثرت قليلًا وذلك على إثر انزلاق هاميلتون عند الخروج من المنعطف السابع والتفاف سيارته دورة كاملة وعبوره على المنطقة الحصويّة.

وفي حين أنّ البريطاني حاول المواصلة على ذات مجموعة الإطارات وإتمام لفّة سريعة بالرغم من تضرّرها، إلّا أنّ المراقبين آثروا رفع العلم الأحمر من أجل تنظيف المسار من الحصى المتناثر بكثافة.

ولدى استئناف الحصّة لاحقًا، التزم عددٌ من السائقين بإطارات "ميديوم" مجدّدًا، بينما آثر آخرون استخدام إطارات "سوفت".

لكنّ هذا القسم أكّد أنّ مرسيدس في وادي وبقيّة الفرق الأخرى في وادٍ آخر في ظلّ ابتعاد بقيّة السائقين بأكثر من ثانية عن الصدارة التي كانت من نصيب بوتاس.

وانتهى المطاف بخروج كلٍ من بيير غاسلي من تورو روسو، بينما جاءت المفاجأة بخروج أليكسندر ألبون سائق ريد بُل في الوقت الذي تواجد فيه زميله فيرشتابن ثالثًا، بالرغم من أنّ الفارق بينهما بلغ 0.4 ثانية فقط.

وضمن عودته للمشاركة، تواجد نيكو هلكنبرغ في المركز الـ 13 لصالح ريسينغ بوينت وسينطلق أمام كلٍ من دانييل كفيات وجورج راسل.

القسم الأوّل

لم يشهد القسم الأوّل أيّة أحداث خارجة عن المألوف، حيث كانت مرسيدس في الصدارة مجدّدًا عبر معركة حامية بين سائقَيها.

في ذات الوقت كانت الأزمنة متقاربة جدًا في الخلف وكانت أجزاء طفيفة هي الفيصل بين الخروج والعبور إلى القسم الثاني.

لكن مجدّدًا خرجت أربع سيارات مزوّدة بمحرّكات فيراري وذلك على الترتيب: كيفن ماغنوسن، أنطونيو جيوفينازي، كيمي رايكونن، رومان غروجان، بينما انزلق نيكولاس لاتيفي في اللحظات الأخيرة من عمر الحصّة واكتفى بالمركز الأخير، كما أنّ انزلاقه الذي تسبّب في رفع الأعلام الصفراء ترك زميله جورج راسل تحت التحقيق للاشتباه في عدم إبطائه لسرعته.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 1:24.303   251.564
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 1:24.616 0.313 250.633
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 1:25.325 1.022 248.550
4 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 1:25.427 1.124 248.254
5 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 1:25.782 1.479 247.226
6 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 1:25.839 1.536 247.062
7 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 1:25.965 1.662 246.700
8 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 1:26.009 1.706 246.574
9 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 1:26.209 1.906 246.002
10 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 1:26.339 2.036 245.631
11 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 1:26.501 2.198 245.171
12 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 1:26.545 2.242 245.047
13 27 Germany نيكو هلكنبرغ ريسينغ بوينت مرسيدس 1:26.566 2.263 244.987
14 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 1:27.092 2.789 243.508
15 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 1:27.158 2.855 243.323
16 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 1:27.164 2.861 243.306
17 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 1:27.366 3.063 242.744
18 8 France رومان غروجان هاس فيراري 1:27.643 3.340 241.977
19 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 1:26.744 2.441 244.484
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 1:27.705 3.402 241.806
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بريطانيا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب التأهيليّة
الكاتب مروان الوافي

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