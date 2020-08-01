هاميلتون يقلب الطاولة على بوتاس وينطلق أوّلًا في سيلفرستون

سينطلق هاميلتون من الخانة الأولى للمرّة الـ 91 في مسيرته في الفورمولا واحد والثالثة هذا الموسم بعد أن تمكّن من كسر الزمن القياسيّ لحلبة سيلفرستون مُسجّلًا 1:24.303 دقيقة بعد "معاناته على صعيد التوازن" يوم الجمعة وخطأه في القسم الثاني من التصفيات.

وتفوّق البريطاني بفارق 0.313 ثانية عن زميله بوتاس الذي بالرغم من سرعته الواضحة في المقطع الأوّل إلّا أنّه كان يخسر الكثير في ثاني مقطعين.

ولم يكن أيّ فريقٍ آخر قادرًا على مجاراة مرسيدس، إذ أنّ أفضل البقيّة كان ماكس فيرشتابن في المركز الثالث بفارق 1.022 ثانية عن المتصدّر.

وبشكلٍ لافت فإنّ شارل لوكلير تمكّن من وضع سيارة فيراري في المركز الرابع، كما أنّه لم يكن أبطأ سوى بعُشرٍ من الثانية فقط من فيرشتابن أمامه.

وذهب المركز الخامس إلى البريطاني الآخر لاندو نوريس سائق مكلارين وهي ثاني أفضل نتيجة تأهيليّة له، حيث سينطلق أمام لانس سترول وكارلوس ساينز الإبن.

وتقدّم دانيال ريكاردو على زميله إستيبان أوكون بحلوله ثامنًا، بينما اكتفى سيباستيان فيتيل بالمركز العاشر بعد ارتكابه لخطأ في كلٍ من لفّتيه السريعيتين وذلك نتيجة تواصل العصبيّة الواضحة لسيارته وهو سبب تجاوزه لحدود المسار ما أدّى إلى شطب زمنه.

القسم الثاني

بشكلٍ لافت أقدم أغلب السائقين على استخدام إطارات "ميديوم" في القسم الثاني من التصفيات من أجل بدء السباق عليها.

لكنّ برامج الفرق تبعثرت قليلًا وذلك على إثر انزلاق هاميلتون عند الخروج من المنعطف السابع والتفاف سيارته دورة كاملة وعبوره على المنطقة الحصويّة.

وفي حين أنّ البريطاني حاول المواصلة على ذات مجموعة الإطارات وإتمام لفّة سريعة بالرغم من تضرّرها، إلّا أنّ المراقبين آثروا رفع العلم الأحمر من أجل تنظيف المسار من الحصى المتناثر بكثافة.

ولدى استئناف الحصّة لاحقًا، التزم عددٌ من السائقين بإطارات "ميديوم" مجدّدًا، بينما آثر آخرون استخدام إطارات "سوفت".

لكنّ هذا القسم أكّد أنّ مرسيدس في وادي وبقيّة الفرق الأخرى في وادٍ آخر في ظلّ ابتعاد بقيّة السائقين بأكثر من ثانية عن الصدارة التي كانت من نصيب بوتاس.

وانتهى المطاف بخروج كلٍ من بيير غاسلي من تورو روسو، بينما جاءت المفاجأة بخروج أليكسندر ألبون سائق ريد بُل في الوقت الذي تواجد فيه زميله فيرشتابن ثالثًا، بالرغم من أنّ الفارق بينهما بلغ 0.4 ثانية فقط.

وضمن عودته للمشاركة، تواجد نيكو هلكنبرغ في المركز الـ 13 لصالح ريسينغ بوينت وسينطلق أمام كلٍ من دانييل كفيات وجورج راسل.

القسم الأوّل

لم يشهد القسم الأوّل أيّة أحداث خارجة عن المألوف، حيث كانت مرسيدس في الصدارة مجدّدًا عبر معركة حامية بين سائقَيها.

في ذات الوقت كانت الأزمنة متقاربة جدًا في الخلف وكانت أجزاء طفيفة هي الفيصل بين الخروج والعبور إلى القسم الثاني.

لكن مجدّدًا خرجت أربع سيارات مزوّدة بمحرّكات فيراري وذلك على الترتيب: كيفن ماغنوسن، أنطونيو جيوفينازي، كيمي رايكونن، رومان غروجان، بينما انزلق نيكولاس لاتيفي في اللحظات الأخيرة من عمر الحصّة واكتفى بالمركز الأخير، كما أنّ انزلاقه الذي تسبّب في رفع الأعلام الصفراء ترك زميله جورج راسل تحت التحقيق للاشتباه في عدم إبطائه لسرعته.

ترتيب شبكة الانطلاق: